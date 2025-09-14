Laboratuvardan dijital beyinlere uzanan yol

İnsanlık tarihi boyunca hastalıklarla mücadele, uygarlığın yönünü değiştiren en önemli mücadelelerden biri oldu. Veba, çiçek hastalığı, tüberküloz… Bu hastalıklar milyonlarca can alırken, bilim insanları yeni ilaçlar ve tedaviler geliştirmek için çabaladı. Ancak ilaç geliştirme süreci, yüzyıllardır hep aynı temel sorunla karşı karşıya kaldı: Zaman.

Bugün bir ilacın laboratuvar fikrinden eczane rafına çıkması ortalama 10 ila 15 yıl sürüyor ve maliyeti 2 milyar doları bulabiliyor. İşte tam bu noktada yapay zekâ (YZ), bilim dünyasının ezberini bozuyor.

TARİHSEL ARKA PLAN

Modern ilaç geliştirme süreci 20. yüzyılın başında, kimya laboratuvarlarında yapılan küçük molekül denemeleriyle şekillendi. 1928’de Alexander Fleming’in tesadüfen keşfettiği penisilin, insanlık için yeni bir çağ başlattı. Ancak “şans” faktörünün öne çıktığı bu dönem, yerini giderek daha sistematik çalışmalara bıraktı.

1970’lerden itibaren bilgisayarların devreye girmesiyle “hesaplamalı kimya” doğdu. Moleküllerin bilgisayar ortamında modellenmesi, deneylerden önce teorik tahminler yapılmasına imkân tanıdı. Fakat bilgisayar gücü sınırlıydı; milyonlarca molekül arasından işe yarar olanı bulmak hâlâ iğneyle kuyu kazmaya benziyordu.

YAPAY ZEKÂNIN OYUNA GİRİŞİ

2000’li yılların ortalarından itibaren biyoteknoloji, genom dizileme ve büyük veri kavramları hayatımıza girdi. İnsan genomunun 2003’te çözümlenmesi, trilyonlarca biyolojik verinin kapısını açtı. Bu verileri anlamlandırmak için ise klasik istatistik yeterli değildi. Burada yapay zekâ sahneye çıktı.

Yapay zekâ, özellikle de “derin öğrenme” algoritmaları, milyonlarca molekülü tarayarak hangi kombinasyonların biyolojik hedeflere uygun olabileceğini saniyeler içinde tahmin edebiliyor. Eskiden yıllar süren hesaplamalar, artık günler hatta saatler içinde yapılabiliyor.

2019 yılında Insilico Medicine adlı şirket, sadece 46 gün içinde yapay zekâ kullanarak yeni bir potansiyel ilaç molekülü tasarladı. Bu, tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Normal şartlarda aynı süreç yıllar alabilirdi.

PANDEMİ İLE HIZLANAN SÜREÇ

COVID-19 pandemisi, yapay zekâ temelli ilaç geliştirme yöntemlerini adeta hızlandırıcı bir katalizör oldu. Pfizer ve Moderna’nın mRNA aşılarının geliştirilmesinde yapay zekâ destekli veri analizi kritik rol oynadı. Bu aşıların rekor hızla üretilmesinde, genetik dizilerin işlenmesi ve bağışıklık yanıtlarının modellenmesinde YZ algoritmaları yoğun şekilde kullanıldı.

GÜNÜMÜZDE NEREYE GELDİK?

Bugün yapay zekâ, ilaç geliştirme sürecinin hemen her aşamasında yer alıyor:

Molekül keşfi: YZ, hangi moleküllerin insan hücrelerinde işe yarayacağını öngörüyor.

Klinik denemeler: Algoritmalar, hangi hasta gruplarının daha iyi yanıt vereceğini tahmin ediyor.

Yan etki analizi: YZ, milyonlarca hasta kaydını tarayarak potansiyel riskleri erkenden belirliyor.

2025 itibarıyla dünya çapında 200’den fazla klinik deney, yapay zekâ destekli ilaç adaylarıyla yürütülüyor. AstraZeneca, Novartis ve Roche gibi dev ilaç şirketleri, YZ tabanlı start-up’larla ortaklık kurarak bu alanda milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

GELECEK PERSPEKTİFİ

Uzmanlar, önümüzdeki 10 yıl içinde yapay zekânın “kişiye özel ilaç” dönemini başlatacağını öngörüyor. Yani aynı hastalık için herkese aynı ilacı vermek yerine, kişinin genetik yapısına göre özel tasarlanmış moleküller üretmek mümkün olacak. Bu, kanser gibi karmaşık hastalıklarla mücadelede devrim niteliğinde bir adım olabilir. Elbette riskler de var. Yapay zekâya güvenmenin, özellikle de algoritmaların şeffaf olmaması durumunda, etik ve güvenlik sorunları doğurabileceği tartışılıyor. Ayrıca ilaç geliştirmede son sözü hâlâ klinik denemeler ve insan sağlığı üzerindeki gerçek etkiler söylüyor. İlaçsız kalmayacağımız ama ihtiyaç da duymayacağımız haftalar olsun.