Langar Sahası çözüm bekliyor

Azamet YAZICI

İzmir futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Ülküspor, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. 1914 yılında Türk Yurdu Spor adıyla kurulan, 1946’da dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün önerisiyle Ülküspor adını alan kulüp, kuruluşundan bu yana Türk sporuna öncülük eden bir kimlik taşıyor.

Kulüp, sadece futbol değil, aynı zamanda basketbol, voleybol, hentbol ve yüzme branşlarında da gençlere spor yapma imkânı sunuyor. Ancak tesis yetersizliği ve maddi zorluklar nedeniyle bu çabalar çoğu zaman sekteye uğruyor.

Ülküspor, Türkiye’nin ilk kadın kulüp başkanı Mazlume Yüce ile tarihe geçti. 1952’de Atina’da Etnikos Astır ile oynadığı özel karşılaşma ise Avrupa’da gece oynanan ilk Türk takımı maçı olarak kayıtlara geçti. 1957-58 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Türkiye Kupası’nda karşılaşan kırmızı-beyazlı kulüp, ikinci ligin kuruluş sürecine de katkıda bulundu.

“SU BULMAK BİLE SORUN”

Ülküspor Başkanı Süleyman Şenol, kulübün imkânsızlıklar içinde ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı: “Sadece futbolla değil, çeşitli branşlarda çocuklara ve gençlere hizmet etmek istiyoruz. Ancak amatör kulüplerin giderlerini aidatlarla karşılamak çok zor. Bazen maçlara giderken çocukların su ihtiyacını bile karşılamakta güçlük çekiyoruz.”

SAHA 30 YILDIR ATIL

Voleybol Şube Başkanı Niyazi Çubukluoğlu da büyük bütçeli kulüplerle rekabet etmenin zorluğuna dikkat çekti: “100- 150 arası sporcuyla ikinci ligde mücadele ediyoruz. Biz oyuncu yetiştiren bir kulübüz ama çok kısıtlı bütçeyle çalışıyoruz. Bölgedeki kulüplerin ortak kullanabileceği bir tesisin yapılması büyük katkı sağlayacaktır.” Kulüp yöneticilerinin yıllardır çözüm beklediği en büyük sorunlardan biri, Yenişehir-Tepecik’teki Langar Sahası. Tireli Gülcüoğlu ailesi tarafından kulübe tahsis edilen saha, 30 yıldır kullanılmıyor. Daha önce kamulaştırılan alan için belediye olimpik havuz yapmayı planlamış ancak konumun uygun olmaması nedeniyle proje hayata geçirilememişti.

Ülküspor camiası, Langar Sahası’nın çok amaçlı bir spor tesisine dönüştürülmesini talep ediyor. Eski başkan Tunç Soyer döneminde de “havuz için uygun değil” görüşüne varılmış olmasına rağmen, alana bugüne dek hiçbir tesis yapılmadı.

Kulüp yöneticileri ve semt sakinleri, sahaya yapılacak tesisin sadece kulübe değil, tüm bölgeye değer katacağını vurguluyor: “Böyle bir tesis, çevredeki çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını, spora yönelmesini sağlar. Spor; disiplin, saygı ve dayanışma gibi değerler kazandırır. Bu sadece Ülküspor’un değil, İzmir’in geleceği için de önemli bir yatırım.”

111 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet ile yaşıt olan Ülküspor, bugün hem yerel yönetimlerden hem de İzmir’in iş insanlarından destek bekliyor.

Kulüp camiası, “Tarihi başarılarla dolu bir kulübün yok olmasına izin verilmemeli. Langar Sahası yeniden hayata kazandırılmalı” çağrısında bulunuyor.