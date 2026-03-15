Laiklik sanatın konusu mu koşulu mu?

Işıl Çalışkan

Türkiye’de kültür-sanat alanı, uzun süredir ne anlatacağı kadar nasıl var olabileceği sorusunun da gölgesinde ilerliyor. Laiklik tartışması bu nedenle estetik bir tercih başlığını aşarak, kamusal alanın nasıl yönetildiğiyle, hukukun öngörülebilirliği, kararların gerekçeli ve ölçülü olup olmadığıyla, doğrudan temas eden bir zemine oturuyor. Zemin zayıfladığında ilk sonuç çoğu zaman açık bir yasak değil, belirsizlik ve tereddüt oluyor. Dil yumuşuyor, afişler sessizce geri çekiliyor, programlar daralıyor, “Şimdilik erteleyelim” cümlesi de sıradanlaşıyor.

Bu dosyanın çıkış noktasını, “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriye ilişkin süreç oluşturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlattığı ve bazı imzacıların ifadeye çağrıldığı basına yansıdı. Bu gelişmeler, laiklik tartışmasının kısa sürede adli bir başlık altında da ele alınabildiğini gösterdi. Ardından aynı soruyu kültür sanat sahasının içinden okumaya başladık. “Laiklik sanatın “konusu” mu, yoksa sanatın “koşulu” mu?” Bu sorunun “koşul” tarafını görünür kılan güncel örneklerden biri, İstanbul’da yaşanan iptallerdi.

Beşiktaş Kaymakamlığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan Slaughter to Prevail ve Behemoth konserlerini ‘toplumsal değerlerle bağdaşmayacağı’ gerekçesiyle yasakladı; ayrıca Zorlu PSM ve Zorlu Center içerisindeki her türlü etkinlik için iki günlük yasak kararı aldı. Bu kararın ardından, 13 Şubat’ta God Is An Astronaut konserinin de iptal edilmesi ve duyuruların kaldırılması, gerekçelerin belirsizliğiyle birlikte konser programlarının hangi ölçütlerle şekillendiğine dair soruları büyüttü.

Bu dosyada “konu” ile “koşul” ayrımını soyut bir tartışma olarak değil, Kars’taki İnsanlık Anıtı’ndan fuar alanında kaldırılan işlere, kamusal heykellere yönelik saldırılardan festival iptallerine uzanan bir hat üzerinde, sanatın kamusal alandaki varlığının hangi mekanizmalarla daraltıldığını izleyerek tartıştık. Kimi zaman açık yasaklar, kimi zaman “toplumsal hassasiyet” söylemi, kimi zaman da kurumların çekinceleri… Dosyada konuştuğumuz isimler, aynı daralmanın farklı başlıklarına işaret ediyor. Sözü onlara bırakalım…

***

ASIL MÜDAHALE SANATÇIYA DEĞİL TOPLUMUN ÖZGÜRLÜK ALANLARINA

Serkan Fidan - Organizatör

Sanat söz konusu olduğunda laikliğin “koşul” olarak anılması bile 2026 Türkiye’sinde başlı başına ürkütücü. 90’ların ikinci yarısında üniversitedeyken bu işe başlarken, en gerici gazetenin dahi böyle bir soruyu kurabileceğini sanmıyordum; ama kültür ve sanatın son çeyrek asırda sistematik biçimde yavaş yavaş nasıl törpülendiğini anlatmak için daha iyi bir örnek yok.

Çünkü mesele bir konserin, festivalin ya da tiyatro oyununun yasaklanmasından çok daha büyük: ülke mevcut iktidar anlayışıyla yönetilmeye devam ettikçe kültür endüstrisindeki çoraklaşma sürecek ve sonunda bir çöle dönüşecek. Sahada olduğum, festival yaptığım yıllarda birçok şehirde kamuoyuna yansımadan defalarca iptal yaşadık; kapılar açılmaya birkaç gün kala geri döndürmek için bir yandan mülki amirleri ikna etmeye çalışır, bir yandan “neden hâlâ uçak biletleri alınmadı” diye soran sanatçı temsilcilerini oyalardık.

