Laikliği savunmak suç mudur?

Cem ALPTEKİN

Avukat-Yazar

Geçtiğimiz günlerde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ve okullarda Ramazan ayı etkinlikleri adı altında laikliğe aykırı uygulamalar içeren genelgeye ve iktidarın laiklikle ilgili süregelen Anayasa ihlallerine bir tepki olarak 168 aydının katılımıyla sosyal medyada imzaya açılan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine kamuoyunun ilgisi ve yurttaşların desteği hızla artınca; adeta panik atak geçiren iktidar kanadı, önce imzacıların “Laik atak” geçirdiğini (!) ileri sürerek, gösterilen tepkiyi tıbbi bir krizmiş gibi karikatürize etmek suretiyle, muhatabını itibarsızlaştıran son derece pejoratif bir tavır içine girmişler; ardından da imzacılara yönelik; “Nesli tükenmekte olan yobazlar", “Milletin değerlerine saldıranlar”, “Vatanla aidiyetini sorgulaması gerekenler”, “Bir insan bile etmezler”, “Alayınız karanlıksınız”, "Çürük aydınlar", "Kifayetsiz muhterisler" diyerek hakaretler etmişlerdir. Hızını alamayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, (her nedense) bildirinin yalnızca ilk imzacıları olan 168 yurttaş hakkında suç duyurusunda bulunarak, konuyu yargıya taşımıştır.

Bakanın şikayeti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 168 imzacı hakkında; "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama", “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama”, "Kamu Görevlisine Hakaret" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlarından soruşturma başlatmış ve imzacılar emniyete ifadeye çağrılmaya başlanmıştır.

Oysa imzaya açılan bildiri, demokratik bir hak olan "laiklik savunusu" çerçevesinde kaleme alınmış siyasi bir açıklama, eleştiri niteliğindedir. Bildiri metni aynen şöyledir:

“Türkiye gerici-şeriatçı bir kuşatma altında!

Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte “Talibanlaştırma” baskısı altına girmiş durumda. ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdite dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların Anayasayı hiçe sayarak “suçlu” gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz! Karanlığa teslim olmayacağız!”

​Bu bildiriyi T.C. Anayasası ve Türk Ceza Kanunu (TCK) ve ilgili yargı içtihatları çerçevesinde değerlendirdiğimizde şu noktalar öne çıkmaktadır:

İfade Özgürlüğü ve Eleştiri Hakkı

​Anayasanın 26. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddeleri uyarınca, ifade özgürlüğü sadece hoşa giden fikirleri değil, devletin veya toplumun bir kesimi için "şoke edici, rahatsız edici veya sert" olan düşünceleri de kapsar. Metindeki "gerici-şeriatçı kuşatma", "Talibanlaştırma" veya "bataklığa sürükleme" gibi ifadeler, ağır eleştiri mahiyetinde olup siyasi literatürde sıkça kullanılan kavramlardır.

​TCK madde 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama)

​Bu suçun oluşması için bildirinin, toplumun bir kesimine karşı somut bir tehlike yaratması ve şiddete çağrı yapması gerekir. ​Oysa bildiri, belirli bir inanç grubunu hedef almaktan ziyade, "siyasal İslam" ve "şeriatçı dayatma" gibi siyasi ideolojileri ve yönetim anlayışlarını hedef almaktadır. ​Yargıtay uygulamalarında da siyasi ideolojilerin eleştirilmesi bu madde kapsamında suç sayılmamaktadır.

​TCK madde 301 (Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama)

Bildiride devlete veya kurumlara yönelik bir "aşağılama" değil, mevcut hükümetin politikalarına ve "rejim" uygulamalarına yönelik sert bir eleştiri görülmektedir. Dolayısıyla, hükümetin eleştirilmesi, devletin manevi şahsiyetinin aşağılanması ile aynı şey değildir.

