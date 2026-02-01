Laptoplu proleterler

Ali Özkesen - Araştırma Görevlisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi

Kapitalist üretim biçiminin neoliberal evresinde işçi sınıfının hem istihdam ve çalışma biçimlerinde hem de gündelik yaşam ve tüketim alanlarında kayda değer değişimler gözlemleniyor. Ana akım toplumbilim yaklaşımları bu gözlemlerde nesnel varlığıyla ve bilinciyle geleneksel işçi sınıfı tipolojisini belirgin bir özne olarak toplumda göremez ve değişimin yönünün işçi sınıfında dağılma, parçalanma, farklılaşma, çözülme ve bölünme yarattığına hükmeder. Dahası, işçi sınıfının çözülmesiyle sınıfın nesnel varlık koşulu olan üretim ilişkilerinin de artık toplumsal çözümlemelerde analitik değerinin kalmadığını öne sürer. Böylece toplumbilim araştırmalarının ağırlık merkezi üretim ilişkilerinden tüketim biçimlerine kaymış, çözümlemelerde sınıflar arası ilişkisellik bağı kaybolarak, analiz odağı sömürü ilişkisinden yaşam tarzı biçimlerine kayarak, analiz birimi ise sınıftan bireye indirgenir.

Oysa, işçi sınıfı varlığını ve yaşantısını, kapitalist üretim tarzının egemen olduğu hiçbir döneminde, homojen bir şekilde sürdürmedi. Gerek aynı toplum içerisindeki farklılıkları gerekse de enternasyonal bir sınıf olarak ülkeler arası farklılıkları hep tartışma konusu oldu. Bu tartışmanın taraflarınca işçi sınıfı kimi zaman varsıllaşmış, kimi zaman da zenginleşmiştir; kimi zaman aristokratlaşmış kimi zaman burjuvalaşmıştır, yakaları renklenmiş ve bir bölümü orta sınıflaşmıştı. Kısacası işçi sınıfı, toplumsal yapıda ve üretim ilişkilerinde yaşanan her değişim ve dönüşümde varlığını kabul ettirmesi gerekti.

Bu kadim varlık problemi bugün de işçi sınıfının karşında duruyor. Bu noktada yeni mesleki unvanların, vasıf düzeylerinin, gelirlerin görece azlığının/çokluğunun, yaşam tarzı farklılıklarının işçi sınıfının nesnel varlığında gerçekten bir kırılma yaratıp yaratmadığını sorgulamamız gerekir. Tarihsel maddeci bir yaklaşımla bakıldığında, toplumda gözlemlenen bu heterojen yapı, üretimin özündeki sömürü ilişkisini değiştirmez. Aksine, işçi sınıfı içerisindeki bu farklılıklar, sermayenin artı-değer çekme sürecinde kullandığı pratik ve bilinçli stratejilerin bir sonucudur.

Bu stratejinin güncel ve somut biçimlerinden birine uzaktan çalışanlar maruz kalıyor. İstihdam biçimleri, çalışma şekilleri, yaşam tarzları ve mesleki unvanları geleneksel proletaryadan farklı görünüm sergilese de ana akım yaklaşımlarca olumlanan Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm çağında uzaktan çalışma ile proleterliğin ve proleterleşme sürecinin devam ettiğini görüyoruz.

Bugünlerde bizden çalışma hayatındaki dijital dönüşüm üzerine; üretimin, rekabetin ve verimliliğin de ülkemiz için ne anlama geldiğini gözeterek, kayıp diliyle değil, hak ve fırsat diliyle, hareket etmemiz isteniyor. Dönüşümleri, kayıplar üzerinden değil, fırsatlar üzerinden incelemek sermaye stratejisinin bir uzantısıdır. Bu tavsiyeye uyulması bölüşüm sorunlarını ve sömürüyü görünmez kılar. Tarihsel ve güncel kayıplardan bahsetmeden dönüşümü tartışmak zaten emekçinin hak ve yaşam taleplerine kör olanlara meramını işaret diliyle anlatmaya benzer.

