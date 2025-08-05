Kuşak Yol’dan IMEC’E, Eastmed’den Arap Gaz Hattı’na: Yeniden paylaşım savaşında koridorlar

Dünya “yeniden paylaşım” savaşının sancılarını yaşıyor. Topraklar, hammadde, enerji kaynakları yeniden bölüşüme tabi tutulurken dünyanın yeniden paylaşım kavgasında rekabet sert. Yükselen yeni hegemon güçlerin etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilirken Çin ile ABD arasında ekonomik, ticari, siyasi rekabet ve nüfuz mücadelesi tırmanıyor.

Dünyanın bir numaralı emperyalist gücü olan ABD’nin Başkanı Donald Trump, meseleyi Grönland’ı, Kanada’yı, Panama Kanalı’nı ve Gazze’yi resmen isteme boyutuna kadar vardırdı.

KORİDORLAR DÖNEMİ

Bu yeniden bölüşüm kavgasının en önemli sac ayaklarından birisi de enerji ve ticaret koridorları.

Koridorlar dönemine giriyoruz. Kuşak Yol’dan IMEC’e, EasdMed’den Güney Koridoruna uzanan koridorlar küresel kapışmanın büyüklüğünü gösteriyor. Cumhuriyet’ten Mehmet Ali Güller’in de köşesinde vurguladığı üzere “Boru hatlarının yönü, gemilerin rotası, ticaret koridorlarının konumu” bize paranın akış şeklini ve yönünü gösteriyor. Bu akış da güç merkezlerinin kapışmasını ve emperyalizmin yeni yönelimlerini anlamamızı sağlar. İnşa edilen koridorlar, boru hatları, ticaret yolları küresel güç merkezlerinin dünyayı yeniden paylaşma emellerinin göstergesi. Artan hegemonya, güç, paylaşım mücadelesi “koridorlar” üzerinden kendisini gösterirken kısa, orta ve uzun vadede büyük krizler kapıda.

Enerji kaynakları kadar enerji hatlarının güzergâhı da büyük bir kapışma nedeni. Enerji kaynaklarının dünya piyasalarına nasıl ulaştırılacağı, hangi yolların kullanılacağı yakın tarih boyunca büyük çatışmalara neden olmaya da devam ediyor. Ortadoğu’daki çatışmaların da, Hint-Pasifik’teki gerilimin de, Ukrayna savaşının da etkenlerinden birisi de enerji meselisi.

Neden? ABD güç kaybediyor. Çin başta olmak üzere yeni küresel aktörler ABD’nin boşluğunu dolduruyor. Ekonomik büyüklüğü ve imtiyazını kaybeden ABD, “uyuyan dev Çin” ve Rusya ile büyük bir hesaplaşma içinde. Rusya’yı NATO üzerinden Ukrayna’da savaş tuzağına çeken Washington, Çin’i ise kuşatarak kabuğundan çıkarmamaya çalışıyor. Pekin ise bu yeni hegemonik kapışmada ABD’yi direkt karşısına almamaya dikkat ederek ekonomik tahkimatını sürdürüyor. ABD liderliğindeki Batı emperyalizmi ile Çin-Rusya hattı arasında süregelen ekonomik-siyasi-askeri kapışmada yeni yollar, koridorlar inşa ediliyor.

• KUŞAK - YOL PROJESİ

Çin'in tarihi İpek Yolu’ndan yola çıkarak 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi, altyapı, ulaştırma, enerji, iletişim ve diğer alanlardaki projeleriyle yeni küresel ağlar oluşturuyor. Kısa sürede 155 ülkenin katılımı ve 70'ten fazla ülkede yürütülen projelerle dünya nüfusunun 3'te 2'sini, küresel gayrisafi hasılanın yarısından fazlasını içeren etki alanı oluşturdu. 2049’da bitirilmesi planlanan proje ile Çin, dünya ticaretinde üstünlüğünü ele alacak. "Bir Kuşak ve Bir Yol" diye anılan girişim, kara ve deniz ayaklarından oluşuyor. Kuşak ve Yol Girişimi’nin (BRI) deniz rotası Güney Çin Denizi’nden başlayıp Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanırken kara rotası ise Orta Asya, İran, Türkiye üzerinden Rusya’ya oradan da Avrupa’ya ulaşıyor.

