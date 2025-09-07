Laik eğitim neden önemli?

Siyaset meydanı öyle bir karıştı, karıştırıldı ki, ne olup bittiğini anlamak için özel çaba göstermek, eğriyi doğrudan ayırmaya özen göstermek gerekiyor. Ana muhalefet partisi zorlama, açıkça hukukun çevresinden dolaşan, “biz yaptık oldu, bundan sonrasını da getireceğiz” diyen, yüksek mahkeme kararlarını dinlemeyen, uygulamayan koalisyonun ağır baskıyla karşı karşıya. Muhalefetin baskıya karşı halkın yüksek katılımı ile direnmeye çalıştığı, sokaktan yani halkın politikaya dahil olmasından korkan eski tip muhalefet yöntemini terk etmeyi başardığı da ortada.

Bugün çok karmaşık gibi görünen siyasi tablonun arkasında uzun süredir iktidarda kalmayı öyle ya da böyle başaran parçalı ittifak, kendi projesini hayata geçirmekten, güçlü itirazlara rağmen vazgeçmiyor. Bu projenin dayandığı temel, laikliğin fiilen uygulanabilir olmaktan çıkartılabileceği, nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan halk kesimini tarikatların ağır baskısı ile ikna edebileceği fikrine dayanıyor. Başarılabilir mi ya da başka türlü söyleyelim, farklı ülkelerde, farklı coğrafyalarda, farklı boyutlarda etkisini sürdüren modernitenin geldiği noktadan Türkiye somutunda geriye dönüş mümkün olabilir mi? Günümüzün yanıtı henüz verilememiş önemli sorusu ve sorunu budur.

Büyük, küçümsenmeyecek bir kitleyi etkisi altına almış bulunan devletin yeniden oluşumu sırasında atılan adımlarla bürokratik düzenlemede sık sık değişmiş olsa da anayasal bir güvenceye sahip olan laik cumhuriyet, hala egemen siyasetin baskısına direnebiliyor. Egemen güç ise artık siyasi olarak güçten düşme belirtileri de gösterdiği için elini çabuk tutmak ve ne pahasına olursa olsun sonuç almak istiyor. Siyasi olarak bunu yapabilmenin yolu ana muhalefeti etkisizleştirmek laik cumhuriyeti geri mevzilerden de olsa savunan öteki muhalefet parti ve hareketlerin ana muhalefetle bir araya gelmesini önlemektir ve iktidar da buna özel bir önem veriyor.

Ama projeyi tamamlamanın siyasi ayağı bu olsa da kalıcılaşmasının anahtarı eğitim düzenini buna göre yeniden kurgulamak, eksiği gediği tamamlamak bürokratik yapıyı yeni düzene uygun bir şekilde formatlamak, tarikatları yeni rejimin vesayeti altında, birbiriyle dalaşmayan yapılar olarak bir fetva kurumuna dönüştürülen Diyanet İşleri eliyle yönetmektir. Büyük ölçüde ilerleme kaydetmiş bu adımlarda aksayan yan, tüm yurtta yaygınlaştırılmış İmam Hatiplerin yeterli olmamasıdır. Bu nedenle tüm milli eğitim yeniden gözden geçiriliyor ve tüm okullar yeni müfredatla projeye uygun hale getirilmek isteniyor.

Bütün bu gelişmeler karşısında laik cumhuriyeti savunanlar ellerinde kalan siyasi güçle, hala direnen modernitenin, kolay teslim olmayan karakteri ile yeni bir atılım yapıp yapamayacaklarını tartışıyorlar. Konu budur ve gecikmek büyük zararlara yol açacaktır. Bu nedenle cumhuriyeti, laiklikle tanımlanan modern Türkiye’yi yeniden kazanmak için, nelerin yitirildiğini, nelerin eksik yarım kaldığını “yıkılmaz, yenilmez” türü hamasete kapatmadan açık bir şekilde dile getirmekte büyük yarar vardır. Kazanılanların geri alınamayacağını söylemek teorik bir doğru olarak kalabilir ama pratik bir değeri olmayabilir.

Önce olumlu olandan teorik tezden yola çıkalım. Toplamsal düzenlerde geriye dönüş pek mümkün değildir. Kapitalizmden feodaliteye ya da benzer bir başka sisteme dönülemez. Uyarıcı olan teori şöyle söyler: Üretim ilişkileri ve onları anlatan maddi koşullar sistemin içinde olgunlaşırlar ve yeni sistemi karakterize ederler. Toplumsal devrimler bu türden geri dönülmesi güç durumları anlatır. Ama bu gerçek bir sistem içinde çok farklı gelişme dinamiklerini, gerilemeleri, sapmaları hesaba katmaz.

