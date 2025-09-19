Kuşadası’nda Adalı Kart’ı 50 bin kişi kullanıyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi’nin kentte ikamet eden hemşehrileri için geçen yıl ocak ayında kullanıma sunduğu Adalı Kart’ın ulaştığı kişi sayısı 53 bin 542 oldu.

Başta Arya Tesisleri ve Halk Ada Market olmak üzere 96 üye iş yerinde indirim ve avantaj sağlayan Adalı Kart, aradan geçen 20 ayda kent sakinlerinin bütçesi ile üye işletmelerin müşteri potansiyeline de önemli katkı sundu.

Adalı Kart ile bugüne kadar 2 milyon 943 bin 106 işlem yapıldı. Kuşadası’nda yaşamanın avantajlarını tek bir kartta toplayan Adalı Kart’a ikametgâhı Kuşadası’nda olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes sahip olabiliyor.