“La Presidenta”: 10 soruda Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum

Esra Akgemci - Doç. Dr. - Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Haziran 2024 seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60’ını alan ve tarihi bir zafer kazanan Claudia Sheinbaum’un ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak göreve gelmesi, Meksika siyasetinde bir dönüm noktası oldu. Bilim insanı kimliğiyle tanınan Sheinbaum’un zaferi, yalnızca Meksika’da değil, tüm Latin Amerika’da sol siyaset açısından “yeni bir soluk” olarak karşılandı. Ancak Ekim 2024’te göreve başlayan ve neredeyse bir yılını dolduran Sheinbaum’un işi hiç de kolay değil. Bir yandan ekonomik sorunlar ve organize suç örgütlerinin yarattığı güvenlik krizi diğer yandan dış politikada ABD’nin meydan okuması, Sheinbaum’un gerçekten fark yaratıp yaratamayacağını belirleyecek temel meseleler olacak gibi görünüyor.

Sheinbaum iktidarına 10 soruda kısa bir bakış atalım:

1: Nasıl iktidara geldi?

Sheinbaum’un yükselişi, Morena Partisi’nin kurucusu ve eski devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador’un (AMLO) mirasıyla doğrudan bağlantılı. AMLO’nun “dördüncü dönüşüm” (4T) olarak tanımladığı siyasi hattı sürdürme sözü veren Sheinbaum, Morena içindeki güçlü desteği sayesinde aday gösterildi. Seçim kampanyasında sosyal adalet, yoksullukla mücadele ve kadınların siyasetteki rolünü güçlendirme temaları öne çıktı. Sheinbaum, Haziran 2024 seçimlerinde rekor düzeyde oy alarak tarihe geçse de halkın geniş kesimleri onu aslında AMLO’nun çizgisini sürdürecek bir lider olarak gördüğü için destekliyor. Sheinbaum’un geriye kalan beş yıllık başkanlık süresi boyunca başlıca sınavı, Meksika tarihinin en etkili başkanlarından biri olan AMLO’nun gölgesinden çıkmak olacak.

2: Filistin meselesinde nasıl tutum aldı?

Sheinbaum’un dış politikadaki ilk büyük sınavlarından biri, İsrail-Filistin savaşına yönelik tavrı oldu. 20. yüzyılın başlarında Doğu Avrupa’dan Meksika’ya göç eden Yahudi bir aileden gelen Sheinbaum, kendisini her zaman “dini inancı olmayan” bir siyasetçi olarak tanımladı ve daha çok seküler kimliğini öne çıkardı. Sheinbaum, Filistin meselesinde Meksika’nın klasik “dengeli diplomasisini” sürdürmekle birlikte daha Filistin yanlısı, insani bir dil kullandı. BM’de İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına karşı ateşkes kararlarını destekledi, sivillerin korunması gerektiğini vurguladı ve iki devletli çözümden yana tavır aldı. Bununla birlikte, Sheinbaum, Netanyahu hükümetine doğrudan sert eleştiriler yöneltse de İsrail ile ticari ve güvenlik iş birliğini tamamen koparmadı.

3: Trump ile ilişkileri nasıl yönetiyor?

Sheinbaum’un iktidarı, Donald Trump’ın ABD’de yeniden güç kazandığı bir döneme denk geldi. Trump’ın göçmen karşıtı sert söylemleri ve sınır duvarı projeleri, Meksika için doğrudan bir meydan okumaydı. Trump’ın Meksikalı göçmenleri kriminalize eden dilini sert biçimde eleştiren Sheinbaum, yeri geldiğinde Trump’ın “reality show” tarzına yaklaşan alaycı diline aynı şekilde karşılık vermesini de bildi. Örneğin, Trump, Meksika Körfezi’nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştireceğini, yeni ismin “güzel bir tınısı” olduğunu söylediğinde Sheinbaum, Trump’a “Neden Kuzey Amerika’ya Meksika Amerika’sı demiyoruz? Kulağa hoş geliyor, değil mi?” şeklinde mizahi bir yanıt verdi. Bununla birlikte, AMLO gibi pragmatik bir lider olan Sheinbaum, ABD ile ekonomik ilişkileri koparmadan müzakere yürütmeye de özen gösterdi. Ticaret anlaşmaları ve sınır ötesi yatırımlar konusunda iş birliğini sürdürürken, Meksikalı göçmenlerin haklarını savunmayı öncelik haline getirdi.