Demek istiyorum ki, kapitalist sistem içinde Avrupa’da pek çok ülkede görüldüğü gibi faşizm pekala gelişebilir, burjuva devrimi gerileyebilir. Dahası, yakın tarih kapitalizmden kopmuş bir sistemin, 70 yıl gibi görece kısa bir sürede modernizmi kapsayan sosyalizmden geri dönmüş, teorik olarak mümkün değil gibi görünen geri dönüşün pratik olarak mümkün olabileceğini de göstermiştir. Geri dönüş, güçler dengesine bağlı olarak, yerleşme, kök salma olanağı bulamamış, “geri kalmış, az gelişmiş ya da gelişmekte olan” ülkelerde gerçekleşebilir, tam olarak yerleşememiş bir politik devrim, doğal gelişme rotasından saptırılabilir.

Türkiye’ye dönelim; cumhuriyeti süreç içinde, karşılaşılan zorluklarla savaşılarak laik cumhuriyet haline getiren köklü değişim, günümüzdeki koşullar içinde epeyce gerilemiş görünüyor. İlk meclisteki muhafazakâr ve tutucu kesimlerin geri adım atmakla birlikte var olmayı ve yeraltında güçlenmeyi sürdürdükleri bir gerçektir. Cumhuriyet rejimi laiklikle ilgili tartışmayı iyi yönetememiş, liberal kesimlerin tutuculukla hesaplaşmak yerine tuhaf bir demokrasi anlayışı ile desteklediği muhafazakâr iktidarlar ise laik cumhuriyet projesi yerine “İslamcı, otoriter, muhafazakâr cumhuriyet” projesini iktidara taşımışlardır.

Laikliğin yaşayabilmesi ve modern cumhuriyetin kökleşebilmesi için dinsel anlayışın sağlam bir eleştiri ile karşılaşması, hurafeyle hesaplaşması ve nihayet toplamsal hayatı belirleyen temel öge olmaktan çıkması gerekir. Varlığını insan ile inancı arasındaki ilişkiyle koruyan bu din eleştirisi, dinin kamusal ve siyasal alanı belirlemekten uzaklaşması, özel alana dönmesi ile cumhuriyet, modern cumhuriyet olabilir.

Türkiye’deki gelişmeler ise tam ters yönde ilerliyor. Dinin eleştirisi bir yana, tarikatlar laik cumhuriyeti bir din devleti ile değiştirmek yolunda hızlı adımlar atıyorlar. Bu gerileme o kadar ilerlemiş durumda ki, dinsel ritüellerin zorla kabul ettirilmesi aşamasına bir an önce ulaşılması için Taliban yönetimindeki Afganistan örnek gösterilebiliyor.

Bu tür bir gerilemenin başarı şansı var mı? Kuşkusuz var. Türkiye kapitalizmden uzaklaşmadan siyasal sistemini din esasları üzerine kuran, farklı bir din devletine dönüştürülebilir. Bunun modern ve emperyalist batının naturasına aykırı olduğunu düşünmek yanıltıcı olur. Batı, Türkiye’nin siyasal sistemi ile değil stratejik konumu ve ticari değeri ile ilgilidir. Son yıllarda ABD yönetiminde olgunlaştırılmaya çalışılan stratejide Türkiye, bölgede etkin bir din devleti olarak kurgulanmaktadır.

Bu amaca ulaşılabilmesi için iktidarın stabil bir güç olarak varlığını sürdürmesi, otoriter muhafazakârlıktan otoriter bir din devletine geçişin şartlarının olgunlaştırılması gündemdedir. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı yıllarının hukukçusu Carl Schmitt’in “egemenin meşruiyetinin kaynağı kendisidir” anlayışının uygulanabilmesi için pratikte epeyce adım atılmıştır. Bu gelişme artık somut bilgi ve uyarı olarak ana muhalefetin de gündeminde yer bulmalı, laiklik, kaotik siyasal ortamda öncelikli olarak savunulmalıdır. Kaotik ortamlar gerçeğin görülmesini önleyebilir. Bu nedenle de dayatılan gündeme değil, rotadan sapmayı önleyecek ilkelere bağlı kalmak gerekir. Ne diyorlardı; eğitim önemli! Gerçekten de eğitim önemlidir. Laik cumhuriyetin değil, siyasal İslam’ın gereklerini esas almış bir müfredat, gençliğin ve ülkenin geleceğini karartabilir.