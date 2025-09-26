Kuşadası’nda beslenme çantaları artık doluyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, artan enflasyon nedeniyle alım gücü düşen dar gelirli kesimlerin okula giden çocukları için 2 yıl önce başlattığı beslenme çantası desteğine 2025-2026 eğitim - öğretim döneminde de devam ediyor. Bu kapsamda her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinin ilki, belirlenen dağıtım noktalarında Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ve meclis üyelerinin de katılımıyla velilere ulaştırıldı.

İçerisinde öğrencilerin okuldaki beslenme saatinde çantalarında bulunması gereken çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu paketleri alan veliler Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti. Velilerin yüzünü güldüren proje, 2025-2026 eğitim - öğretim yılı boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çocukları eğitim gören ailelerin ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçirmeye devam ettiğini belirterek, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için beslenme çantalarını bu yıl da hazırlayıp, velilerimize teslim etmeye başladık. Yetki ve imkânlarımız dâhilinde öğrencilerimiz için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.