Laikliği savunmak gazetecilik görevi

168 imzalı “Laikliği birlikte savunuyoruz” bildirisinin yayımlandığı andan itibaren iktidar sözcülerinin başlattığı saldırıyı, iktidar medyasındaki haber ve yazılar izledi, izliyor da. Hatta kimileri, suçlamalarla da kalmayıp, hakaretlerde bulunuyor, aleni tehdit de ediyor:

İbrahim Karagül (Yeni Şafak): Siz bu topraklara ait değilsiniz. Kibirli kibirli, ukala ukala, hâlâ devletin ve milletin sahibi gibi hareket ederseniz fena kavga ederiz. Bu millet, sizin ukalalıklarınıza tahammül etmeyecek artık. Zibidiler.

Murat Özer (Akşam): Bize gerici, toprağımıza bataklık diyen, Esatperest, mezhepçi, Türk ve İslam düşmanı 168 kişiyi unutmuyoruz. Röportaj yapmıyor, yayınlarımıza almıyor, saygı duymuyor, selam vermiyoruz. Türkiye bostan, biz de maraba değiliz!

Hacı Yakışıklı: Laikçiler hortlamış. Siz laikliği falan savunmuyorsunuz. Gerici yobazlar sizi! Siz Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz. Milleti birbirine kırdırma derdindesiniz. Şair, yazar, akademisyen değil, karanlık kafanın yürüyen halisiniz!

Özlem Doğan (Milat): Müslüman seçmen #LaikliğiSavunuyoruz’cu bu sözde yazar/oyuncu/şarkıcıları bakanlık projesinde, AK Partili belediyelerde, TRT’de artık asla görmek istemeyecektir.

Kenan Alpay (Yeni Akit): Hayır siz savunma yapmıyorsunuz! Siz bizatihi insanın dinine, inancına, sevgisine, coşkusuna, kimliğine, ibadetine saldırı yapıyorsunuz!

Böyle ağır ifadelerle dolu onlarca yazı ve haber söz konusu. Bu bildiriyi, siyasi iktidarın kimi uygulamalarına itiraz eden, bunların laikliğe aykırı olduğundan kaygılanan insanların “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında görmüyorlar. Dahası, geçmişte “Endişeli muhafazakârlar”dan söz edenler, şimdi “kaygılı sekülerler” ile empati kurmaya yanaşmıyor; laikliği savunmayı İslam karşıtlığı gibi göstermeye çalışıyorlar.

Elbette bildiriye imza koyanların görüşleri, metnin dili ve içeriği tartışılabilir, eleştirilebilir. Ancak gazetecilerin, itiraz edene hakaret ve tehdit yağdırmak yerine her insanın, her vatandaşın olduğu gibi, daha sonra atılan imzalarla 50 bini aşan insanın “düşünce ve ifade özgürlüğü”ne de sahip çıkması gerekir.

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi de “Düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkı”nı “temel insan hakları” arasında sayıyor. Hemen ardından da “laiklik” ve inançlara saygıyı, “Gazetecilerin temel görevleri” olduğunu vurguluyor:

Gazeteci; başta barış, demokrasi, hukukun, üstünlüğü laiklik ve insan hakları olmak üzere; insanlığın evrensel değerlerini, çoksesliliği, farklılıklara saygıyı savunur.

Gazeteci; milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, dil, din, mezhep, inanç, inançsızlık, sınıf, dünya görüşü ayrımcılığı yapmadan tüm uluslar, halklar ve bireylerin haklarını tanır, saygı gösterir.

Gazeteci; bireylerin, toplulukların ve ulusların kültürel değerlerini, inançlarını veya inançsızlığını saldırı konusu haline getiremez, küçümseyemez, alay edemez.

Kuşkusuz burada ifade edilen laiklik kavramı, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi kaba bir yaklaşımı değil, din ve inanç özgürlüğüne saygıyı, inançlarına bakılmaksızın tüm vatandaşların hukuk ve kanunlar nezdinde önünde eşitliğini kapsıyor.

“Laikliği savunuyoruz” bildirisi, düşmanlaştırmadan konuşulabilse toplumun bir kesimdeki kaygı daha rahat anlaşılabilir, “Nasıl bir laiklik” tartışması doğru zeminde tartışılabilirdi.

***

İNCİRLİK’TEN YAYIN ŞİMDİ Mİ SUÇ OLDU?

Körfez savaşı sırasında ABD uçakları, İncirlik üssünü de kullanmıştı Irak’a saldırıda. O günlerde gazeteciler üssün çevresine yerleşmiş, fotoğraf ve görüntü çekiyor; birbiri ardına kalkıp inen uçakları sayıyordu.

