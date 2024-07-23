Kuşadası’nda bir nefes…

Geçtiğimiz hafta sonu Kuşadası Belediyesinin düzenlemiş olduğu “kitap imza gününe” katılmak ve “Türkiye’deki Kültürel Değişim” temalı söyleşide bulunmak için Kuşadası’na gittim… Heyecanlı, aydın ve çağdaş Kuşadalılar her zaman olduğu gibi beni kucakladılar…

Onlar şükran borçluyum!

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Her gidişimde Kuşadası’nın farklı bir yönüne şahit oluyorum.

Son dönemde, özellikle Belediye Başkanı Ömer Günel’in vizyoner gelişkinliği bu farkı daha da belirginleştiriyor…

Yerel Yönetimde 2. dönemine başlayan Günel, önceki dönemden elde ettiği deneyim ve oluşturduğu liyakatli kadrosuyla Kuşadası’nı, yalnızca deniz ve kum turizmine teslim olmaktan kurtarmış, kadim “kültür ve sanat varlıklarının” öne çıktığı bir turizm yolunun oluşmasını sağlamaya başlamış…

Adanın kültür varlıklarına dikkat çeken, yerel mimari dokusuna dönüşü sağlayan ve eski evleri STK’larla iş birliği yaparak, işlevsel konuma getiren bir dizi projeler geliştirmiş…

Yıllar öncesinden dost olduğum, aydın ve bir o kadar aktif olan Şefik Sözer yönetimindeki “KESEV Vakfı ve Belediye,” Kuşadası’na önemli yatırımlar yapmışlar…

Bilinmeli ki; “İnsanlık, geçmişten ders çıkararak geleceğe yürür…”

Bu bilince ulaşmış yerel yöneticiler, hem geçmişin mirasçısı hem de kentinin geleceğini oluşturan “akil insan” olurlar…

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Ömer Günel, kentin alt yapısının sağlam olması için hemşerisinin donanımlı olması gerektiğinin bilincinde. Bu nedenle eğitime çok önem veriyor…

En yakın yardımcısı da eşi! Öğretmen olan Duygu Gül Hanım! İlçedeki okullar ve öğrencilerle yakın ilgi kurarak, başarılı olmaları için gerekli alt yapıyı ve ihtiyaç duyulan tüm eğitim malzemelerini karşılamaya çalışıyor…

Başarılı öğrencilere ödüller veriyor…

Edebiyatımızın en görkemli örneklerinden biri olan ve Cumhuriyetimizin ilk eserleri arasında yerini alan, yurttaşlarımızın belleğinde kalan Reşat Nuri Gültekin’in ölümsüz romanı olan ÇALIKUŞU’nun kahramanı Feride Öğretmenin yaşadığı ev, Kuşadası Belediyesi tarafından alınıp restore edilerek “Çalıkuşu evi” adıyla kente ve edebiyat dünyasının hizmetine sunulmuş…

Hemen yanı başında bulunan “Efe Suphi Konağı da” yazar ve sanatçıların eserlerini yaratabileceği yeni bir mekân olarak sunuluyor!

Dileyen yazar, sanatçı, bu konakta kalabiliyor…

Sessiz ve dingin bir ortamda, tüm olanaklarıyla sanatçıya belediyece sunulan hizmetler, eserlerinin kolaylıkla ortaya çıkmasında önemli katkı sağlıyor.

Ve sağlayacaktır da…

Bakanlığım döneminde, ülkemiz ve dünya sanatçı ve edebiyatçıları için Avanos’ta 26 evden oluşan bir mahalleyi, sanatçıların hizmetine sunmak adına Kültür Bankalığına kazandırmıştım…

Bu proje beni çok mutlu etti…

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Aynı sokakta, yerli ve yabancılar tarafından merakla izlenen, 2 milyar yaşında olan birçok farklı mineral ve fosil örneklerinin bulunduğu Mineral ve Fosil Müzesi de yer almış…

Şimdi de aynı sokakta “Kuşadası Etnografya Müzesi” çalışmaları başlatılmış…

Bir başka hizmeti daha size sunmak isterim…

“SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesinin” hizmet verdiği tarihi bina, Kuşadası’nda yaşamış olan öğretmen Sevil -Yaşar Altaş ve kızı Meltem- eşi Ercan Günaydın tarafından Kuşadası Belediyesi’ne bağışlanmış…

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) ile oluşturulan ortak protokolle yürütülen SEYAKMER Dijital ve Materyal çocuk kütüphanesi, 3/18 yaş arası çocuk ve gençlere, dijital materyal ve kitapları ödünç olarak veriyor…

Kütüphanede halen yabancı dilde ve Türkçe olmak üzere 35 farklı kategoriye ait, toplam 25.000 yetişkin ve çocuk kitabı bulunmakta…

Görüldüğü gibi Kuşadası’nın tarihi merkezi, “Müzeler ve Kültür Merkezleri” sokağına dönüştürülmüş.

Ömer Günel, bu dik yokuşta insanların rahatça istedikleri mekana ulaşabilmeleri için “elektrikli araçların ücretsiz ring seferler yapacağını “söylüyor…

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İki gün boyunca birlikte dolaştığımız “Kültür Müdürü Gülden Güllüdağ’a” nefes almak için bir ara durduğunda “başka bir şey var mı?” diye sordu.

Yine büyük heyecanla öyle şeyler sıraladı ki, not etmeye yetişemedim…

Aklımda kalan en belirgin hizmetlerden biri de Belediyenin Hemşerisine verdiği Kartlar!

“Adalı kart “, Kuşadası’nda ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş her vatandaşın kendisini ayrıcalıklı hissedeceği bir hemşeri kartı olmuş…

Kart, Kuşadası Belediyesine bağlı sosyal tesislerde ve anlaşmalı özel işletmelerde pek çok hizmet ve alım için %20 İle %50 arasında indirim sağlıyor…

Emeklilere ihtiyaçlarını gidermek için ayrıca “EmekliKart” veriliyor…

Bugüne kadar 25 bine yakın kart verilmiş…

Şimdi ise; Kantin Kart ve Kıdemli Kart gibi farklı avantaj sağlayan kartlar da hizmete sunulacakmış…

Bir başka konu ise Ömer Günel’in vefası. Kuşadası’nı 1960 yıllarda dünyaya tanıtan bir İngiliz Rose Mary’nin evini onarmış. Onun kahveye olan düşkünlüğünü unutturmamak adına evini,” Rosemary Kahve evi” olarak” halka sunması...

Demem o ki, “yapanı takdir ettikçe hizmetler” çoğalır…

İnsana yakışanda budur! Hizmeti görmek ve kıskanmadan taltif etmektir…