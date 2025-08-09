Laikliği yok sayan bir kurumun varoluş krizi

1 Ağustos 2025 tarihinde Diyanet’e bağlı 90 bin camide okunan, “Hayâ Allah’ın Emri Fıtratın Gereği” başlıklı hutbede, “Bedeni açıkta bırakan elbiseler vücut hatlarını belli eden kıyafetler tarz ya da imaj değil, Allah’ın emirlerini ihlâl etmektir” denildi. Kadınların yaşam tarzına, giyim kuşamına açık bir saldırı yapıldı. Elbette, kadınlar bu saldırıya sessiz kalmadı. Diyanet’in fetvalarında ve hutbelerinde, dini daima kadına hâd çizme aracı olarak kullanması kınandı ve laiklik karşıtı bu uygulamalarla mücadele edileceği ifade edildi.

Bașkent Kadın Platformu ve EŞİK Platformu kurucularından akademisyen-yazar Berrin Sönmez 3 Ağustos 2025 tarihinde, “Ey Diyanet! Fe eyne tezhebun? Ey Diyanet! Bu Gidiş Nereye?” başlıklı bir yazı yazdı ve yazısında başörtüsünü çıkaracağını, siyasal iktidarın kadın bedeni üzerinden politika geliştirmesine karşı kişisel direnişini başlatacağını duyurdu. Berrin Sönmez’in başörtüsünü çıkarması, basit bir kıyafet değişikliğinden ibaret değil; patriyarkanın köklü kodlarına, teolojik vesayete ve devlet-din birlikteliğinin ürettiği toplumsal cinsiyet rejimine karşı içeriden yükseltilmiş sofistike bir eleştiridir. Bu eylem, bir kadın bedeninin kamusal alanda nasıl temsil edileceğine dair “söz hakkını” geri almaktır. Kaldı ki, uzun zamandır mesele örtünmek ya da açılmak değil; kutsallaştırılmış normlar eliyle kadının üzerine boca edilen ahlâk yükünü yerle bir etmektir.

Diyanet’ in 1 Ağustos 2025 tarihli hutbesi, dini daima kadına hâd çizme aracı olarak kullanmasının ve laiklik karşıtı bu düzeneğin en taze örneğidir. Kadın bedeni yine kamusal ahlakın sınır taşı yapılmakta; “şeffaf kıyafet”, “kısa etek”, “giyinik çıplaklar” gibi ifadelerle ahlaki bir disiplin mekanizması kurulmaktadır. Bu noktada Michel Foucault’nun biyopolitika kavramı kaçınılmaz olarak devreye girer: Devlet yalnızca yasa koymaz, aynı zamanda arzuları şekillendirir, kadın bedenini kamusal normlar aracılığıyla yönetir.

Sönmez’in eylemi, bu biyopolitik denetimi ters yüz eden bir epistemik kırılmadır. Kendi ifadesiyle, bu karar “kişisel bir dönüşüm”dür ama erkeklerin inancı sorgulanmazken kadınların inancı ve görünüşü sistematik şekilde denetleniyorsa, burada kamusal olanla özel olanın sınırları ihlal edilmiş demektir. Dolayısıyla bu “kişisel” karar, kaçınılmaz biçimde politik bir müdahaleye dönüşür.

Bu itiraz, klasik liberal özgürlük anlayışını aşar. Başörtüsünü çıkarmak burada bir kimlik reddi değil, o kimliğin içine sinmiş patriyarkal yüklerden sıyrılma çabasıdır. Laiklik, bu topraklarda sıklıkla devletin dini denetlemesi olarak algılanırken Sönmez’in bu direnişi laikliğin gerçek anlamını yani bireyin vicdan özgürlüğünün görünür kılmaktadır. Bu tam da, sekülerliğin nötr değil, aktif ve özneleşmiş bir biçimidir. Aynı zamanda, bu eylem “dindar laiklik” denilebilecek bir pozisyona da işaret eder: İnancı devletin değil, bireyin tanımladığı bir çerçeve.

Sönmez’in seküler-feminist pozisyonu, inanç ile kamusal baskı arasına net bir sınır çekmeyi mümkün kılar. Bu sınır, yalnızca İslami muhafazakârlığa değil, seküler çevrelerin bazen bilinçsizce yeniden ürettiği önyargılara da meydan okur.

KADINLARIN BEDENİ SİZİN SINIR TAŞINIZ DEĞİL

Türkiye’de kadın bedeni, siyasal iktidarın da dini otoritelerin de egemenlik kurmak istediği bir sahadır. Her başörtüsü tartışması, kadının kamusal alanda nasıl var olacağına dair bir hegemonya mücadelesine dönüşür. Judith Butler’ın “bedenin kamusallığı” teorisini hatırlayacak olursak: Beden yalnızca bir nesne değil, politik bir faildir. Başörtüsünü çıkarmak, bu bedenin sessizliğini bozarak onu siyasi bir özneye dönüştürmektir.

Berrin Sönmez’in yanında durmak, yalnızca bir tercih hakkına saygı göstermek değil; aynı zamanda otoriter muhafazakârlığın karşısında laikliğin, etik özerkliğin ve kadın özgürlüğünün safında yer almaktır. Bu sadece bir “örtüyü çıkarmak değil” bir yüzleştirme ve bir kopuş eylemidir. İnanca dair baskıcı yorumlardan, toplumsal cinsiyet kalıplarından ve kutsallaştırılmış kadınlık rollerinden kopuştur bu.

Berrin Sönmez’in 3 Ağustos 2025 tarihli işaret fişeği çakan yazısından iki cümleyi buraya ekliyorum zira oldukça iyi bir özet: “Diyanet hutbe başlığında edep kavramını kullansa da içerikte kendi değer yargısıyla edepsizlik tanımı yapmış. Kısa, ince, vücut hatlarını belli eden dar kıyafetlere atıf yaparak ‘edepsizlik’ tanımlanmış ve bu da tabii ki kadına kodlanmış. Bu kavramı da bedene ve kıyafete indirgediği için Diyanet’e şöyle koskocaman bir ‘EDEP YA HU!’ diyorum.”

Beden yalnızca et ve kemik değil; kültürel anlamlarla yoğrulmuş bir siyasal metindir. Ve bugün o metin, Berrin Sönmez’in cesaretiyle yeniden yazılmaktadır. Bu yazı, Diyanet’e bağlı 90 Bin camide okunan hutbede kadınlara çizilen çerçeveye karşı bir kadının tek kişilik direnişinin hikâyesi değil; aynı zamanda seküler bir direnişin, feminist bir özgürleşmenin ve etik bir vicdanın manifestosudur.