Yine de uzaktan çalışanların dönüşümden gelen hak ve fırsat iddialarına, onların kendi tarihsel ve güncel deneyimleri üzerinden bakalım; ama kayıp dilini asla unutmadan…

Uzaktan/evden çalışmayı, sadece dijital dönüşümün yarattığı bir “fırsat” olarak okumak, aslında on dokuzuncu yüzyılın eve iş verme (putting-out) sistemine modern bir geri dönüşü ıskalamaktır. Lyon ipek işçileri olan Canutlar, kendi evlerinde kendi tezgahlarıyla çalışırken ne kadar “bağımsız” görünüyorlarsa, bugünün uzaktan çalışanı da o kadar özerktir. Oysa gerçekte olan; üretim araçlarının (bilgisayar, internet, çalışma odası) ve bu araçların işletme maliyetlerinin işçinin sırtına yüklenmesidir. Ayrıca, bu dönüşümün sonucunda, önceleri sermayenin sorumluluğunda olan işin yürütülmesi için gerekli (internet bağlantısı, elektrik, temizlik, ısınma vb.) ortam koşullarının sorumluluğu da işçinin sorumluluğuna geçmiştir.

Bu noktada işçiye atfedilen özgürlük ve bağımsızlık fırsatına içkin bir noktaya daha değinmek gerekir. İşin evde yapılmasına olanak tanıyan dijital dönüşüm beraberinde dijital denetim mekanizmalarını da beraberinde getirdi. Evden çalışanların bilgisayar başında geçirdikleri süreler, fare hareketleri, tuşlama sayıları, müşterilerle görüşme süreleri, IP adresi üzerinden konumları takip edilirken, bu veriler hem denetim için kullanırken hem de performans ölçümlerinin aracı haline geldi. Bu verilerin toplandığı ve istatiksel veri haline geldiği, işverenin performans dayatması altında kullanıldığı bir çalışma ilişkisi içerisinde bağımsızlık ve özerklikten söz edilemez.

Bugün kuryeler üzerinden daha görünür olan bu ilişki biçimi esasen dijital dönüşümü bizzat yaşayan, evden çalışanlar da dahil olmak tüm emekçiler için geçerli. Zaman baskısı altında olabildiğince en çok işi en kısa zamanda gerçekleştirme baskısı ortalama emek sürelerin dibe doğru yarışını körüklüyor. Çevirmenler herkesten hızlı çeviri yapmak, kuryeler hızlı servis yapmak, danışmanlar daha çok müşteri/proje kabul etmek, denetmenler daha çok raporu daha kısa sürelerde yazmak zorunda... Yapıl(a)madığı durumlarda ise işsizlik tehdidi! Üstelik yapılan bu işlerin ücretlendirme mekanizmaları üzerinde de çoğu zaman söz sahibi değiller ve pazarlık güçleri de sınırlı olduğunu görüyoruz.

Bununla birlikte uzaktan çalışanların “freelance” veya “bağımsız” sıfatları ile kendi hesabına çalışan olarak kayda geçen birçok üyesinin gerçekte yoğunluklu olarak tek bir sermayedara veya dijital platforma bağımlı olması, işçiliğin kontratlar ve hukuki sözleşmeler üzerinden değil, bizzat üretim ilişkisi üzerinden tanımlanması gerektiğini bize somut olarak gösteriyor. “Bağımlı yüklenici” olarak da kavramsallaştırılan platform işçiliği, işverene hukuki olarak bağlı görünmese de fiili olarak ekonomik ve örgütsel bir bağımlılık ilişkisi taşır.

Bu emekçilerin, çalışabilmek için emek gücünü sermayeye satmaktan başka hiçbir seçeneğinin olmaması, onları işçi sınıfın saflarına dahil eder. Ne “beşeri sermayeleri” ne de kültürel alışkanlıkları orta sınıf yapmayacağı gibi üretim araçlarının bir kısmına sahip oluşları, sigortalarını kendileri karşılamaları onları orta sınıfa dahil ettiremez. Geçinebilmek, üretebilmek adına emek güçlerini pazara çıkarmaları ve sermayeye satmaları işçi olmaları için yeterlidir. Nitelikli-niteliksiz, vasıflı-vasıfsız, zihin-beden ayrımı gözetmeksizin kaybettiklerimizi ve haklarımızı almak adına işçi sınıfı tüm mevcudiyeti ile bir arada olmak zorundadır. Yaşanılan dönüşümlerden sağ çıkabilmek için sınıf kendi içerisindeki tüm bileşenlerin hak mücadelelerine destek vermeli, illa bırakacaksa kayıp dilini, bu dili birbirimizin göreli iyilikleri üzerine bırakmalı.