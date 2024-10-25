Kuşadası’nda beslenme çantası desteği sürüyor

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi dar gelirli kesimlerin çocukları için başlattığı beslenme çantası desteğine bu yıl da devam ediyor. Her çocuk için ayrı ayrı hazırlanan paketler halinde yapılan beslenme desteğinin ilki, dağıtım noktalarında Kuşadası Belediye Meclis üyelerinin de katılımıyla velilere ulaştırıldı.

Aileler çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin bulunduğu paketleri pazartesi günleri saat 14.00’ten itibaren Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, İkiçeşmelik Mahallesi Taziye Evi, Uğur İnan Spor Salonu, Ege ve Karaova mahalleleri muhtarlık binası, Davutlar Mahallesi Belediye Hizmet Binası ve Güzelçamlı Mahallesi eski belediye hizmet binasının karşısına kurulan dağıtım noktalarına giderek alabilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı gelişimi bizler için büyük önem taşıyor. Bu yıl da beslenme çantası desteğimize yine devam ederek öğrencilerimizin doğru ve dengeli beslenmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.