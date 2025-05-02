Kuşadası’nda 1137 ağaç kesilmekten kurtarıldı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, park ve yeşil alanlarda yürüttüğü yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra hayata geçirdiği ağaçlandırma seferberliği ile kente nefes oluyor.

Son 6 yılda Kuşadası’na 80 futbol sahası büyüklüğünde park ve yeşil alan kazandıran Kuşadası Belediyesi, farklı noktalara diktiği 12 bin 350 ağaç ve 620 bin 550 çiçek ile kenti estetik ve ekolojik olarak zenginleştiriyor.

Kuşadası Belediyesi, inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara da yeniden yaşama şansı vermeyi sürdürüyor. 2019 yılından bu yana inşaat, alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen 1137 ağacı yerlerinden sökerek park ve yeşil alanlara nakleden belediye, son olarak 8 zeytin ağacını daha yeni yerlerine taşıdı.

Ağaçlar, Türkan Saylan Parkı’na taşındı. Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı’nda toprakla buluşturulan ağaçlar, daha uzun yıllar boyunca çocuk ve kuş seslerinin arasında yaşamaya ve oksijen üretmeye devam edecek.