O günlerden sonra da bölgedeki her kriz sırasında gazetecilerin üssün çevresine gidip, uçakları gözleyerek “hareketliliğe” dair yayın yapmaları rutin bir gazetecilik eylemi halini almıştı.

Dolayısıyla ABD ve İsrail’in İran saldırısı başlayınca ANKA’nın da İncirlik üssünün çevresine gidip canlı yayına geçmesi doğal bir gazetecilik refleksiydi. Ekranın altına da “İncirlik hava üssünde operasyon hareketliliği” yazılması son derece sıradan, alışıldık bir anlatım tarzıydı. Aslında görüntülerde hareketlilik de yoktu, sadece bir uçağın kalkışı görünüyordu, o kadar.

Fakat yıllardır serbestçe uygulanagelen İncirlik çevresinden yayın yapmak, şimdi “suç” ilan edildi; “milli güvenlik açısından riskli” kabul edilerek ANKA’nın canlı yayını hakkında soruşturma başlatıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, ANKA için çekim yapan Koza TV’nin Genel Müdürü Mehlika Bilen, muhabir Sergen Ölçer ve kameraman Güral Bıçakçı’yı ve ardından ANKA Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener’i gözaltına aldırdı.

Üstelik de savcılığın gözaltına aldırma kararında bir telefon uzaklıkta olan Kenan Şener’in “yakalanarak” Adana’ya götürülmesi isteniyordu. Kenan Şener kendisi gitti emniyete, orada ifadesi alınmak yerine polis nezaretinde Ankara’dan Adana’ya götürüldü.

ANKA’nın yayınında ne bir dezenformasyon vardı ne bir yanıltıcı bilgi. “Askeri sır” da yoktu, gizli bilgi de aktarılmıyordu. Sadece görüntü veriliyordu. Bu görüntü bir yandan da İncirlik’ten, İran’daki operasyona katılmak için kalkan ABD uçağı olmadığını kanıtlıyordu.

ANKA’ya soruşturma açılması sonrasında gazeteci arkadaşımız Can Ertuna, NTV’de çalıştığı dönemde İncirlik üssü yakınında bir çatıdan yayın yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı sosyal medyada. Geçmişte İncirlik’ten yapılan yayınların kupürleri de paylaşıldı.

Yıllardır sakınca görülmeyen bir gazetecilik faaliyeti için şimdi ANKA’ya soruşturma açılması ve gazetecilerin hoyratça gözaltına alınması, basın ve ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir.

Gazetecilik baskı altına alınmak, habercilere gözdağı verilmek isteniyor, bir kez daha…

***

TÜTÜN DEVİNİN LOBİ FAALİYETİ

British American Tobacco (BAT), İstanbul’daki bazı gazetecileri, “Dumansız dünya için vizyoner yaklaşım” konulu toplantıyı izlemeleri için Ankara’ya davet etmiş.

Toplantıyı düzenleyen BAT’ın yan kuruluşu Omni Science platformuydu. Amaçları da “yeni nesil” denilen elektronik sigara ve ısıtılmış tütün gibi dumansız ürünlerin Türkiye’de yasallaşması ve BAT’ın pazara hâkim olması için kamuoyu oluşturmaya çalışmaktı.

Toplantıya ilişkin haberlerin çoğunda yeni nesil nikotin ürünlerinin de sağlığa zararlı olduğu bilgisi vurgulanmadı; BAT’ın amaçladığı gibi, bu ürünlerin kaçak satışının vergi kaybına neden olduğu görüşüne odaklanıldı.

Vergi kaybı elbette önemli. Ancak gazeteci, öncelikle insan sağlığını gözetmeli. “Daha az zararlı” gerekçesine sığınılamaz. Hekimler, bu ürünleri de “zehir” olarak nitelendiriyor. Nitekim Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan, toplantıya ilişkin açıklamasında bu ürünlerle “gençlere nikotin bağımlılığı tuzağı” kurulduğunu savundu. Bostan, tütün kullanımının toplam ekonomik yükünün 752 milyon TL olduğunu ve yeni ürünlerin yasallaşmasıyla kullanımın en az yüzde 10 artacağını vurguladı.

