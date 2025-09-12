Kuşadası’nın tek sulak alanı Kocagöl’e koruma

Aydın Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Kuşadası’nın tek sulak alanı Kocagöl’ün yanındaki alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle imara açıldı. Bu karar, bölgenin ekolojik dengesini tehdit ediyor. Kuşadası Belediyesi karşı yeniden hukuki süreç başlatacak. Kuşadası’nın tek sulak alanı olan Kocagöl, yalıçapkını, gri balıkçıl, akbalıkçıl, sakar meke, karabatak gibi 30’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Göl, levrek, kefal ve çipura gibi balıkların üreme alanı olmasının yanı sıra su yılanları, kurbağalar ve su kaplumbağaları gibi pek çok sucul canlıya da yaşam alanı sunuyor. Etrafındaki üç dere tarafından beslenen Kocagöl, hem sel sularını depoluyor hem de Kuşadası’nın yer altı su kaynaklarının beslenmesine katkı sağlıyor.

Üç tarafı kızılçamlarla çevrili olan gölden özellikle bahar aylarında yükselen kuş sesleri, kentin doğanın uyanışına tanıklık ettiğini gösteriyor. Kocagöl çevresindeki araziler için daha önce de benzer bir plan değişikliği yapılmış ve Danıştay, Kuşadası Belediyesi’nin itirazını haklı bularak imar planı değişikliğini iptal etmişti. Belediye Meclis üyesi Hasan Göçmen, Kuşadası Belediyesi olarak Kocagöl’ü korumakta kararlı olduklarını söyledi.