Lavanta bahçesinde hasat yapıldı

BirGün EGE

Merkezefendi Belediyesi, Yenişafak Mahallesi’nde yer alan Lavanta Bahçesi’ndeki 15 bin adet lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat edilen lavantalar, yağları çıkarıldıktan sonra şişelenecek. Lavanta Bahçesi’nin ilçe için taşıdığı öneme değinen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kurak toprakları üretime kazandırmak, aynı zamanda görsel bir güzellik oluşturmak amacıyla başlattığımız bu proje, her yıl büyüyerek ilçemize değer katıyor. Lavanta hasadımızı tamamladık, mor güzelliğiyle içimizi ferahlatan lavantalarımızı özenle topladık. Şimdi sıra, bu bereketli topraktan çıkan lavantaların yağını damıtarak şişelemekte. Merkezefendimizin huzur dolu kokusu, bu şişelerde saklı kalacak, evlerimize, çantalarımıza, hayatımıza eşlik edecek” dedi.