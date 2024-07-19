Kuşadası’nda can dostların parkına bakım

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde yıl boyunca eş zamanlı olarak bakım onarım ve yenileme çalışmaları yürütüyor. Çocuk parklarındaki kent mobilyaları, oyun grupları ve yeşil alanların belirlenen program dâhilinde düzenli olarak bakımını yapan ekipler bir yandan da evcil hayvanlar için daha sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla kente kazandırılan köpek eğitim parkını da unutmuyor.

Bu kapsamda ekipler, Türkmen Mahallesi’nde 650 metrekare alan üzerine kurulu olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Zemini doğal çim kaplı olan ve içerisinde 12 adet köpek oyun ünitesi, banklar ve hayvanların su içmesi için de 2 adet suluk bulunan parkta, ilk etapta eskiyen ünitelerin yerine yenileri monte edilmeye başlandı. Sahip olduğu özellikleriyle Türkiye’deki ender örneklerden bir tanesi olan Pako Köpek Eğitim Parkı’nda başlatılan çalışma, hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.