• GÜNEY KORİDORU - IMEC

ABD tarafından 9 Eylül 2023’te Hindistan'daki G20 zirvesinde ortaya atılan "Güney Koridoru", Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi'ne (KYG) bir alternatif. Resmi adı “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC)” olan hat Hindistan, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail’den Yunanistan’a uzanıyor. Koridor üç kıta arasında işleyecek ve limanları birbirine demir yolu, kara yolu ve deniz yoluyla bağlayacak. Joe Biden, koridoru "Ezber bozan tarihi bir adım" diye sunmuştu. Binyamin Netenyahu da girişimi "Ortadoğu'nun ve İsrail'in çehresini değiştirecek ve tüm dünyayı etkileyecek tarihteki en büyük işbirliği projesi" olarak tanımladı. Proje, 7 Ekim saldırıları sonrası şimdilik askıda. Çin-Pakistan ekonomik koridorunun kendisine bir tehdit olarak gören Hindistan, bu koridorun alternatifini oluşturabilmek için daha öncesinden çeşitli adımlar atmıştı.

• EASTMED BORU HATTI

Doğu Akdeniz gazını deniz altından Avrupa’ya ulaştırmayı planlayan Eastmed Boru Hattı hattının uzunluğu 1900 kilometre, derinliği 3 kilometre. Doğu Akdeniz Boru Hattı olarak da bilinen bu hat Doğu Akdeniz gazını Mısır, İsrail, Girit, Yunanistan ve İtalya üzerinden tüm Avrupa’ya aktarmayı planlıyor.

• RUSYA - İRAN GÜZERGÂHI

Rusya ve İran arasında 27 Haziran’da Rus gazının sevkiyatına yönelik mutabakat imzalandı. Mutabakatla enerji alanında stratejik bir adım atan iki ülke, hem ekonomik iş birliklerini hem de enerji güvenliklerini artırmayı hedefliyor. İran- Rusya Ortak Ekonomik İşbirliği Zirvesi’nde konuşan İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran'ın Rusya'dan Azerbaycan üzerinden yıllık 55 milyar metreküp doğal gaz alacağını açıklamıştı.

• ULUSLARARASI KUZEY - GÜNEY ULAŞIM KORİDORU

Hindistan'ın öncülük ettiği bir diğer proje ise Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru. 12 Eylül 2000’de Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu. Sonraki yıllarda Azerbaycan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke daha projeye dahil oldu. Kuzey-Güney Taşıma Koridoru ile Hindistan'dan Rusya'ya, Kuzey ve Batı Avrupa'ya giden yüklerin taşıma süresinin kısaltılması hedefleniyor. İnşası tamamlanmamış olan bu koridor, Batı yaptırımlarının hedefinde olan Rusya ile İran arasındaki ticari ilişkiler açısından önemli yere sahip.

• ÇİN - PAKİSTAN EKONOMİK KORİDORU - CPEC

Pakistan ve Çin arasında bir ekonomik koridor kurma planları, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden önceye dayanıyor. Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru-CPEC 2013 yazında, dönemin başbakanı Navaz Şerif'in Çin Başbakanı Li Keqiang ile Pekin'de görüşmesi sırasında duyuruldu. Proje Çin’i Pakistan'ın Gwadar limanına karayolu, demiryolu ve boru hattı altyapısı aracılığıyla bağlıyor.