O dönem “neden yabancı sanatçı getirmiyorsun” diye sorulurdu; “beceremiyoruz” deyip geçiştirirdim, çünkü bir festivali kaymakamın başlamasına günler kala iptal edebilmesini yabancıya anlatmak neredeyse imkânsızdı. Şimdi ise dünyanın en büyük ajanslarının bile kaymakamlık müessesesinin nasıl işlediğini yavaş yavaş öğrenmeye başladığını görüyorum; tekrar sahalara dönersem daha fazla yabancı sanatçıya yer verebilirim—artık onlar da burada konser/festival yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. İşin şakası bir yana, sistem bizi adım adım her şeye alıştırdı: önce doğu illerinde Kürt seçmenin tercihleri gasp edildi, “bana dokunmayan yılan” dedik; sonra batıda seçilmiş belediye başkanlarına sıra geldi. İdeolojik olarak yan yana duramayacağımız sanatçıların, iş yapışını tasvip etmediğimiz organizatörlerin konserleri yasaklanırken yeterince ses çıkarmadığımız için çember daraldı; daha da daralacak. Zorlu PSM’de “God Is An Astronaut” konserinin sadece grubun adı nedeniyle, üstelik grup İstanbul’a gelmişken iptal edilebilmesi şaka gibi ama değil. Sigorta meselesi bugün 15–20 yıl öncesine göre daha çok konuşuluyor ama temel sorun ekonomik kayıp değil; kayıplar telafi edilebilir, fakat sektörün uluslararası itibar kaybını karşılayacak bir sigorta yok, bu zihniyetin kültürel çeşitliliğe verdiği zararı da parayla ölçemezsiniz. Müzik sektöründe kayda değer bir örgütlenme ya da sendikalaşma da yok; birkaç meslek birliği var ama faaliyet alanları farklı. Elbette örgütlenme faydalı olur, fakat yıllardır söylediğim şu: konser ve festivallerin keyfi gerekçelerle iptali sektörel değil, toplumsal bir sorun—insanların yaşam biçimine müdahaledir. Bu yüzden yüksek perdeden ses çıkarması gerekenler, o konserlere gidenlerdir. “Sanatın özgürlüğü için çözüm” derseniz; bence çözümü toplum bulmak zorunda: ne kadar baskı kurulsa da sanat kendine bir yol bulur, ama sevgilinize sarılarak konser dinleyemeyecek, festivallerde kahve içmek zorunda kalacak olan sizsiniz; bizi düşünmeyin, bizim derimiz kalın—gördük, geçirdik; her koşulda işimizi yapmaya devam edecek bir yol üretiriz. Asıl müdahale sizin özgürlük alanlarınıza.

***

SANATIN NEFESİ ANAYASAL GÜVENCELERLE KORUNABİLİR

Deniz Demirdöğen - Avukat

Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında kamu düzeni, genel ahlak ve toplumsal hassasaiyet kavramlarına sıklıkla başvurulmaktadır. Hukuk sistemimizde temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının şartları bellidir. Ancak yargı organları, ülkemizdeki siyasal rejimin çıkarları doğrultusunda keyfî biçimde temel hak ve özgürlüklere müdahale etmekte ve bunları sınırlandırmaktadır.

Anayasamızın 13. maddesinde; temel hak ve özgürlüklerin yalnızca kanunla sınırlanabileceği, bu sınırlamaların demokratik toplum düzeninin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacağı ve hakkın özüne kesinlikle dokunulamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla temel hak ve özgürlükler, “kamu düzeni” veya “genel ahlak” gibi soyut bir takdir yetkisine dayanılarak değil; kanuni dayanağı olan, öngörülebilir ve ölçülü bir müdahale ile sınırlandırılabilir.

Mahkemelerin her türlü kararını gerekçeli olarak yazması anayasal bir zorunluluktur. Bu düzenleme yalnızca usule ilişkin bir hüküm değil; Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olmasının güvencesidir. Mahkeme kararlarının gerekçeli olması; keyfiliği önler, denetim imkânı sağlar ve adil yargılanma hakkını teminat altına alır. Ancak son dönemde özellikle kararların gerekçesiz şekilde alınması, açıkça rejimin baskı aygıtı hâline gelmiş yargı makamlarının kendilerini her türlü denetimden azade görmelerinin bir sonucudur.

Laiklik ilkesi, demokratik toplumun ve demokratik düzenin varlığının en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Anayasal güvence altındaki laikliğe yönelik saldırılar son dönemde yoğunlaşmıştır. İktidar kanadından temsilciler ve özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, laikliği savunanları hedef göstermektedir.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa, laikliğe sahip çıktıkları için altı yurttaşımız ev hapsiyle cezalandırılmaktadır. “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisine imza verdikleri için aydınlar, sanatçılar ve akademisyenler ifadeye çağrılmaktadır. Laikliğe yönelik tüm bu saldırılarla demokratik toplum bastırılmakta ve susturulmaya çalışılmaktadır.

Özgür düşüncelerin ifade edilebildiği demokratik bir düzende kültür-sanat üretimi gerçekleştirilebilir. Laiklik, bu anlamıyla sanat özgürlüğünü de koruyan anayasal bir güvence işlevi görür.

