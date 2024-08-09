Kuşadası’nda gıda kolisi desteği

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Günden güne artan enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü her geçen gün düşen kent sakinlerini sunduğu sosyal yardımlarla destekleyen Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıyor. İlk etapta 1500 aileye ulaştırılacak gıda kolisi desteği yıl boyunca sürecek.

Belediye son olarak Davutlar Mahallesi’nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ederek içerisinde bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri imza karşılığında teslim etti. Kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri Davutlar Mahallesi sakinlerine ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Güvercin Masa ekiplerine Belediye Meclis Üyesi Birtan Tütüncü de eşlik etti.