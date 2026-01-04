Laik eğitim kadınlar için yaşamsaldır

Nejla Doğan

2026’ya bir siyaset olarak ümmetçiliğin önümüze sürüldüğü, buna paralel başta eğitim olmak üzere toplumu tebaalaştırma politikalarının her alanda hızla derinleştirildiği, bu emperyalist projeyi bütünleyen neoliberal programın kitleleri sonsuz bir yoksulluğa, sefalete, belirsizliğe sürüklediği bir iklimde ve kendini tüm bunların bekçiliğine, icracılığına adamış bir iktidarın yönetiminde girdik. Peki neredeyse çeyrek yüzyılda adım adım inşa edilen bu rejimde kadınların payına düşen ne oldu, ne olacak? Elbette “ümmet”in o en karanlık, en korkunç gericiliğiyle yüz yüze kalmak, tebaanın en çok sömürüleni, en çok şiddet göreni olmak.

İşte bugünün laiklik ve kamuculuk karşıtı eğitim politikaları tam da bu zemini güçlendirmek için hayata geçiriliyor. Çünkü hem İslamcı rejim hem de neoliberalizm kendisini özellikle kadın bedeni ve emeği üzerinden yeniden üretirken, eğitimi en kritik alan olarak görüyor. Dolayısıyla bugün eğitimde atılan her bir adım, bir yandan Cumhuriyet’in tasfiyesinde geldiğimiz son aşamayı resmederken, bir yandan da bu resimde özellikle kadınlara nasıl bir yaşam sınırı çizildiğini oldukça net gösteriyor.

GERİCİ EĞİTİMİN KADINA ÇİZDİĞİ SINIRLAR

Örneğin “insanın fıtri özelliklerini korumayı” hedeflediğini ilan eden Maarif Modeli, çizdiği bu çerçeveyle daha en baştan kadın ve erkeğin farklı fıtratları olduğunu, dolayısıyla eşit olamayacaklarını ifade ederken, başta seçmeli ve zorunlu din dersleri olmak üzere tüm ders içerikleri bu çerçevede yapılandırılıyor. MEB’in adeta yetki paylaşımı yaptığı tarikatçı dernek ve vakıflar da özellikle kız öğrencilere yönelik yürüttükleri faaliyetlerle kadını sadece anne ve eş olarak tanımlayıp eve hapsetmeyi amaçlayan politikaları “İslami yaşamın gerekliliği” olarak propaganda edip yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Keza imam hatipler, Diyanet kursları, sayısını bilmediğimiz sıbyan mektepleri, medreseler, hafızlık okulları ve tarikat yurtları da kadın-erkek eşitliğine saldıran gerici içerik ve uygulamalarıyla başta Medeni Kanun olmak üzere kadınların son yüz yılda elde ettiği bütün hak ve kazanımları hedef alıyor. Geldiğimiz aşamada, zorunlu eğitim süresinin kısaltılması ve karma eğitim zorunluluğunun kaldırılması bağlamındaki planlamalar da bu tabloyu tamamlıyor. Biliyoruz ki bu iki adım, yaratacağı tüm sonuçların yanı sıra, özellikle kız çocuklarına/kadınlara toplumsal hayatta ne kadar ve nasıl yer verileceğini belirleyen bir süreci de inşa edecek.

Üstelik daha bugünden 25 yaş üzeri kadınlarda ortalama eğitim süresinin 8,6 yıl olduğu (TÜİK-2024), ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranının pek çok kentte %80’in altına düştüğü, bölgesel eşitsizliklerin giderek arttığı düşünüldüğünde, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasıyla, daha fazla kız çocuğunun erken yaşta evlilikle, ev içi bakım yüküyle, dinsel-geleneksel sömürüyle karşı karşıya kalacağı açıkça görülüyor. İktidarın “aile kurmayı geciktiriyor” söylemiyle hayata geçirmek istediği bu politikanın bir sonucu muhafazakarlık ve yoksulluk baskısı altındaki kız çocuklarının kendilerine bir gelecek seçmelerinin olanaksızlaşması ise bir sonucu da kamusal alandan soyutlanan kadınların yurttaşlık haklarının gittikçe geriletilmesinin, cinsiyet temelli eşitsizliklerin derinleştirilmesinin sosyal zemininin yaratılması olacak.

Bugün karma eğitimin saldırı altında olması da cinsiyet eşitsizliğini norm haline getirmek isteyen bu politikaların önemli bir parçası. Çünkü karma eğitim demek, her şeyden önce her iki cinsiyete eşit koşullarda ve içerikte eğitim vermek, kız ve erkek çocukları kamusal alana attıkları ilk adımda eşit hale getirmek demek. Bu nedenle cinsiyetler arası eşitliği kuran ilk adım olmanın ötesinde, laik bir toplumsallaşmanın da en vazgeçilmez adımı. Karma eğitimin kaldırılması ise uzun vadede kadınla erkeğin ayrı müfredatlarla eğitilmesi, cinsiyete dayalı işbölümünün olağanlaştırılması ve böylece kadının toplumsal yaşamda önce ikincil hale getirilip sonra da tümüyle tecrit edilmesinin önünün açılması anlamına geliyor.

LAİKLİK VE LAİK EĞİTİM KADININ TEMEL GÜVENCESİDİR

Okul öncesi eğitimden üniversite kampüslerine kadar kız çocuklarının/kadınların yaşamını kuşatan tüm bu eğitim politikalarını, “aile yılı” ile Medeni Kanun’a yapılan saldırılarla, kadın emeğinin düşük ücretlendirilmesiyle, kadına karşı işlenen suçlarda uygulanan cezasızlık politikalarıyla birlikte okumak gerekiyor. İslamcı-neoliberal rejim, bugün “aileyi koruma” adı altında bir yandan yatırım yapmak istemediği çocuk, yaşlı, hasta bakımı gibi hizmetleri kadına yüklerken, bir yandan da eğitimsiz bıraktığı kadınları ucuz, itaatkar, örgütsüz ve çaresiz bir işgücü potansiyeline dönüştürüyor. Dolayısıyla kadınların her türlü sömürüye açık, sessiz, daha fazlasını istemeden kırıntılara şükreden varlıklar olmasını istiyor.

İşte bu nedenle laiklik ve laik eğitim, kadının hayat hakkının, yurttaşlık haklarının, kendini bağımsız, özgür ve eşit bir özne olarak var etmesinin temel güvencesidir diyoruz.

Ülkedeki yoğun politik tartışmalar ve ekonomik sorunlar arasında bazen görünmez olsa da bu gündemin bize söylediği önemli bir şey var. “Türkiye’de olmaz, yaşanmaz” dediğimiz her şeyi hızla yaşadığımız, artık İŞİD’çilerin bile medreselerinden bahsettiğimiz koşullarda, tüm toplum için ama en çok da kız çocukları ve kadınlar için adım adım bir cehennem inşa ediliyor. Elbette ülkenin içinden geçtiği bu kırılma anında, toplumun gideceği yönü, kadınların geleceğini toplumsal mücadelenin gücü belirleyecek. Tam da bu nedenle bugün yaşamsal olan, karşımızda sağ partileriyle, tarikatlarıyla, sermayesiyle, emperyalist destekçileriyle bir blok oluşturan gericiliğe karşı, laiklikten, emekten, kadının özgürlüğü ve eşitliğinden yana ilerici bir bloku örgütleyebilmek.