Laikliğin sağladığı anayasal güvence sayesinde kaymakamların ve valilerin keyfî festival, konser ve tiyatro oyunu yasaklarının önüne geçilir. Devletin sanata yönelik bakış açısındaki ideolojik yaklaşım ortadan kaldırılır. Sanat üretimlerine ve sanatçılara yönelik yargı baskısının sona ermesi sağlanır ve demokratik bir toplum içinde özgürce sanat üretiminin imkânları güvence altına alınır.

***

TEMADAN ZİYADE SANATIN VARLIK ZEMİNİ

İbrahim Karaoğlu - Sanat Yazarı, Küratör

Sanat–laiklik ilişkisi, modern toplumların kültürel, siyasal ve düşünsel dönüşümünü anlamak için verimli bir çerçeve sunar. Geleneksel toplumlarda sanat büyük ölçüde dini kurumların himayesinde gelişirken, laiklikle birlikte dini otoritenin etkisi zayıflar; bireysel yaratıcılık ve dünyevi temalar öne çıkar, Rönesans’tan Aydınlanma’ya uzanan süreç de sanatın sekülerleşmesinin temel aşamalarını oluşturur. Bu yüzden plastik sanatlarda laiklik, temsil edilmesi gereken bir ikonografi ya da anlatılacak bir hikâye olmaktan çok bir “koşul”dur; konu hâline geldikçe didaktikleşir, propaganda estetiğine yaklaşır, savunma refleksi üretir; koşul hâline geldikçe üretimi mümkün kılar.

Francisco Goya’nın “Kapriçyolar”ı bu farkı somutlar: 80 yapıttan oluşan dizide laikliği “resmetmez” ama hurafeler, dini dogmalar, ahlaki ikiyüzlülük ve kişisel-iktidar ilişkileri grotesk ve ironik bir dille ele alınırken, tam da laikliğin bir koşul olarak zorlandığı alanda aklın özgürleşmesi görsel bir manifestoya dönüşür; bu nedenle Salvador Dali’nin Goya’ya gönderme yapan “Goya’nın Kapriçyolar” suitini Türkiye’ye getirip sergilemek istemiştim. Son yıllarda “hassasiyet/tepki” korkusuyla doğrudan bir şeyi değiştirmedim ama bu gerçekliği, küratörlüğünü yaptığım kimi sanatçılar yaşadı: Mehmet Aksoy’un Kars’taki “İnsanlık Anıtı” heykelinin “manevi değerlerle uyumsuzluk” ve “estetik hassasiyet” gerekçeleriyle hedef gösterilip yıkılması; Contemporary İstanbul’da Ali Elmacı’nın “Ben Senin Duygularına Karşılık Veremem Osman III” adlı yapıtının bir grubun talebiyle kaldırılması; Ordu Altınordu’daki Üç Kız heykeline tekrar eden saldırılar ve Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu raporlarında yer alan sayısız örnek, sergilerden tiyatro oyunlarına, kamusal heykellerden festivallere uzanan müdahalelerle sanatın laik kamusal alandaki varlığının daraldığını; eleştirel pratiklerin özellikle dini sembollerin sorgulayıcı/dönüştürücü kullanımı üzerinden hedefe oturtulduğunu; kurumların ve sanatçıların oto-sansüre zorlandığını gösteriyor.

Bu koşullarda sergi programı hazırlamak, yalnızca estetik-kavramsal bir seçim değil, çoğu zaman açık yasaklar biçiminde değil “toplumsal hassasiyet”, olası tepkiler ve kurumsal çekinceler üzerinden işleyen yazısız, belirsiz ve sürekli değişen sınırlarla müzakere etmeyi gerektiren politik bir eylem; küratör “ne gösterileceği” kadar “ne kadar gösterilebileceği”ni de hesaba katıyor, böylece sansür dışsal bir müdahale olmaktan çıkıp içselleştirilmiş bir karar mekanizmasına dönüşüyor; sergileme rejimi doğrudan çatışma yerine ima, metafor ve çok katmanlı okuma biçimlerine kayarken kamusal alan düşünsel olarak yoksullaşma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Çözüm ise yalnızca yasakların kaldırılması değil; belirsizlik, korku ve oto-sansür üzerinden işleyen görünmez mekanizmaların dağıtılması. Sanatın laik kamusal alandaki varlığını tartışmalı bir ayrıcalık değil temel bir ifade hakkı olarak yeniden tanımlamak, baskıları görünür kılmak ve sessizliği meşrulaştırma aracı olmaktan çıkarmak; küratöryel dayanışma ve kolektif üretim biçimlerini güçlendirmek; metafor, ironi ve çok katmanlı anlatım stratejilerini geri çekilmenin değil sansür anlayışını boşa düşürmenin araçları olarak kullanmak—çünkü sanatın özgürlüğü, korunacak bir alan değil, her sergide ve her küratöryel kararda yeniden inşa edilmesi gereken bir pratiktir.

