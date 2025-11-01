Kuşların cennetini savunacaklar

Kendinizi sık sık gülümserken yakaladığınız şehir Ordu’da bu işin bir sırrı var diye düşündüm. Kısa Film Festivali nedeniyle geçen hafta gittiğim kentin Karadeniz’e sırtını dönmemesinin etkisi büyük bence. Malum, tüm bölgede denizle kentlerin ortasında otoyol geçerken Ordulu buna izin vermemiş, direnmiş ve kazanmış. Şimdilerde onların kritik bir sorunu daha var. Ve bugün o soruna karşı Melet Irmağı kıyısında buluşacak, çadır kuracak ve nöbete başlayacaklar. Nedir mesele yakından bakalım…

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gönül, “Amacımız bu girişimin bir an önce durdurulmasını sağlamak” dedi.

ÇÖPLÜK ÜSTÜNE KÜLLİYE

Şehrin Doğu ucundan geçen Melet ırmağı kıyısı uzun yıllar kentin çöplüğü olarak kullanılıyor. Hem deniz hem de nehri kirletiyor. Uzun uğraşlar sonucu artık çöplük olmasından vazgeçiliyor. Yıllar içinde bu alan kendi kendini onarıyor. Ve kuşlar için bir cennet haline geliyor. Onlarca kuş türünün konakladığı dünya güzel bir yer. Peki ne oluyor sonrası? Sanki tek bir yer kalmamış gibi kentin belediye başkanı eski bakan AKP’li Mehmet Hilmi Güler ile Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş arasında bir protokol imzalanıyor. Hedef eski çöplük ve kuşların cennetine Türk İslam Araştırmaları Merkezi kurmak. Plana göre 6 bin 262 kişinin aynı anda namaz kılacağı bir cami de olacak. Konferans salonları ve dini eğitim veren derslikler de yer alacak. Bütçesi de kendi gibi dev. Tam 700 milyon TL.

Bu noktada Ordulular “Kuşların yuvası yıkılmaz bu merkez başka bir yerde yapılabilir” diyerek harekete geçti.

Konuya ilişkin Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile görüştüm. Tüydeş geçen ay bu alanda bir hafta süren çekimler yapmış. Ve 124 kuş türünü fotoğraflamayı başarmış. Durugöl denilen bu alanın önemini ondan dinleyelim:

“Alanı tesadüfen gördüm. Zaten eski çöplük buraya bir şey yapmazlar dedim. Sevincim çok kısa sürdü. 700 milyon liralık bir Diyanet projesi yapılmış. Hepsini bir yana bırakın 700 milyon liralık bir parayı eski çöplük üstüne, kurulan binaya harcamak o parayı hiç etmek olur. Fotoğrafladığım 124 kuş türü içinde nesli tükenmekte olan sarı mukallit, gülbay kuşu, alacakuyrukkakan da var. Doğa için bir şey yapılacaksa oraya hiç bir şey yapmamak en doğrusu. Kuş türlerini sadece yüzde 20’si ormanda yaşıyor. Onun dışındaki yüzde 80’lik kesim yerden besleniyor, çalılık ve sulak alanlarda yaşıyor. Kuşların göç ederken Karadeniz’i aşmadan önce kuvvetli rüzgar ve yağmura yakalanmadan dinlenip güçlenmesi gerek. Bu onların bu uzun yolculuğa çıkmadan dinlenecekleri son alan. Ama bölge sahilinde askeri hava limanları, büyük oteller yapıldı. Peyzaj kuşatması altında her yer. Kuşlara dinlenecek bir yer yok. Onların yok olması ne demek, bakın kene artıyor keklik salınıyor doğaya. Kokarca istilası var fındık üreticisi zarar görüyor. Belki bunun nedeni de budur. Kuşların yolunu değiştirmek zorunda kalması. Doğayla savaşta insanın kazanma şansı hiç yok. Tüm inançlar adına, insanlık adına bu karardan vazgeçilmeli. Bu alan yeşil alan olarak kalsın. Kentin sahilinden yol geçirmemiş Ordulu bence bunu da başarır.”

ELİNİZDE KALIYOR

Saadet Partisi Altınordu İlçe Başkanı Ümit Akdeniz: “Enstitünün buraya yapılmasına karşıyız. Bir kere kıyı kanuna aykırı, yasal değil. İkincisi yapılacak yerin dibinde yabani hayvanlar için doğal bir yaşam alanı. Ordu’nun 30 yıllık çöpünün üzerine yapılması riskli. Metan gazı birikmiş bir alana yapılması adeta bombanın üzerine bina inşa etmek demek. Göçmen kuşların uğrak noktası. Ayrıca atık su arıtma tesisinin yanı. Zaten koku sorunu olan bir yer. Burada yurt yapmak ne kadar doğru. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ordu’da bu binayı yapacak o kadar çok yer var ki. Partiler ve STK’lar ile ortak hareket edip bu hatadan dönülmesi için ses vereceğiz.”

HEP BERABER SES VERECEĞİZ

Sol Parti Ordu İl Başkanı Ethem İştar, “Burası kuş cenneti olsun istiyoruz. Zaten, eski çöplük olduğu için riskli bir bölge. ORÇEV, dernekler partiler ortak hareket ediyoruz. AKP ve MHP’ye de çağrı yapıldı. Ama gelmediler. Doğayı bozacak bu girişime karşı 1 Kasım saat 13’ten itibaren çadırlarımızla alandayız. Kalıcı bir nöbet eylemi başlayacak. Tüm Orduluları çağırıyoruz” dedi.