Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı isyanı: Meclis kilitlendi, sokak karıştı!

Kuzey Kıbrıs’ta Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Yeniden Doğuş Partisi (YDP) - Demokrat Parti (DP) koalisyonundan oluşan hükümet, Türkiye ile hazırlanan yeni mali program çerçevesinde çalışanların hayat pahalılığı ödeneğini dondurma kararı almıştı. Düzenleme Meclis’ten geçmeyince Yasa Gücünde Kararname ile yürürlüğe kondu.

Meclis'in bu şekilde devre dışı bırakılması kamuoyunda ve muhalefette tepkiyle karşılandı. Kamu sendikaları öncülüğünde bir araya gelen binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebiyle Lefkoşa’da yapılan Meclis binasına (Külliye) yürüdü. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olan polis ve çevik kuvvetin biber gazı ve tazyikli su sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı eylemde “Hükümet istifa” sloganları atıldı, çok sayıda protestocu darp edilerek gözaltına alındı.

Bunlardan biri de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu oldu. Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) üzerindeki özelleştirme girişimlerine karşı çıkıyor. Elektrik üretimi ve dağıtımının kamuda kalması gerektiğini savunan Tuğcu, özel şirketlere (özellikle Türkiye sermayesi Aksa gibi üreticilere) bağımlılığın artmasının maliyetleri yükselttiğini ve kamu kontrolünü zayıflattığını savunuyor.

SENDİKALARDAN HÜKÜMETE İSTİFA ÇAĞRISI

Hükümetin, sabit gelirliyi enflasyona ezdirmemek amacıyla uygulanan hayat pahalılığı ödeneğini durdurma kararıyla başlayan greve, kısa bir aranın ardından, 13 Nisan Pazartesi günü devam edilecek. Sermayeye yapılan kıyakların, vergi aflarının, teşviklerin sürdüğünü vurgulayan muhalefet ve emek örgütleri, bunun diyetinin çalışana ödetilmesine karşı çıkacaklarını belirttiler. Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası (Maliye-Sen) Genel Sekreteri Lisani Özçürümez yaşanan mali krizin sebebinin “kaynak yetersizliği” değil “harcama disiplinsizliği” ve “yönetim sorunu” olduğunu vurguladı. Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, çeteleşmiş hükümetin bir saniye dahi o koltuklarda oturmasına tahammül kalmadığını söyleyerek, yapılan genel grev ve eylemlerin hayat pahalılığı ödeneği odağında değil, bu hükümetin gitmesi kararlılığıyla yapılması gerektiğini söyledi.

ANKARA’DAN 23 MİLYAR LİRALIK İMZA

Sendikalar, Başbakan Ünal Üstel’in Türkiye ziyareti ve Meclis oturumunun yapılamayacak olması nedeniyle genel grev kararını askıya alırken, hükümete istifa ve erken seçim çağrısı yaptığı eylemlerini sürdürüyor. Üstel’in dün gerçekleşen Ankara ziyaretinde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında “2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” imzalandı. Anlaşmanın yaklaşık 23 milyar TL büyüklüğünde olduğunu belirten Üstel, yıl içinde sağlanacak katkılarla bu rakamın 25 milyar TL’ye ulaşabileceğini söyledi. Söz konusu kaynağın turizm, sanayi, tarım, KOBİ ve esnaf başta olmak üzere birçok sektöre düşük faizli kredi ve destek olarak sunulacağını ifade etti. Erken seçim taleplerine cevaben seçimlerin zamanı geldiğinde yapılacağını ve bu konuda kararın Meclis’teki siyasi iradeye ait olduğunu belirten Üstel, hükümetin gündeminin küresel krizlere karşı halkı korumak olduğunu söyledi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NDEN 90 GÜN UYARISI

Sendikalar, hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulduğu Yasa Gücünde Kararname’yi geçen hafta Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme dün, hükümetin tepkiler üzerine geri çektiği kararnameyle ilgili kararını verdi. Anayasa Mahkemesi, hukuk devletinin temel ilkelerine atıfta bulunarak, Meclis onayı almayan kararnamelerin sonsuza kadar yürürlükte kalamayacağına hükmetti. Buna göre; “90 gün içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nden geçmeyen her türlü Yasa Gücünde Kararname, hiçbir ek işleme gerek kalmaksızın otomatik olarak yürürlükten kalkacaktır” denildi.

BASIN ÖRGÜTLERİNDEN SİBER SALDIRI TEPKİSİ

Diğer yandan, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), toplumsal muhalefetin ve genel grev süreçlerinin yoğunlaştığı son dönemde, medya kuruluşlarına ve basın emekçilerine yönelik sistematik ve organize siber saldırılar düzenlendiğini duyurdu. Birlik, özellikle genel grev haberleri, canlı yayınlar ve görsel içeriklerin hedef alındığını belirtti. Müdahalelerin "telif hakkı ihlali" gibi teknik gerekçeler arkasına sığınarak veya doğrudan yayın kesintileriyle yapılması, KTGB tarafından organize bir saldırı olarak tanımlandı.