Sheinbaum’un ABD ile iş birliğine açık olduğunu ancak bu iş birliğinin “asla teslimiyet içermeyen” bir çerçevede olması gerektiğini sürekli vurguladığını da bu noktada belirtmek gerek. ABD’nin yolsuzlukla mücadele ve güvenlik alanındaki baskılarına maruz kalan ve bu baskılar arasında dikkatli bir denge kurmaya çalışan Sheinbaum, Trump’ın Latin Amerika’ya yönelik müdahaleci retoriğine karşılık olarak “iş birliği evet, teslimiyet asla” mesajı vermeye çalışıyor.

4: Göç meselesine nasıl yaklaşıyor?

Sheinbaum, kuzeye doğru artan göç dalgasına karşı insani ama aynı zamanda düzenleyici bir politika izliyor. Göçmen kamplarında yaşam koşullarını iyileştirme ve göçmen haklarını güvence altına alma yönünde adımların atılması, bunun en önemli göstergesi. Sheinbaum döneminde ABD’den sınır dışı edilen Meksikalı vatandaşlara, “Bienestar Paisano Card” aracılığıyla yaklaşık 2 bin peso değerinde ekonomik destek sağlandı. Göçmenlerin sığınma başvurusunda kullandıkları “CBP One” adlı mobil uygulamanın, 2025’te Trump’ın yeniden göreve başlamasıyla iptal edilmesi, birçok göçmeni zor durumda bırakmıştı. Sheinbaum hükümeti, göçmenlerin yasal yollarla ABD’ye başvurmalarını sağlayan programlara destek vererek “ConsulApp” gibi başka uygulamalar önerdi. ABD ile yapılan görüşmelerde ise Sheinbaum, “sınır güvenliği karşılığında kalkınma yardımı” formülünü öne sürdü. Orta Amerika ülkelerine yatırım yaparak göçün nedenlerini azaltmayı hedefleyen Sheinbaum, Washington ile ortak projeler geliştirmeye çalıştı.

5: Feminist dış politika ile ilgili hangi adımları attı?

Meksika, 2020’de Küresel Güney ülkeleri içinde “feminist dış politika” anlayışını izleyen ilk ülke olmuştu. Dünyada ilk kez 2014’te İsveç tarafından benimsenen bu anlayış, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini dış politikanın merkezine yerleştirmeye dayanıyordu. Sheinbaum bu hattı sürdürerek uygulamayı genişletti ve özellikle Latin Amerika bölgesinde “kadın dayanışması” vurgusuyla yeni diplomatik açılımlar geliştirdi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nda kadın diplomatların sayısının artırılması, barış müzakerelerinde kadın temsilinin güçlendirilmesi ve uluslararası forumlarda toplumsal cinsiyet eşitliği konularında aktif gündem oluşturdu. Önceki dönemde AMLO, kadın hareketlerinin taleplerine karşılık vermemekle suçlanmış, bu da hükümetin feminist dış politikasına gölge düşürmüştü. “Şimdi kadınların zamanı!” sloganıyla iktidara gelen Sheinbaum’un ise fark yaratacağı temel alanın tam da burası olması bekleniyor.

6: kadınların ve yerli halkların temsilini nasıl güçlendirdi?

Sheinbaum’un iktidarındaki en sembolik adımlardan biri, kadınların ve yerli halkların temsilini artırmaya yönelik politikaları oldu. Kabinesinde kadın bakan sayısını yükseltti, yerli toplulukların taleplerini karşılamak üzere özel programlar başlattı. Kadına yönelik şiddetle mücadele yasalarını güçlendiren Sheinbaum, yalnızca yasal reformla sınırlı kalmayıp uygulama, bilinçlendirme ve kurumsal yapı inisiyatifini de kapsayan çok yönlü bir yaklaşım sundu. Meksika’da günde ortalama 12 kadının öldürülmesi, ülkenin feminist dış politikasına gölge düşüren bir diğer unsurdu. Bu doğrultuda, Sheinbaum döneminde kadın cinayetleri için özel soruşturma ve avukat desteği sistemleri kuruldu ve “Ulusal Koruma Sistemi” oluşturuldu. Yerli halklara ise eğitim, sağlık ve toprak hakları alanlarında yeni destek paketleri açıklandı.

7: Ekonomide nasıl bir yol izledi?

Sheinbaum’un önündeki en büyük sınavlardan biri ekonomi oldu. AMLO döneminden miras kalan sosyal yardım programlarını koruyacağını açıklayan Sheinbaum, yoksullukla mücadeleyi devlet politikası olarak sürdürdü. Özellikle eğitim ve sağlık harcamalarına öncelik verdi. Buna karşın, küresel enflasyon baskısı ve Meksika pesosunun dalgalı seyri, ekonomide istikrar sağlamayı güçleştirdi. Sheinbaum, yabancı yatırımları teşvik ederek ve altyapı projelerine hız vererek ekonomiyi büyütmeye çalıştı. Mali disiplin konusunda net bir plan ortaya koymadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı.