***

KÜLTÜREL ÇOĞULLUĞUN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ

Galip Görür - Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı, Oyuncu, Yönetmen

Kamuoyuna yansıyan ve çok sayıda sanatçı, akademisyen, sendikacı ile kültür insanının imzasını taşıyan “Laikliği Savunuyoruz” bildirisi yalnızca siyasal bir ilke tartışması değildir. Bu çıkış; kültür ve sanat hayatımızın, düşünsel üretimimizin ve birlikte yaşama irademizin geleceğine dair somut bir uyarıdır. Bildiri, laikliğin sadece inanç özgürlüğünün değil; ifade özgürlüğü, yaratıcı düşünce ve kültürel çoğulculuğun da güvencesi olduğunu hatırlatır.

Laiklik, farklı inançların eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabilmesinin kamusal zeminidir. Ancak özgürlük yalnızca inanç alanıyla sınırlı değildir. Sanatın, doğanın, emeğin ve düşüncenin özgürleşmesi de yaşamsal bir gerekliliktir. İnsan hakları, adalet talebi ve ekonomik demokrasi mücadelesi bu sürecin ayrılmaz parçalarıdır. Laiklik, siyasal iktidarın dini araçsallaştırmasını engelleyerek toplumsal eşitliği güvence altına almayı amaçlar. Ancak eşitsizlik üretim ve bölüşüm ilişkilerinde de sürer. Yoksulluk ve güvencesizlik arttıkça kültürel ve sanatsal özgürlükler fiilen daralır. Bu nedenle laikliği savunmak, emeğin hakları ve sosyal adalet mücadelesiyle birleşmelidir.

Sınıfsal bir perspektif, gericiliğin yalnızca ideolojik değil maddi temelleri olduğunu gösterir. Eşitsizlik derinleştikçe baskıcı anlayışlar güçlenir. Bu yüzden laiklik mücadelesi soyut bir ilke savunusunun ötesine geçmeli; emekçilerin insanca yaşam ve demokratik katılım talepleriyle buluşmalıdır. Sanatın nefes aldığı yer korkusuz ifade alanıdır. Özgürlükler zayıfladığında ilk kayıp açık yasak değil, değişen demokratik iklimdir; ardından otosansür başlar. Yasaktan önce tereddüt gelir. Resmî sansür duvardır, tereddüt ise içe işleyen bir sistir. Özellikle güvencesiz sanat emekçileri için özgürlük, doğrudan geçim koşullarıyla bağlantılıdır.

Kültür üretimi kamusal kaynaklara ve sermayeye bağlıysa, özgürlüklerin zayıflaması bu kaynakların dağıtımını da belirler. “Uygun” olan desteklenir, “sakıncalı” olan dışlanır; açık yasak olmasa bile bütçe kalemleri ideolojik eleme aracına dönüşür. Kamusal alan daraldıkça çoğulluk tek sesliliğe, eleştiri itaatkâr estetiğe bırakılır. Sanat meydanlardan çekilip kapalı çevrelere sıkışır; “makbul” olan parlatılır. Bu yalnızca estetik değil, siyasal bir yoksullaşmadır. Kamu güvenliği meşrudur; ancak güvenlik ile rahatsızlık karıştırıldığında sorun doğar. Bir grubun hassasiyeti başkasının ifade özgürlüğünü ortadan kaldırıyorsa denge bozulur. Evrensel hukuka göre sınır şiddet ve nefrettir; eleştiri ile sorgulama düşünce özgürlüğü kapsamındadır.

Asıl mesele, “sorun çıkar” diye yapılmayanların kaydının tutulmamasıdır. Küçük vazgeçişler kültür hayatını adım adım daraltır. Özgürlükler zayıfladığında ilk saldırı sanatçının cesaretine yönelir; ardından kamusal tartışma alanı ve birlikte yaşama kapasitesi zedelenir. Sanatı özgür kılmak için yalnızca sansüre değil, onu mümkün kılan eşitsizlik düzenine de bakmak gerekir. Çünkü korkusuz ifade ancak eşitlik zemininde kalıcıdır. Kültür sanat emekçilerinin kararlı ve örgütlü mücadelesi, özgürlük alanlarını yeniden kazanmanın en güçlü yoludur.