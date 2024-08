Lanetlenmiş takımlar

Yakında sahne alacak 2024-25 futbol sezonu, kimilerine uğurlu gelecek yeni sezon, yeni transferler, yeni gözdeler derken yüzler gülecek, sevinecek sevdalıları. Kimileri yeni sezonda eskiye ağıt yakmaya devam edecek, ne yeni transferler mutlu edecek, ne çiçeği burnunda hocaları. Kara bahtlarına hayıflanacaklar, umutla bekleyecekler futbol meleklerinin yüzlerine gülmelerini, malum batıl inançları güçlü olanlar adına futbol denen güzel oyunda lanetlenmiş nicesi var. Çok zaman önce yine bu köşede yazmıştım batıl inançlara yenik düşenleri, yeni sezon arifesinde hatırlayalım futbolun lanetli hikayelerini…

Yıl 1937...

Brezilya futbolunun kökleri 1898’e dayanan kulübü Vasco da Gama, yağmurlu bir gecede, zayıf rakibi Andarai ile oynayacağı maça giderken yolda kaza geçirmiş, maça geç kalmıştır. Sağanak yağmur altında sahada yarım saatten fazla bekleyen Andarai, Vasco’nun hükmen mağlup ilan edilmesini talep eder. Ancak bu istekleri kabul görmez, geç başlayan maçı ilk yarıda 5 gol atan Vasco 12-0 kazanır. Bu ağır yenilgiye çok kızan Andarai’nin kulübedeki futbolcusu Arubinha, yağmurlu bir Aralık akşamında Vasco da Gamma’nın, “Sao Januario” sahasına bir kurbağa gömer ve lanetini haykırır: “Eğer gökyüzünde gerçekten bir Tanrı varsa, Vasco Da Gama 12 sene boyunca şampiyonluk yüzü görmesin!”

O günden sonra uzun zaman şampiyonluğa hasret kalır Vasco Da Gama. İnanışa göre, o maçta attıkları her gol onlara bir senelik lanet getirmiştir. Brezilya’da halk arasında, yağmurun bekçisi, kötülüğün ulağı olarak bilinen kurbağanın laneti! Takım 1943 ve 1944 senelerinde ülke futbolunun en iyi futbolcularına sahip olmasına rağmen şampiyon olmayı başaramaz. 1943’te şampiyonluk kupasını son maçta Flamengo’ya 6-2 yenilerek kaybeder. Arubinha’nın lanetinden kurtulmak için her yolu denerler ama kurtulmak mümkün olmaz. Hatta büyüyü çözebileceğini söyleyen takımın eski bir futbolcusu günlerce sahada kurbağayı arar ama bulamaz. 1944’te takımın yöneticileri ve taraftarları, bu kez traktörlerle sahayı delik deşik ederek lanetli kurbayı aramaya devam ederler, ama nafile. 1945’te, Arubinha’nın lanetinden tam 11 sene sonra Vasco Da Gama, Rio şampiyonluk kupasını kazanırken genel inanış cezalarının bir senesini Tanrı’nın affettiği yönündedir. (Kaynak – Gölgede ve Güneşte futbol – Eduardo Galeano)

***

Sene 1962...

Benfica takımının Macar teknik direktörü Béla Guttmann, o sene takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasını kazanmıştır. Takımın iki sene arka arkaya kazandığı bu büyük kupada en büyük pay sahibi olduğuna inanan Guttmann, yönetimden maaşına zam yapılmasını talep eder, ancak olumsuz yanıt alır. Bu duruma çok öfkelenen teknik direktör takımdan ayrılıp C.A. Peñarol’un başına geçerken, Benfica için şu cümleyi söyler: “Not in a hundred years from now will Benfica ever win a European Cup!” (Önümüzdeki 100 sene içinde Benfica, Avrupa Kupası’nı kazanamasın!)

O tarihten sonra 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 senelerinde 5 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında final oynayan Benfica her seferinde sahadan yenik ayrılır. 1990’da Viyana’da oynanan final öncesinde, Guttmann’ın şehir mezarlığındaki kabrini ziyaret eden efsane futbolcu Eusébio, takımının üzerindeki laneti kaldırması için dua eder. Ama ne fayda! Milan karşısında oynanan o tarihi maçı Rijkaard’in 68. dakikada attığı golle kaybeden Benfica, o lanetten günümüze kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasını kazanamaz...

***

İngiltere, 1906...

Ada’nın köklü takımlarından Birmingham City, Muntz Street Stadı’nın yerine yeni bir stat inşa etmek için çalışmalara başlamıştır. İlk iş olarak stadın yeni yerinde yerleşik çingeneleri bölgeden uzaklaştıran Birmingham City’nin laneti o gün başlar. Evlerinden olan çingeneler takımın yüz sene başarı yüzü görmemesi için dua ederler. O günden sonra yeni stadında aradığı başarıyı bir türlü yakalayamayan kulüp, zaman içinde laneti kaldırmak için her türlü yola başvurur ama sonuç alamaz. 1980’lerde, takımın teknik direktörü Ron Saunders, sahayı aydınlatan ışıklara haç işareti takmaktan, futbolcuların kramponlarının altını kırmızıya boyamaya kadar her yolu dener. Ama ne çare!

1993-1996 seneleri arasında takımın teknik direktörlüğünü yapan Barry Fry, bir din adamından aldığı tavsiye üzerine stadın dört köşesinde, korner bayraklarının olduğu bölüme işer ama takımın üzerindeki uğursuzluğu kıramaz. Takım taraftarlarının inanışına göre, yüz senelik büyü 2006 Aralık ayında ev sahibi takımın Queens Park Rangers’ı 2-1 yenmesiyle son bulur. 2023-24 sezonunun sonunda Championship’ten düştü Birmingham City, çingenelerin laneti midir kim bilir!

***

Futbolsever batıllara göre, buna benzer bir lanet de Derby County’nin başına gelmiş. 1890 senesinde inşa edilen Baseball Ground Stadı yüzünden evlerinden olan çingeneler, takımın 100 sene boyunca Federasyon Kupasını kazanamaması için dua ederler. 1896-1903 arasında Federasyon Kupasında altı kez yarı final, üç kez final oynayan Derby County kupayı kaldıramazken, 1903’te oynadığı finalden sonra 43 sene final yüzü göremez. 1946’da, Charlton Athletic’le oynadığı maç 1-1 devam ederken top patlar ve maç bir süre durur. Topun patlamasının büyünün kırıldığının işareti olduğunu inanan takım ve taraftarlar maçın yeniden başlamasıyla şahlanır. Maçın sonunda Derby County 4-1 galip gelmiş, uzun seneler hasret kaldığı kupayı kazanmıştır…