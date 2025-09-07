Latin Amerika’da solun yeni sınavı

Yusuf Tuna Koç

ABD’nin zayıflayan hegemonyasını müdahaleci bir stratejiyle toparlama çabası, Orta Doğuda olduğu kadar Latin Amerika’da da siyaseti doğrudan etkileyen gelişmeler yaratıyor. Yüzyılın başında 21. Yüzyılda sosyalizm tartışmalarının göbeğindeki Latin Amerika’da bugün solun egemenliği zayıflamış olsa da toplumsal refah ve emperyalizme karşı bağımsızlık çizgisinin hala en çok iktidar şansı yakaladığı kıta. Nitekim Meksika’da Sheinbaum hem yoksullukla hem Trump ile mücadelede önemli bir sınav veriyor.

Brezilya’da sivil darbe ile yolu açılan neofaşist Bolsonaro’nun yenilgisi sonrası, Brezilya solu Lula ile ikinci baharını yaşıyor. Arjantin’de 2023’te iktidara gelen bir başka neofaşist Milei karşısında kitlesel eylem ve grevler artıyor.

Öte yandan, solun olumsuz bir sınav verdiği Venezuela, bugün ABD’nin dünya hegemonyası krizindeki en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Yıllardır CIA eliyle denenen rejim değişikliği çabalarının yerini bugün doğrudan Venezuela gemilerinin vurulması aldı. ABD’nin siyasal ve ekonomik krizi, daha askerileştirilmiş bir stratejiyi zorlarken, Latin Amerika hem bağımsız hem de toplumcu bir siyaseti üretebilmenin sınavını veriyor.

Bu hafta akademisyen Esra Akgemici Meksika’da Claudia Sheinbaum’un bir yılını, Aylin Topal Lula’nın son iktidar dönemini Fırat Duruşan ise Arjantin’de Milei karşıtı protestoları yazdı, Ertan Erol, Venezuela’ya karşı saldırganlığın kıtadaki yankısına dair sorularımızı yanıtladı.

***

“LA PRESİDENTA”: 10 SORUDA MEKSİKA’NIN İLK KADIN DEVLET BAŞKANI CLAUDİA SHEİNBAUM

Haziran 2024 seçimlerinde oyların yaklaşık yüzde 60’ını alan ve tarihi bir zafer kazanan Claudia Sheinbaum’un ülkenin ilk kadın devlet başkanı olarak göreve gelmesi, Meksika siyasetinde bir dönüm noktası oldu. Bilim insanı kimliğiyle tanınan Sheinbaum’un zaferi, yalnızca Meksika’da değil, tüm Latin Amerika’da sol siyaset açısından “yeni bir soluk” olarak karşılandı. Ancak Ekim 2024’te göreve başlayan ve neredeyse bir yılını dolduran Sheinbaum’un işi hiç de kolay değil. Bir yandan ekonomik sorunlar ve organize suç örgütlerinin yarattığı güvenlik krizi diğer yandan dış politikada ABD’nin meydan okuması, Sheinbaum’un gerçekten fark yaratıp yaratamayacağını belirleyecek temel meseleler olacak gibi görünüyor.

***

ERTAN EROL: VENEZUELA KARŞISINDA KITADA SAĞ DAYANIŞMA

Bu narko-terör kavramının özellikle El Salvador’da devlet başkanı Nayib Bukele ile popülerlik kazanan güvenlikçi politikaların devamı olarak nitelendirilebilir. Bilindiği üzere Bukele insan hakları, adil yargılanma, suçun şahsiliği gibi çok temel sayılan birçok ilkeyi uyuşturucu kaçakçılığı ile alakası olabilecek herkes için askıya alarak yeni bir mücadele biçimi benimsemiş, bu yeni biçim toplumsal olarak büyük destek görmüştü. Uyuşturucu kartelleri ile mücadelede demir yumruk uygulanması Bukele’ye bölgedeki diğer aşırı sağ gruplar arasında da bir tanınırlık kazandırmıştı.

***

PROF. DR. AYLİN TOPAL YAZDI: BREZİLYA’DA PEMBE DALGA, DALGA KIRANLARI VE HER ŞEYE RAĞMEN ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELE

Neoliberal politikalar ile 1980 sonrasında yaşanan sermaye atağı bölgede genel bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. 1990’lı yılların sonlarından itibaren Latin Amerika’nın birçok ülkesinde yaşanan halk isyanları, yerli ayaklanmaları ve sokak eylemleri yalnızca bölgenin değil tüm dünyanın siyasi gündemini belirleyen önemli gelişmeler oldu. Tabandan yükselen bu hareketlere paralel olarak sol/ilerici koalisyonlar artarda iktidara geldiler. Pembe dalga deneyimi bir yandan toplumsal dönüşüm imkanlarını, bir yandan da dönüşümün önündeki engelleri gösterdi.

***

DR. FIRAT DURUŞAN: HALK MİLEİ’NİN TESTERESİNE DİRENİYOR

2015 yılına kadar sürdürülen, hatta 2019-2023 arasında daha da sulandırılan, kısıtlı reformcu programın ötesinde bir program ortaya çıkmazsa, sol Peronistlerin ciddiye alınacak bir iktidar alternatifine dönüşmesi çok zor.