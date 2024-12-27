Kuşadası’nda SMA’yı dayanışma iyileştirecek

BirGün EGE

Kuşadalı SMA Tip 2 hastası Çağla Deniz Tunç’un tedavisi için gerekli 1 milyon 820 bin doları toplamak için düzenlenen kampanyanın mutlu sona ulaşması kentte sevinç yarattı. Kuşadası Belediyesi başta olmak üzere kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun tedavi için gerekli parayı toplamak üzere seferber olduğu Çağla için ailesinin 17 Aralık 2023’te, başlattığı kampanya 361 günde başarıya ulaşarak Çağla'nın Dubai'de tedavi olması içins gerekli miktar toplandı.

Kızının sağlığına kavuşacağı günü iple çeken anne Sevtap Tunç ise kendilerine destek sunan herkese teşekkür ederek “Doğumlarından 8 ay sonra ikiz kızlarımızdan Çağla Deniz’in gelişiminin Elif'e nazaran geri kaldığını, başını hareket ettiremediğini ve destek almadan oturamadığını fark ederek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'ne başvurduk. Çağla'ya genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Çağla’nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan bir tedaviyle iyileşebileceğini öğrendik. Tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattık ve gerekli rakama ulaştık” dedi.