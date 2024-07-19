Lavanta hasadı zamanı

BirGün EGE

Seferihisar Belediyesi her yıl temmuz ayında gerçekleştirdiği lavanta hasadını, bu yaz yine şenliğe dönüştürüyor. 21 Temmuz saat 12.00’da Turgut Köyü’nde başlayacak şenlikte lavanta hasadı yapılırken, Seferihisar Belediyesi Bando Ekibi ve Dilek Güney Ritim Grubu konser verecek. Lavanta üreticileri ile kooperatif ve derneklerin stant kuracağı şenlikte “Lavanta Yağı Damıtma Atölyesi”, “Lavantalı Ev Sabunu Yapımı Atölyesi” gibi atölyeler de yapılacak.

2015’te Seferihisar Belediyesi tarafından Turgut Köyü’nde 5 dönüm arazide başlatılan üretimin bugün 200 dönüm arazide sürdüğünü vurgulayan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Seferihisar artık lavantası ile ünlü bir şehir. Narenciye, zeytin gibi ürünlerin üretimiyle can bulan Seferihisar, lavanta gibi yeni ürünlerin en etkili yöntemlerle üretilmesi sayesinde tarımsal üretimle turizmi buluşturmayı başardı. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye, tarımsal ürünlerimizi turizm sezonunda ilçemize gelen misafirlerimize tanıtmaya devam edeceğiz. Mis kokulu şenliğimize tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.