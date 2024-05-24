Kuşadası’nda şezlong ve şemsiyeler ücretsiz

BirGün EGE

Kuşadası Kaymakamlığı’na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle halk plajlarının bakım ve işletme yetkisi 10 yıllığına Kuşadası Belediyesi’ne devredildi. Halk plajlarında bundan böyle şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, plajların yetki ve sorumluluğunun yeniden Kuşadası Belediyesi’ne devredilmesinin kent turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Günel “Kentimizin sahip olduğu en önemli doğal zenginliklerden olan plajlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı titizlik ve özenle sahip çıkacağız. Bundan böyle halk plajlarında tüm şemsiye ve şezlonglar ücretsiz olacak. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden yerli, yabancı konuklarımızın plajlarımızdan en verimli ve keyifli şekilde yararlanması için gerekli bakım ve temizlik çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz” dedi.