Kuşadası’nda sevinç balonları Çağla için uçtu

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi başta olmak üzere kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun gen tedavisi için gerekli parayı toplamak üzere seferber olduğu SMA Tip 2 hastası 9 yaşındaki Çağla Deniz Tunç’un kampanyası 1 milyon 820 bin dolar toplanarak 17 Aralık’ta tamamlandı. Çağla’nın 4 Ocak 2025’te Dubai’de başlayacak tedavisi öncesi Kuşadası İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda etkinlik düzenlendi.

Çağla’nın annesi Sevtap Tunç, babası Alpaslan Tunç, yakın akrabaları ve arkadaşlarının yer aldığı etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Etkinlikte, gökyüzüne rengarenk balonlar bırakıldı. Baba Alpaslan Tunç, “Yardım kampanyası başlattığımızda Kuşadası ve Türkiye kayıtsız kalmadı. Kampanyamıza katılan herkese minnettarız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Kampanya başarıya ulaştığı için mutluyuz. En büyük ödülümüz sağlığına kavuşacak Çağla’nın yüzündeki gülümsemeyi görmek olacak. Umudumuz diğer SMA’lı çocuklarımızın da tedaviye başlamaları ve iyileşmeleri” dedi.