Kütahya protokolünün gösterdikleri

“Neden söz ediyorsun?” dediğinizi duyar gibiyim. Mevzu şehir hastanelerinde ulaşılan yeni boyutla ilişkili. Çok acayip, Kütahya’da Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) ile Kütahya Şehir Hastanesi (ŞH) arasında bir protokol hazırlandığı bildiriliyor. Bir kamu hastanesi olan Evliya Çelebi EAH’ye ait acil servis, 63 yoğun bakım yatağı, 8 ameliyathane masası, inme ve diyaliz merkezleri, 50 poliklinik odasıyla birlikte 137 servis yatağı ve bunların kullanım alanlarının bir kamu özel işbirliği (KÖİ) hastanesi olan Kütahya ŞH’ye devredileceği söyleniyor.

Protokolü CHP’nin Sağlık Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz kamuoyuna duyurdu. KÖİ meselesine hâkim olmayan okuyucularımız için karışık gelecektir, kısaca değineyim. Bunlar bildiğiniz devlet hastanesi değil, Kütahya ŞH gibi Türkiye’de 18 KÖİ şehir hastanesi var, devlet buralarda kiracı ve hizmetlerin büyük bölümü inşaatı yapan şirkete ve onların alt yüklenicilerine verilmiş durumda. Protokole şöyle yazılmış: “Mal ve hizmet veren kurum: Kütahya Evliya Çelebi EAH. Mal ve hizmet alan kurum: Kütahya ŞH.” Bir anlamda, yılların kamu hastanesini geçen yıl açılan KÖİ hastanesinin taşeronu yapmak istiyorlar.

HASTANELERİMİZİN BAŞINA GELENLER

Ankara Numune Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Cebeci Doğumevi, Adana Numune Hastanesi, Bursa Memleket Hastanesi, Eskişehir, Yozgat, Isparta devlet hastaneleri, daha niceleri KÖİ hastanelerine kurban gitti. Başta Hastanemi Kapatmayın/Açın Platformu olmak üzere, yürütülen çabalarla kapatılmasını engellediğimiz Ankara Onkoloji Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi gibi hastanelerimiz var. Ancak Kütahya’da görüyoruz ki mevcut hastanelere yönelik çökertme hamleleri sınır tanımıyor.

Evliya Çelebi EAH köklü bir hastane. Eski SSK hastanesi. 2008 yılında yeni binası yapılarak büyüdü. Kütahya Devlet Hastanesi ile birleştirildi, kapasitesi 950 yatağa kadar çıktı. Kütahya ŞH’nin 28 Mart 2024’de açılmasıyla sıkıntılar başladı. Kütahya ŞH KÖİ modeliyle açılan son şehir hastanesi, 610 yataklı. Şehirde başka yer yok gibi, farklı bölgeye yapıp hastaların sağlığa erişimini kolaylaştırmak yerine, mevcut en donanımlı hastane olan Evliya Çelebi EAH’nin yanına yaptılar. Jandarma arazisi alınarak, yüzlerce ağaç kesilerek yapılan bir hastaneden söz ediyoruz. Kent merkezindeki, hastaların en kolay ulaştığı, Evliya Çelebi EAH ek binası olarak hizmet veren yaklaşık 350 yataklı eski devlet hastanesi kapatıldı, cihazları ve personelinin çoğu şehir hastanesine aktarıldı. Kütahya ŞH kabına sığamıyor, şimdi de Evliya Çelebi EAH ana binasına el atıyor.

Protokolün amacı olarak yazılan şu: “Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi’nde bulunan sağlık hizmet sunumu yapılan ameliyathane, yoğun bakımlar, servisler gibi birimlerin atıl kapasite oluşturmaması, daha etkin ve verimli kullanılabilmesi…”

Bakar mısınız şuna? Yıllardır Kütahya halkına hizmet veren, binası daha 2008’de yenilenmiş, deneyimli hekimleri olan, halkın tercih etmeye devam ettiği hastane ne ara atıl kapasite oldu? Daha önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmak istenen hastanenin şimdi yeni bir senaryoyla şehir hastanesine devredilmek istendiği bildiriliyor.

Hukuki dayanak yanlış, protokoldeki hükümler tümden devlet hastanesinin aleyhine. Servisler ve klinikler KÖİ hastanesine devredilirken, Evliya Çelebi EAH'nin laboratuvar, görüntüleme ve patoloji hizmetleri de maliyet fiyatına fatura edilecek. Devredilen bölümlerin işletme giderleri ile mekanların, tıbbi aletlerin bakım, onarım, tadilat giderleri, teknik destek de Evliya Çelebi EAH'nin üzerine bırakılıyor. Bu protokolle kamuya ait bir hastanenin bina, donanım ve emek gücü kaynakları KÖİ yöntemiyle işletilen bir hastaneye bedelsiz olarak devrediliyor. Soru çok. Burada şirketle yapılan sözleşmede kamuoyunun haberi olmadan değişikliğe mi gidildi, Evliye Çelebi EAH de KÖİ yerleşkesine mi dahil edildi? Burada oluşacak kamu zararı hesaba katıldı mı?

TIP EĞİTİMİNİ DÜŞÜNEN VAR MI?

Meselenin bir de bu boyutu var. Evliya Çelebi EAH Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak kullanımda. Bu tıp fakültesinin 185 öğretim üyesi ve 267 asistanı var. Hocaların ve asistanların çoğu Kütahya ŞH’ye aktarıldı. Nasıl? Kütahya ŞH Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun listesinde yetkilendirilmiş uzmanlık eğitimi programı olan hastaneler arasında görünmüyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Kütahya ŞH arasında kamuoyuna duyurulan ortak kullanım protokolü de yok. Kütahya ŞH ile Evliya Çelebi EAH hastanesi arasında söz konusu protokol hayata geçirilirse bu kadar hocanın durumu, asistanların eğitimleri ne olacak? Daha yeni, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 170 öğrenci daha alındı. Bu öğrencilerin, alacakları tıp eğitiminin durumu kimsenin umurunda mı?

KÖİ mevzusu sağlıkta piyasalaşmanın zirve noktası. Şirketleri değil sağlığımızı ihya edecek sisteme ihtiyacımız var. Önemli adımlardan biri tüm KÖİ sözleşmelerinin elden geçirilmesi ve kamu yararına haklı fesih uygulamalarına gidilmesi olacak.