8: Enerji ve iklim politikalarında hangi kararları aldı?

Enerji ve iklim değişikliği alanında çalışan bir çevre mühendisi olan Sheinbaum, yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapacağını açıklamış, güneş ve rüzgâr enerjisini stratejik öncelik ilan etmişti. Hedef, elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2030 itibarıyla yüzde 45’e çıkarmaktı. Ancak Sheinbaum’un uygulamada CFE (elektrik) ve Pemex (petrol) gibi devlet şirketlerine ağırlık veren enerji politikaları, çevre hareketlerinin tepkisini çekti. Zira bu strateji, fosil yakıt üretimini ve kullanımını önceliklendiriyordu. Yeni santral projelerinin yarısından fazlasının kömür, petrol veya doğalgaz gibi fosil yakıtlarla çalışması öngörülüyordu.

Bir diğer eleştiri, dış politikada çevreci bir Meksika imajı çizilirken, iç politikada fosil yatırımlarının desteklenmesiydi. Meksika, Latin Amerika’daki iklim liderliğini pekiştirecek şekilde 22 ülkenin katılımıyla bir zirve düzenleyerek iklim kriziyle mücadelede kararlılığını vurgulayan Mexico City Bakanlık Deklarasyonu’na ev sahipliği yaptı. Bu deklarasyon, fosil yakıtlardan çıkışı ve bölgesel iş birliklerini teşvik ediyordu. Ancak içerideki enerji politikalarıyla dış politikadaki “iklim liderliği” söylemi arasında çarpıcı bir çelişki söz konusuydu. Bu çelişki, Sheinbaum’un çevreci vaatler ile ekonomik gerçekler arasında sıkıştığının göstergesi olarak yorumlandı.

9: Organize suç ve güvenlik sorunlarıyla nasıl mücadele ediyor?

Meksika’nın en yapısal sorunlarından biri olan organize suç, Sheinbaum’un da öncelikli gündem maddeleri arasında. Bugüne kadar, kartellerin ülke çapındaki etkisini kırmak için güvenlik güçlerine yeni yetkiler tanındı ve istihbarat paylaşımı artırıldı. Polis teşkilatında yolsuzluğu önlemek için reform paketleri açıklandı. Ancak kartellerin yerel düzeyde siyaset ve ekonomiyle kurduğu güçlü bağların kısa sürede kırılması mümkün olmuyor. Bazı bölgelerde şiddet olaylarının arttığı gözleniyor. Sheinbaum, yine AMLO’nun izinden giderek “silahla değil kalkınmayla mücadele” yaklaşımını vurguluyor ve gençlere alternatif istihdam yaratacak sosyal programlara ağırlık veriyor.

10: Latin Amerika’da nasıl bir liderlik rolü üstleniyor?

Sheinbaum, tıpkı AMLO gibi bölgesel dayanışmayı artırmak için Latin Amerika’da aktif bir diplomasi yürütüyor. CELAC ve UNASUR gibi bölgesel örgütlerde daha görünür bir rol üstlenilmesi ve bölgedeki solcu hükümetlerle yakın ilişkiler kurulması, bu doğrultuda başvurulan en etkin iki diplomatik girişim olarak öne çıkıyor. Sheinbaum, özellikle çevre, kadın hakları ve sosyal adalet konularında bölgesel zirvelerde ses getiren konuşmalar yapmaya devam ediyor. Sheinbaum’un liderliğinde Meksika’nın Latin Amerika’da “yeni sol dalganın” önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü söylemek mümkün.

Sonuç olarak, Claudia Sheinbaum iktidarının, Meksika siyaseti açısından hem sürekliliği hem de değişimi temsil ettiğini söyleyebiliriz. Süreklilik, AMLO döneminden miras kalan sosyal programların korunması ve Morena Partisi’nin “dördüncü dönüşüm” çizgisinin devam etmesinde kendini gösteriyor. Değişim ise Sheinbaum’un aktivist geçmişi, feminist kimliği, bilimsel altyapısı ve daha kurumsal yönetim tarzı ile ortaya çıkıyor. Ancak değişim unsurlarının, özellikle de çevreci ve feminist vaatlerin ciddi sınırlılıklarla karşı karşıya olduğunu belirtmek gerek. Sheinbaum’un, kendisini bekleyen zorlu sınavlar karşısında göstereceği performans, hem Meksika’da demokratikleşme ve sosyal adaletin ilerlemesi hem de bölgede feminist ve sol siyasetin güçlenmesi açısından belirleyici olacaktır.