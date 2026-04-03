Laik, demokratik, bağımsız Türkiye için: Narlıdere’de halk yürüyüşü

BirGün EGE

Narlıdere Demokrasi Bileşenleri, 5 Nisan Pazar günü saat 15.00’de ‘Laik Demokratik Bağımsız Türkiye’ ismiyle yapacağı halk yürüyüşü öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Narlıdere Dayanışma Kafe’de yapılan açıklamayı SOL Parti Narlıdere İlçe Yönetim Meclisi’nden Meliha Köroğlu ve Narlıdere Dersimler Derneği Başkanı Erkan Kaya okudu.

Açıklamada, “AKP, yaşamın her alanını inançlar üzerinden şekillendirmeye, laikliği ortadan kaldırmaya ve seküler yaşamı baskı altına almaya yöneliyor. Tarikatlar, cemaatler eliyle toplum dizayn edilmeye çalışılıyor. ÇEDES gibi projelerle, ramazan genelgeleriyle eğitim gericileştiriliyor; okullarda çocuklarımız bilim yerine dini eğitimlere tabi tutuluyor. Gençlerimiz kültürel hayatta baskı altına alınıyor. Konserler yasaklanıyor, festivaller iptal ediliyor, gençler birilerinin istediği kalıba girmedikleri zaman suçlanıyor. Geleceğe umutla bakamadıkları gibi, yaşamları da zindana çevrilmek isteniyor. Dünyayla iletişimin bu denli kolay olduğu dijital bir çağda gençler, kendi yaşamlarının keyfi bir şekilde kısıtlandığını gördükçe öfkeleniyor, bu topraklarla duygusal bağları kopuyor. Ülkeyi terk eden gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Demokratik hak ve özgürlüklerin yok sayıldığı bu ortamda laikliği savunmak dahi suç gibi gösterilmek isteniyor. Oysa laikliği savunmak suç değildir. Laiklik; anayasal bir hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin temel taşı, tarihsel bir sorumluluktur” denildi.

“Laiklik emekçilerin birliği, eşitliği ve ortak mücadelesi açısından vazgeçilmezdir” denilen açıklamada şunlar belirtildi: “Eşit yurttaşlığın güvencesidir. Herkesin inancını özgürce yaşayabildiği, düşüncesini özgürce ifade edebildiği; farklı kimliklerin barış içinde bir arada var olabildiği bir toplumun teminatıdır. Oysa bu memleket bizim… Ne baskıcıların, ne zorbaların ne de demokrasiyi askıya almak isteyen saltana sevdalılarının… Bizler geleceğimiz için bu yoksulluk ve baskı düzenine karşı, tüm emekçiler, ilericiler, demokratlar, ülkesini seven insanlar olarak ses çıkarıyoruz. Tek adam rejimine karşı laiklik, demokrasi, emek ve özgürlük mücadelesini büyütmek istiyoruz. Bölgemizde yaşanan emperyalist saldırılara karşı bağımsızlığın, savaşa karşı barışın sesini yükselteceğiz. Yoksulluğa, gericiliğe, baskılara, şiddete ve güvencesizliğe karşı geleceğimizi kuracağız. Okullarımızdaki gerici kuşatmaya karşı Laik, demokratik ve bilimsel eğitimi savunacağız. Kadın cinayetlerine dur demek, kamusal alandan ve çalışma yaşamından dışlamaya çalışan, kadını meta olarak gören ve şiddeti körükleyen gerici anlayışa karşı dur diyeceğiz. Çocuklarımızın MESEM adı altında, eğitim çağında işçileştirilip, iş cinayetlerine kurban edilmelerine engel olacağız.”

BU MEMLEKET BİZİM

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her türlü haksızlıklarla, uydurma davalarla, halk iradesini yok sayan, tek adam rejimine karşı; Narlıdere’de 5 Nisan Pazar günü saat 15.00’de gerçekleştireceğimiz yoksulluğa, baskılara, gericiliğe karşı halk yürüyüşünde bir araya geliyoruz. Farklı seslerimizle ve renklerimizle birleşerek, tek adam rejimine karşı halkın tepkisini ve gücünü gösteriyoruz. Eşit, özgür, demokratik ve laik bir ülke için yürüyoruz.”

Açıklamada imzası bulunan kurum ve kuruluşlar şu şekilde: “SOL Parti, EMEP, TİP, CHP, DEM Parti, Çağdaş Erzincanlılar Derneği, Dersimliler Derneği, Ağrılılar Derneği, Çorumlular Derneği, Vartolular Derneği, İslimliler Derneği, Diyarbakırlılar Derneği, Tokatlılar Derneği, Malatyalılar Derneği, Gürbentepeliler Derneği, Ege Ağrılılar Federasyonu, İMC Derneği, Alevi Bektaşi Kültürünü Tanıtma Derneği, Narlıdere Kent Konseyi, Narlıdere Atatürk Ve İkinci İnönü Kentsel Dönüşüm Derneği, Çatalkaya Kentsel Dönüşüm Derneği, Çatalkaya 105 Evler Kooperatifi, İzmir Dayanışma ve Doğal Gıda Tüketim Kooperatifi, Eğitim Sen 6 Nolu Şube, DİSK Emekli Sen, Tüm Emeklilerin Sendikası 2021, Tüm Emekliler Sendikası 2017, DİSK Genel İş Sendikası, Briç İhtisas Spor Kulübü.”