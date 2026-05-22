Kuşadası’nda üreten kadınlara destek

BirGün/EGE

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, kadınların el emeği ürünlerini satışa sunarak ev ekonomilerine katkı sağladığı stant alanlarında incelemelerde bulundu.

Demirtaş, Başkan Ömer Günel’in sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek ‘‘Kadınların üretime katılması, ekonomik hayatın içinde daha güçlü yer alması çok değerli. Belediye, her zaman üreten emekçi kadınların yanında olacak” dedi.