Görüşlerine başvurduğum TTB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de “Tütün endüstrisinin yeni ürünlere/zehirlere ilişkin argümanları, öncekiler gibi, aldatıcı ve yanıltıcıdır” dedi ve özetle şunları söyledi:

“Türkiye’ye 80’li yıllarda ulusötesi sigara firmalarının girmesi ve yüzde 90’ı aşan oranda tütün piyasasını ele geçirmesi, rıza üretimi ile gerçekleşmişti. O dönemde de kimi gazeteciler, tütün şirketlerinin iddialarını eleştiriden azade biçimde gündeme getirdiler, bağımlılık/sağlık konusunu göz ardı ettiler ve konuyu sadece ‘kaçakçılık’ ve ‘vergi gelirleri’ üzerinden ele aldılar. Bugün de kimi gazeteciler mesleklerinin etik ilkelerini çiğneyerek rıza üretiminde rol alıyorlar. Oysa konu birey ve toplum sağlığı olmalıdır. Tütünün her türlü kullanımı halk sağlığı sorunudur. Gazetecilerden beklentimiz doğrunun ve hakikatin arayıcısı olmalarıdır.

Kimi gazeteciler bırakınız bu sorumluluğu duymak, BAT’ın açık adını yazmayarak sözü edilen toplantıları tütün şirketlerinin düzenlediğini toplumdan saklamayı tercih etmektedirler.”

Hakikaten toplantıyı bir tütün şirketinin düzenlediği bilgisini bazı gazeteciler yazmıştı ama birkaç haberde bu bilgi yoktu. Kuşkusuz bu önemli eksiklik.

En önemlisi, “dumansız gelecek” gibi pazarlama dehası içeriği aktarmakla yetinilmemeliydi. İnsan sağlığını etkileyen bir soruna tek boyutlu bakılamaz. Kaldı ki, sağlığa zararlı bir üründe vergi kaybını engellemenin sağlıklı yolu, o ürünlerin satışını yasallaştırmak değil, tüketimi azaltacak önlemler almak, kaçak yollarla yayılmasını engellemek olsa gerek.

Elbette bu nikotin ürünlerinin ülkeye kaçak girişinin ve satışının neden engellenemediğini de araştırmalı, sorgulamalıyız.

***

“BEYKOZ MEDYA OKULU” KARDEŞLİĞİ

Gazetecilik çizgilerine bakınca Fulya Öztürk, Buket Aydın, Çağlar Cilara ve Türker Akıncı’nın, Abdullah Çatlı filminin reklamını yapmaları anlaşılır bir durum. Ancak üçünün filmi “merak” üzerinden tanıtmaya çalışması dikkat çekiciydi.

Fulya Öztürk paylaşımında “Hayatı her zaman karanlık kaldı 90’lı yılların ve sonrasının en çok konuşulan ismiydi” diye yazdı. “Nasıl bir film izleyeceğiz acaba? Merak uyandırdı” dedi.

Buket Aydın paylaşımında “Çatlı’nın sıra dışı yaşamına ilişkin detaylar şimdiden merak konusu oldu” dedi. Çağlar Cilara da Çatlı için “yakın siyasi tarihin en çok merak edilen isimlerinden biri” diye yazdı. Sadece Türker Akıncı, “merak” demeden tanıttı filmi.

Çatlı’nın filmini tanıtmayı görev edinen bu dört ismin başka bir ortak paydası da CHP’den AKP’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in kurduğu “Beykoz Medya Okulu”nun eğitmenleri olmaları.

Buket Aydın, Çağlar Cilara, Türker Akıncı, önceki hafta da Başak Şengül ile birlikte aynı metni paylaşarak, evlilik dışı ilişkiyle suçlanan AKP’li Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya destek vermişlerdi. Çatlı’nın filmini “merak” etmeleri de Beykoz’daki bu ortaklıktan kaynaklanmış olabilir. Oysa Çatlı’nın yaşamı biliniyor, çok yazıldı, anlatıldı.

TİP’li yedi genç ile Doç. Dr. Bedrettin Cömert’in öldürülmesi suçundan aranan, Abdi İpekçi’nin katili M. Ali Ağca’nın kaçışına yardım etmek ve Papa’ya suikast girişimini planlamakla suçlanan karanlık bir isim. Şimdi devlet adına çalışan bir “kahraman” gibi sunulmak istense de Ömer Lütfü Topal’ın öldürüldüğü silahın üzerindeki bantta parmak izinin çıktığı da biliniyor. Mehmet Eymür de “2. MİT Raporu”nda “PKK ve sol örgütlerle mücadele kisvesi altında örgüt oluşturduğu”nu yazmıştı. Mehmet Özbay sahte kimliğiyle dolaştığı, 1996’daki “Susurluk skandalı” denilen kazada ölümünden sonra ortaya çıkmıştı.

“Merak ediyoruz” diye tanıttıkları filmin karakteri işte böyle bir kişi. Biliyorlar da “merak” ettiklerini yazıyorlarsa ayıp, bilmiyor da araştırmadan “merak” ediyorlarsa da yanlış.

