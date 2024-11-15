Kuşadası’nda gıda kolisi desteği

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, alım gücü düşen yurttaşlara desteğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri 10 ayda ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 507 gıda kolisi ulaştırdı. Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca yaşama geçirdiği çeşitli projelerle 4 mevsim dar gelirli ailelerin yanında oluyor.

Artan enflasyon nedeniyle alım gücü azalan kent sakinlerinin çocuklarına beslenme çantası, kırtasiye malzemesi yardımı, burs ve aylık 8 litre süt desteği veren Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi ulaştırıyor. İçerisinde kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere bizzat adreslerinde teslim ediyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 3 bin 507 gıda kolisinin dağıtıldığı desteğe başvuru yapmak isteyenler 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabilir.