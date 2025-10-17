Kuşadası’nda beslenme çantaları doluyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden 6-14 yaş arasındaki çocukları için başlatılan beslenme çantası desteği devam ediyor. Üçüncü haftasına giren uygulama sayesinde velilerin yüzü gülüyor. İlk ve ortaokul çağındaki öğrenciler için hazırlanan beslenme destek paketleri, bu hafta da özenle dağıtıldı.

Paketlerin içeriği, çocukların günlük besin ihtiyaçlarına destek olacak şekilde uzman diyetisyen tarafından hazırlanıp ailelere belirlenen dağıtım noktalarında teslim ediliyor.

Kuşadası Belediyesi’nin iki yıl önce hayata geçirip sürdürdüğü bu proje kent genelinde takdir topluyor. Destek paketlerinin dağıtımının üçüncü haftasında da veliler, sağlıklı beslenme konusunda gösterdiği duyarlılıktan ve her daim Kuşadalıların yanında olduğu için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.