TCK madde 125/3-a (Kamu Görevlisine Hakaret)

​Bu suçun oluşabilmesi için mağdurun belirli veya belirlenebilir bir kamu görevlisi olması ve saldırının kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olması gerekir. Oysa, bildiride doğrudan bir isim zikredilmemekte, "Siyasal İslamcı rejim" veya "ABD güdümlü saldırı" gibi siyasi kavramlar üzerinden sert eleştiriler yöneltilmektedir. AİHM ve Yargıtay içtihatlarına göre, siyasilere ve hükûmet politikalarına yönelik eleştiri sınırı, sıradan yurttaşlara göre çok daha geniştir.

TCK madde 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma)

​"Dezenformasyon Yasası" olarak da bilinen bu suçun oluşması için beş şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekir: (1) Bilginin yalan olması, (2) halkta korku ve panik yaratma amacı, (3) ülkenin güvenliği/kamu sağlığı ile ilgili olması, (4) kamu barışını bozmaya elverişli olması ve (5) alenen paylaşılması. Bu madde genellikle "yanlış bir haber" (örneğin: "Şu şehirde patlama oldu" diyerek asılsız bilgi yaymak) üzerine kuruludur. Bildiri metni ise büyük oranda subjektif değer yargıları ve siyasi analizlerden (örn: "Talibanlaştırma baskısı", "karanlığa teslim olmayacağız") gibi ifadelerden oluşmaktadır. Ayrıca Bildiri "Laikliği savunma” ve "anayasal düzen vurgusu" içermektedir. Anayasanın değiştirilemez hükmü olarak 2. maddesinde yer alan "Laiklik" ilkesini savunmak, hukuken kamu barışını bozmaya elverişli bir eylem olarak değil, anayasal bir hakkın kullanımı olarak değerlendirilir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, bildirideki analiz ve iddialar siyasi bir yorumdur. Siyasi yorumun "yanlış" veya "hatalı" bulunması, onu TCK 217/A kapsamındaki "yanıltıcı bilgi" yapmaz.

Sonuç olarak bu bildiride imzacıların üzerine atılı suçların oluşması için gereken unsurların hiçbiri bulunamadığı gibi; bildiriyi imzalayanlar da ifade ve siyasi eleştiri özgürlüğü sınırları içinde Anayasanın değiştirilemez ilkesi olan laikliği savunarak, anayasal haklarını kullanmışlardır.

Açılan Soruşturma ile İmzacıların Lekelenmeme Hakkı İhlal Edilmiştir

"Lekelenmeme hakkı", bir kişinin haksız, yersiz veya dayanaksız suçlamalarla adli makamlar önüne çıkarılmaması, toplum nezdinde "suçlu" damgası yiyerek onur ve saygınlığının zedelenmemesidir. Bu hak; gücünü 17, 20, 38 ve 38/4. maddelerinden aldığı Anayasamız ile hukuk devletinin en temel güvencelerinden biridir.

CMK'nın 158/6. maddesi uyarınca; ihbar veya şikâyetin "soyut ve genel nitelikte olması" veya "suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması" durumunda Cumhuriyet savcılığının “Lekelenmeme hakkı” gereğince soruşturma açmaması gerekir. Kaldı ki, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisi tamamen anayasal bir hakkın kullanımı ise, Cumhuriyet savcılığının ifade dahi almadan imzacılar hakkında "Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı" (SYOK) vermesi beklenirken; soruşturma açıp ifade almaya başlaması da “Lekelenmeme hakkı”nın ihlali niteliğindedir.

Sözün Özü

Bu hukuki değerlendirmeyi Laiklik Meclisi’nin konuya ilişkin yapmış olduğu basın açıklamasından bir alıntı ile bitirelim:

“...Yusuf Tekin’in şikâyetiyle soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı;

●Yürütmenin memuru değildir.

●Siyasi iktidarın temsilcisi değildir.

●Herhangi bir zümrenin de temsilcisi değildir.

Adından da anlaşılacağı gibi; Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet’in, yani anayasal düzenin savcısıdır. Dolayısıyla, Cumhuriyet savcıları Anayasaya aykırı bir soruşturma yürütemez.”