***

O GAZETECİ DEĞİL TV YORUMCUSU

Haber kanallarındaki tartışma programlarında olur olmaz birçok kişi, “gazeteci” etiketiyle konuşuyor. Ferhat Murat da TV’lerde “gazeteci” olarak tanıtılıyor, ama aslında “stratejik iletişim uzmanı ve danışman”.

Birkaç yıl öncesine kadar AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın “iletişim danışmanı”ydı. Gazetecilik adına yaptığı da üç yıldır Haber7 sitesinde yayımlanan köşe yazıları. Şöhreti, iktidar yanlısı TV’lerde yorumlar yapmasından geliyor.

Son olarak TGRT’deki programda Saadet Partisi’nin düzenlediği iftar yemeğine ilişkin sözleriyle tartışıldı. Tepkiler üzerine “çok basit bir soru sorduğu” savunması yaptı. Ben de dinledim o programdaki sözlerini, özetle şöyle söylemiş:

“İftarın yapıldığı yer, İBB’ye ait bir yer. Acaba bu iftar sofrasının maliyetini SP mi üstlendi yoksa İBB sponsorluğunda mı gerçekleşti? Özellikle ‘Adalet Sofraları’ isminin verilmesinde İBB’nin sponsorluğunda ve onun belirlediği bir isim olduğundan bahsediliyor; dolaylı olarak Ekrem İmamoğlu’na gönderme yapıldığından bahsediliyor.

19 Mart sonrasında Ekrem İmamoğlu meselesi veya yolsuzluk operasyonlarına dair katı bir tutumunu görmedik SP’nin. Ramazanda bir anda CHP ve öbür genel başkanların katıldığı iftar organizasyonu yapıyorsa, bu da İBB tesislerindeyse gazeteci olarak bunu sormamız gerekir.”

Bu bir soru değil, kendi kanaatini dile getirerek suçlamış SP’yi. Dayandığı tek veri, iftar yemeğinin adı ve düzenlendiği mekân! “Bahsediliyor” derken kaynak da vermiyordu. SP de iftarın, partililerden katılım ücreti alınarak düzenlendiğini açıklayarak onu yalanladı zaten.

Ayrıca “TV yorumcusu” değil de gerçekten gazeteci olsaydı, sorunun ekranda dile getirmeden önce muhatabına sorulması gerektiğini bilirdi. Önce SP yetkililerine sormadan hüküm içeren ifadelerle TV de dile getirmek gazetecilik olamaz.

***

TEK CÜMLEYLE:

• Sözcü TV, tepkiler üzerine, ABD ve İsrail’in, İran’a saldırısını canlı yayında bir astrologa yorumlatmasını, “farklı görüşlerden konuklar ve uzmanlara yer verilmesi” olarak savundu.

• Türkiye gazetesinin “Süper gazi 4 bin metreden vuruyor” haberinde atışın tarihi yoktu ama o atış dört ay önce yapılmış; Yeni Şafak dahil birçok yerde yayımlanmıştı.

• Yeni Şafak, yine haber görünümü altında bir göz hastanesi ile AKP’li Kayseri ve Kocaeli Dilovası belediyelerinin tanıtımını tam sayfa yayımladı.

• Çoğunluk hisseleri devlete ait olan Anadolu Ajansı, “60 saniyede ekonomide bugün” bültenlerini yine devlete ait AJet ve Halkbank’ın katkılarıyla hazırlıyor.

• Hürriyet, Türkiye ve Yeni Şafak, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Ramazan en güzel Konya’da yaşanır” metnini, “Bu bir ilandır” uyarısı koymadan haber gibi yayımladı.

• DW, BBC, DHA, Oksijen ve Habertürk “Küba askeri ABD'ye kayıtlı tekneye ateş açtı: 4 ölü” gibi başlıklar atarken, Ekonomim, T24 ve NTV tersine “ABD’den gelen tekneden Küba güçlerine ateş açıldı: 4 ölü” diye yazdı; doğrusu da buydu.

• TVNET, “Seferad Yahudisi Melih Abuaf’ın YouTube’da milyon takipçiyi aşmış birçok çocuk kanalının sahibi olduğu ortaya çıktı” yazarak, T.C. vatandaşı olan bir Yahudinin bu kanallara sahip olamayacağını öne sürdü; ayrımcılık yaptı ve hedef gösterdi.

• Tutuklandıktan sonra Metris Cezaevi’ne konulan gazeteci Alican Uludağ’ın Ankara’ya nakledildiği haberleri yanlış çıktı; Metris’ten Silivri’de 1 No’lu cezaevine götürüldü; ardından dört koğuş dolaştırılarak 9 No’lu cezaevine konuldu.

ELEŞTİRİ, ŞİKÂYET VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN: medyaombudsman@gmail.com