• ARAP DOĞALGAZ BORU HATTI

Mısır'dan başlayan Arap Doğalgaz Boru Hattı, İsrail, Ürdün, Lübnan’dan Suriye’ye uzanıyor. Hattın Türkiye’ye de uzatılması planlar arasındaydı. Mısır doğalgazını ulaştırması bölge ülkeleri ve Türkiye’ye getirmesi planlanan hat, Suriye’nin iç savaşa sürüklenmesinin ardından askıya alındı. Proje son dönemlerde yeniden gündemde.

• KATAR - İRAN GAZ HATLARI

Katar ve İran gazının Irak-Suriye üzerinden Akdeniz’e, oradan da Avrupa’ya ulaştırılması planları fiiliyata dökülmese de yıllardır dillendiriliyor. Suriye’nin istikrarsızlığa sevk edilmesinin nedenlerinden birisinin de İran ve Katar gazının bu ülkeden geçirilmesi planları olduğu iddialar arasında. İsrail ve ABD’nin İran-Esad yönetimine karşı planları suya düşürdüğü iddialar arasında.

• AZERBAYCAN - İSRAİL HATTI

Azeri gazını Türkiye üzerinden Suriye’ye ulaştıran hat geçen günlerde açıldı. İsrail aynı gazı Türkiye üzerinden İsrail’e de pazarlıyor. Diğer yandan da gazın Karadeniz üzerinden LNG gemileriyle Ukrayna’ya ulaştırılması anlaşmaları yapıldı.

• ZENGEZUR KORİDORU

Azerbaycan’ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan’a bağlayacak olan Zengezur Koridoru, Güney Kafkasya’daki jeopolitik denklemi değiştirme potansiyeline sahip. ABD, Zengezur Koridoru’nu işleterek Kafkasya’ya girmenin peşinde. ABD Büyükelçisi Tom Barrack koridorun ABD’li şirket tarafından 100 yıllığına işletilmesini talep etti. ABD böylece hem Rusya ile İran’ın arasına hem de Kuşak ve Yol’la entegrasyonu kritik önemde olan Orta Koridora yerleşmiş olacak.

• KALKINMA YOLU PROJESİ

Türkiye-Irak arasındaki "Kalkınma Yolu Projesi” faaliyete geçmiş değil. 1200 kilometrelik kara ve demiryolu koridoru Basra Körfezi'ni Mersin Limanı'na bağlamayı amaçlıyor. Basra-Nasiriye-Necef-Kerbela-Bağdat-Samarra-Musul üzerinden Türkiye’ye getirilecek ürünler, Şırnak-Antep-Adana üzerinden Mersin Limanı’na ulaştırılacak.

• BAKÜ - TİFLİS - CEYHAN HATTI

1.768 km uzunluğundaki BTC, Bakü yakınlarındaki Sangaçal Terminali'nden gelen petrolü, Türkiye Akdeniz kıyısında Ceyhan deniz terminaline; Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden geçerek taşıyan petrol boru hattı.

ANKARA KORİDORLARIN NERESİNDE?

Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle enerji nakil hatlarının üstünde yer alırken Saray rejimi bunu pazarlamanın derdinde. Ancak ABD, Türkiye’yi IMEC’e, İsrail-Mısır Eastmed’e almadı. Erdoğan IMEC’e alınmamalarını “Türkiyesiz bir koridor olmaz. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda” sözleriyle eleştirmişti. İki kutuplu bir yeni sistem şekilleniyor. Bir tarafta ABD liderliğindeki neoliberal-kapitalist dünya diğer tarafta da Çin-Rusya liderliği altında toplanan BRICS bloku. Trump tarifler, vergi savaşları ve yaptırımlarla Çin ve bu hattı durdurarak ABD hegemonyasına tesis etmeyi ++amaçlıyor. ‘Yeniden paylaşım’ kavgasında rekabet sert. Yükselen yeni güçlerin etkisi gün geçtikçe daha fazla hissedilirken gerileyen gücünü onarmaya çalışan Amerikan emperyalizminin saldırganlığı kendisini her alanda gösteriyor.