Kuyudaki kim? (2)

Necati Cumalı’nın Susuz Yaz (1959) adlı öyküsünde, iki kardeşten büyük ve kötü olanın adı Hasan, küçük ve iyi olanın adı Osman’dır. Metin Erksan’ın Susuz Yaz’ında (1963) bu adlandırma tersine çevrilir: Osman kötü ağabey, Hasan iyi kardeş yapılır.

Uyarlamalarda genellikle bu kadar sert dramatik değişikliklerle karşılaşmayız. Peki Metin Erksan bunu hangi amaçla yapmış olabilir? Öykü, tek-tanrılı dinsel mitolojinin en ünlü hikayelerinden olan Habil-Kabil’e göndermeler içeriyor ya -kötü abi Kabil, iyi kardeş Habil’i öldürüyor- belki Habil ile Hasan’ı örtüştürmek istemiş olabilir. Ama bu açıklama yeterince ikna edici değil, çünkü Osman ve Hasan adlarının Ortadoğu İslam coğrafyasında çok özel anlamları var.

Erksan, iyilik-kötülük çatışmasını İslam’ın hilafet tarihindeki iktidar çatışmalarından yola çıkarak, üçüncü halife Osman’la peygamberin torunu Hasan’ın adlarıyla kodladı büyük olasılıkla. Belki de, adları olduğu gibi bırakmanın seyircide yaratabileceği olumsuz izlenimden çekindi. İsimleri (sözcükleri) gerçeğin kendisinden daha önemli gören, bu yüzden karikatüristleri hapislerde süründürecek kadar nominalist bir toplumda hiç de altı boş bir çekince değil doğrusu; birileri çıkıp “Sen peygamberin torununu bir ırz düşmanı olarak mı gösteriyorsun?!” bile diyebilirdi.

∗∗∗

Filmde köpeğin öldürülmesinden önce bir ‘tavuk kesip bedenini Bahar’ın önüne fırlatma sahnesi’ olduğunu söylemiştim. Cumalı’nın öyküsünde tavukla ilgili herhangi bir şey yok. Belli ki Erksan bu tavuk sahnesini, filmin kötü adamını mümkün olduğunca inandırıcı kılmak amacıyla ekledi.

Ama, öyküde olmayıp filmde olan bir başka sahne var ki...

Suyu paylaşmayan ve köylülerle çatışan Osman, kardeşi Hasan’ın cinayeti üstlenip hapse girmesini sağlamıştır. İlk günden beri göz koyduğu Bahar’ı elde etmek için her şeyi yapacak durumdadır.

Bir sahnede, Bahar çamaşırları asarken Osman’ın da inekten süt sağdığını görürüz. Normalde ‘sadece ve basitçe’ süt sağmak olan eylem, Bahar’ın görüntüsüyle birlikte kurgulandığında anlamı değişir: İneğin memesini kıza bakarak çekiştiren Osman, sanki Bahar’ın memelerini sıkıyor gibidir. Sonra ineğin altına doğru geçip meme uçlarından birini emmeye başlar. Bu sırada Bahar durumu şaşkınlıkla izlemektedir. Osman doğrulur, yüzünde kendinden geçmiş bir ifadeyle ineğin bacağına sarılıp okşamaya başlar. Bunun üzerine Bahar, adını tam koyamadığımız, ayıplamayla arzunun birleştiği bir tepki gösterir: Astığı çamaşırı okşar, sıkar ve ağlar.

∗∗∗

Buradaki istismarı ‘sanat adına’ meşrulaştırmak kolay olmasına rağmen (örneğin, ‘Osman karakterinin libidosunun hastalıklı boyutlarını göstermeyi amaçlayan bir sahne’ deseniz kimse itiraz etmez), Metin Erksan ve sinemasına dair okuduğum kitapların hiçbirinde, yönetmenin açıkça zoofilik (zoofili: hayvanlarla cinsel ilişki arzusu) olan bu sahneyi neden çektiğine, buradaki hayvan istismarının gerekçesine dair herhangi bir bilgiye rastlamadım. Kimse sormamış; rahatsız olmamış, merak etmemiş...

Tabii şimdi yine ‘60 yıl önce-60 yıl sonra’ duvarına çarpıyoruz. Gerçi kimsenin çıkıp da zoofilik ilişkilerin bir zamanlar köylerde yaygın ve normal oluşundan, bu sahnenin de bu yüzden filmin gerçekçi yaklaşımıyla ilişkisinden falan söz edecek kadar alçalacağını sanmıyorum, ama, bugün filmlerin bitiş jeneriğinde “Bu filmin yapımı sırasında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir.” yazılmasını gerektiren bakış açısı da devreye girmiyor, Susuz Yaz’ı konuşurken...

Metin Erksan iyi bir yönetmen; nasıl hikâye anlatacağını çok iyi biliyor. Aynı zamanda onun sinemasını belirleyen bir unsur daha var: Erksan seyirciyi çarpmayı, şoke etmeyi çok seviyor.

Neredeyse her ankette ‘tüm zamanların en korkutucu filmi’ seçilen The Exorcist’i (1973) Şeytan (1974) adıyla, anlatının tüm unsurlarını İslam’a uyarlayarak neredeyse bire bir yeniden çekmeyi akledecek başka insan yoktur herhalde. Ortaya çıkan film kalitesiz bir taklittir, ama ayrıca, yönetmenin seyirciyi şoke etme eğilimine dair önemli bir göstergedir.

∗∗∗

Ya da örneğin Kadın Hamlet (1976), 450 yıldır erkek olan bir kahramanı kadına dönüştürmesi bir yana, doğulu ve batılı unsurların herhangi bir mantık ve düzen gözetilmeksizin birleştirildiği, geniş açılı objektifle çekilmiş görüntüler yardımıyla karakterler ve olaylar hakkında düşsel -bazen gerçeküstücü- bir atmosfer yaratılan tuhaf, kâbus gibi bir filmdir. Hamlet’in kadın olmasının anlatıdaki mizojinik (kadın düşmanı) söylemleri ortadan kaldırdığını düşünebilirsiniz. Oysa tam tersi, bir kadın üstünden meşrulaştırarak yeniden üretir. Erkek Hamlet’in çocukluk arkadaşları olan Rosencrantz ve Guildenstern’i Rezzan ve Gül’e dönüştürmenin de izleyiciyi şaşırtmaktan başka işlevi olmadığını görürüz.

∗∗∗

Hayvanların öldürüldüğü ve istismar edildiği, 16 yaşında bir kızın cinsel obje olarak kullanıldığı Susuz Yaz’ın belki de bu kadar tartışılmasına gerek yoktur, 60 yıl öncesinin değer yargılarına bugünün etik bakış açısıyla yaklaşmak gerçekçi bir yaklaşım değildir belki de... Ama ortada Türkiye sinemasının başyapıtlarından biri olarak tanımlanan bir film ve onun hiçbir şekilde eleştirilmeyen ‘kusursuz entelektüel’ yönetmeni varken, ancak bir başka filmden alıntı yaparak ifade edebiliyorum derdimi: “Bilemiyorum Altan, bilemiyorum...”