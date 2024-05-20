League One Play-off Finali: Oxford United, 25 sene aradan sonra Championship’e dönüş

1988’de Ada futbolunun en üst liginden düştü 163 bin nüfuslu, adını üniversite şehrinden alan, kökleri 1893’e uzanan sarı siyahlı takımı Oxford United, namı-diğer “The Yellows” (Sarılar). Öncesinde 1986’da Süt Kupası’nı kazanmaları, o yıllarda İngiliz takımlarına Avrupa Kupalarında verilen ceza nedeniyle 1986-87 sezonunda UEFA Kupası’na katılma şansından mahrum kalmaları tarihe düşen notlar. Hikâyenin sonrası hazin, 2006’da profesyonel liglere veda ederken Ada futbolunda önemli bir kupanın kazananı tarihte ilk kez amatör kümeye düşüyordu. Amatör kümelerin yalnızlığında geçen dört sezonun ardından 2010’da play-off oynayarak profesyonel liglere geri döndüler, altı sezon sonra, 2016’da League 1’e yükseldiler. 2023-24 sezonunu 5. sırada bitiren Oxford’un 28 kişilik kadrosunun değeri 9 milyon Euro, 12.500 kapasiteli mabetleri Kassam Stadı’nda 9.021 taraftar ortalaması yakaladılar.

Play-off finalinde Oxford United’ın rakibi Bolton Wanderers, Manchester şehrinin 300 bin nüfuslu kasabasının mavi beyazı. Köklü tarihlerinde ülke futbolunun en üst liginde şampiyonluk yaşamadan 73 sezon geçirdiler, Ada futbolunun rekoru. Federasyon Kupası finalinde yedi sezonda boy gösterirken kupayı dört kez müzelerine götürdüler. Efsaneleri hayatın siyah beyaz olduğu zamanlarda takımın formasını giymiş Nat Lofthouse, 1946-60 arasında 452 maçta 255 golü var. Bizim futbol fakiri coğrafyada top koşturmuş Jay Jay Okacha’nın 2002-06 arasında takımın formasını giydiğini hatırlatalım. 2023-24 sezonunda 27 kişilik kadronun değeri 16,4 milyon Euro, 5 futbolcusu farklı ülkelerin milli takımlarında yer alıyor. 28 bin kapasiteli Toughsheet Community Stadı’nda 21 bin taraftar ortalamasına oynadılar.

Mayıs ayının ortasında, ılık bir Londra gününde görkemli Wembley Stadı’nda League One play-off finalinde Bolton Wanders, Oxford United karşısında. Bolton en son beş sezon önce Championship’te mücadele ederken Oxford 1999’dan beri ligden uzakta. İki takım en son Mart soğuğunda karşılaştı, Bolton sahadan 5-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bolton 3-1-4-2 dizilişinde, üçlü savunmanın önünde Sheenan, orta sahada Ogbeta, Thomason, Maghoma, Cogley, ileri uçta Collins ve oyun kurucuları Charles. Oxford United 4-1-4-1 dizişinde, savunmanın önünde Brannagan, orta sahada Long, Moore, Brown, Bennett, ileri uçta gol umutları Harris. Maça ofansif başlıyor sarı siyah formalı Oxford, henüz 2. dakikada Bolton orta sahasında Maghoma’nın sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 19 numara. 5’te soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Oxford, 9 numaralı golcüleri Harris’in ligde 15 gol, 4 asisti bulunuyor. 25 yaşındaki Gallerli golcünün piyasa değeri 700 bin Euro, Cardiff City alt yapısından yetişmiş, Galler Milli Takımında forma giyiyor. İlk 15 dakikada sahayı daha iyi parselleyen Oxford, beyaz formalı Bolton orta sahada top kayıpları yaparken Oxford ikinci toplarda etkili. İlk 15 dakikada topa yüzde 55 oranında sahip Oxford, iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 15’ten sonra oyunda dengeyi sağlıyor Bolton, 17’de Sheenan uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, 8 numara takımın göze batan oyuncularından. İki takımın da geniş alanları kullanarak pozisyon üretmeye çalıştığı dakikalarda gole yaklaşıyor Oxford, 24’te Rodriques’in ceza sahası dışından vuruşu az farkla dışarda. Rakibin 3. bölgedeki amansız baskısı karşısında oyunu geriden kurmakta zorlanıyor Bolton, savunmanın merkezinde oynayan iki oyuncunun dar alanda kalması, önlerinde hareketli oyuncu eksikliği önemli zaafları. 31’de hak ettiği golü buluyor Oxford, Murphy’nin sol çaprazdan vuruşunda Bolton savunmasında Santos’un kafasından ağlara gidiyor, Bolton kalesinde Baxter çaresiz, kale arkasındaki Oxford tribünü golün sevinciyle yıkılıyor. Geriye düştükten sonra beraberliği yakalama adına yükleniyor Bolton, 35’te sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 41’de bu kez soldan kullandıkları kornerle pozisyon üretmeye çalışıyorlar, ancak golü bulan Oxford oluyor. Orta sahada kaptığı topu rakip savunma arkasına bırakıyor Rodrigues, savunmadan önce davranan Murphy kaleci Baxter’i geçip yakın mesafeden topu ağlara gönderiyor. Pozisyonda Bolton orta sahasında Maghoma kaptırdığı topta hatalı. Oxford’un topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı beş dakika uzatılan devre iki gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Oyunu ısrarla geriden kurmaya çalışan rakibi karşısında baskıya devam ediyor Oxford, 48’de Rodriques’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören Bolton’da Jones. Akabinde orta sahada sakatlanan Maghoma yerini Dempsey’e bırakıyor, maçtaki ilk değişiklik. 52’de Bolton atağında Thomason’un soldan ortasında top savunmada Moore’un koluna çarpıyor, VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, karar doğru, kol normal pozisyonda ve oyuncunun topa hamlesi yok. Akabinde soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Bolton, ilk bölümde farkı azaltmak için yükleniyorlar. 55’te sağdan kullandıkları kornerde pozisyon üretemiyorlar, duran toplarda etkisiz beyazlı takım. 57’de Oxford atağında rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Murphy sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anı. 64’te Oxford orta sahasında Brannagan yerini Guane’ye bırakıyor. Akabinde Oxford atağında Murphy savunma arkası koşusunda Bolton kalecisi Baxter’ı geçemiyor, gol aradığı anlarda geride boşluklar bırakıyor Bolton. 66’da üç değişiklik yapıyorlar, Collins, Ogbeta ve Sheehan yerlerini Jerome, Iredale ve Adeboyejo’ya bırakıyor. 68’de Bolton’da sarı kartı gören Dempsey, üç dakika sonra aynı akıbeti paylaşan kalecisi Baxter. 73’te sağ çaprazdan kullandığı duran topta Baxter’ı geçemiyor Oxford, sarı siyahlı takım rakibi geride eksik yakaladığı anlarda etkili. Son 15 dakikaya gelindiğinde Bolton’un rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 77’de Bolton’da sarı kartı gören Thomason, pozisyon kırmızıya yakın. Savunma oyuncusunun sezonda 22. kartı. 79’de Oxford’da sahanın iyilerinden Rodriques yerini McEachran’a bırakıyor. Akabinde 3. gole yaklaşıyor Oxford, Murphy sağdan ortalanan topta uzak direkte kafayı isabetsiz vuruyor. Dokuz dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 70.472 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanıp 25 sene aradan sonra Championship’e dönüyor Oxford United, kalıcı olsunlar. Maçın adamı iki golle takımına finali kazandıran Josh Murphy.