Kütüphane mi, Etüt Merkezi mi?

Fatih KARAN

“Sahadan bildiriyorum.”

Son yıllarda birbiri ardına açılan “Belediye Kütüphaneleri” bulunduğu bölgede sosyal yaşam, kültürel etkileşim ve eğitim desteği anlamında önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Bazı belediyeler henüz kütüphane açmasa da bazı ilçe belediyelerinin bile açtığı kütüphane sayısı çoktan 20’leri geçti. Ancak ülke genelindeki belediyelerin kaç kütüphane açtığı, bu kütüphanelerde hangi standartlarda personel çalıştırıldığı, derlemelerin ne tür yayınlardan oluştuğu, verilen hizmetlerin farklılığı, binaların fiziksel yeterliliği vs. gibi konularda maalesef ki yeterli ve doğru bilgiye ulaşamıyoruz. TÜİK her sene Haziran ayında kütüphane istatistiklerini yayınlıyor ancak belediye kütüphanelerine dair bir bilgi henüz bugüne kadar yayınlanmadı.

Ölçülemeyen sayıda “Belediye Kütüphanesi” olan ülkemizde kütüphane kullanımlarına baktığımızda kullanıcıların büyük çoğunluğunun mekanları ders çalışma alanı olarak kullandığını görüyoruz. İncelediğim çoğu belediye kütüphanesi de doğal olarak hizmetlerini bu kitleye göre şekillendirmiştir. Örneğin sınavlara hazırlık deneme kulüpleri, ders takviyesi, motivasyon semineri vb. Tabi durum böyleyken belediyeleri idare edenlerin aklına “neden kütüphane açıyoruz ki, bunun yerine etüt merkezi açalım” fikri gelmektedir. Hatta bazı meslektaşlarımız da “ders çalışma” mekanlarının kütüphaneden ayrılması gerektiği düşüncesindedir.

Kişisel kanaatim, bu ayrımlar, ne etüt merkezlerinin işine gelir, ne kütüphanelerin işine gelir ne de belediyelerin işine gelir. Bırakalım belediyeler açabildiği kadar kütüphane açsınlar. Hazır kullanılıyorken kullanılsın mekânlar. Daha sonra yeni temalar ve içeriklere göre standartları artırarak hizmet vermeye devam edelim. Yıllardır istihdam sıkıntısı yaşayan meslektaşlarımız da kendi alanlarında aranıyor olsun.

Bu yazıya ilham; yıllardır, acaba “kütüphaneler bu ülkede ne zaman değer görecek” kaygım ve sahada verdiğim mücadeledir.

“Kütüphane” huzur ve güven verir. Herkes için bir ihtiyaç haline gelmiş bulunan kütüphanelerin, kamu himayesinde herkesin ardına bakmadan kullanabileceği, bilgiye erişim ve okuma kültürünün yaygınlaşması konusunda hizmet vereceği, çalışma alanları sayesinde bu görevini daha da geniş kitlelere ulaştıracağı kamusal alan özelliğinin yaygınlaşması toplum yararınadır. Sadece ve sadece bunlar için bile yeni kütüphaneler açılmalıdır. İnanıyorum ki yakın gelecekte; halkın talepleri doğrultusunda, anneler ve çocuklar için Anne-Çocuk Kütüphanesi’nde, ders çalışanlar için Çalışma Kütüphanesi’nde, araştırmacılar için ise Araştırma Merkezleri ve Arşivlerde ve hatta keyifli vakit geçirmek isteyenler için bile konforlu mekanlarda hizmet almaları ülke genelinde yaygın hale gelecektir.

Belediyeler, artık bu önemli kamu hizmetini çok farklı yerlere getirmiş, bundan sonra da ülke genelinde daha da ileriye taşıyacaklardır. Meslektaşlarımla birlikte, “Belediye Kütüphanesi” trendine yüksek motivasyon ve sevgiyle yeni şeyler katarak, bu yolcuğa devam etmeyi diliyorum…

*Kütüphaneci