League Two Play-off finalinde: AFC Wimbledon’ın zaferi

İngiltere’nin mayıs sonu resmî tatil gününde görkemli Wembley Stadı’nda League 2 play-off finali, kazanan takım üst lige terfi ederken kasasına 450 bin sterlin girecek. Finalin bir tarafında AFC Wimbledon, Londra’nın güneybatısında, Merton belediyesinin yaz aylarında dünyanın en önemli tenis turnuvasına ev sahipliği yapan 69 bin nüfusa sahip Wimbledon mahallesinin sarı laciverdi, namı-diğer “The Dons”... Uzun seneler amatör kümelerde mücadele ettikten sonra, 1977’de profesyonel liglere giriş yaptılar ve dört sezonda dört küme atlayarak Ada futbolunun en üst ligine tırmandılar. Onların hikâyesini yine bu köşede çok zaman önce yazmıştım, o yıllara yetişmiş olanların futbol belleklerinde yer etmiştir “Deliler Çetesi”... Kulüp tarihinde AFC Wimbledon’un Wembley’de üçüncü maçı, İlk ziyaretlerinde 2015-16 League Two play-off finalinde Plymouth Argyle’ı 2-0 yendiler ve ardından Ocak 2018’de FA Kupası 3. Tur fikstüründe Tottenham Hotspur'a 3-0 yenildiler. 27 kişilik kadronun toplam değeri 4,3 milyon Euro, yaş ortalaması 26,3... Takımın göze batanı Matty Stevens, sezonda 20 gole katkı sağladı (17 gol, 3 asist).

Kupanın diğer finalisti Walsall, ülkenin kuzeybatısında West Midlands bölgesinde sanayi şehri Birmingham’a komşu 71 bin nüfuslu tarihi kasaba. İste o kasabanın günümüzden 137 sene önce kurulmuş, adını kasabasından alan kırmızı beyazlı takımı Walsall FC, namı diğer ‘Saddlers’ (Eyerciler), eski zamanlarda kasabanın eyer imalatında geleneksel bir merkez olmasından miras. 1958’de kurulan İngiltere 4. Ligi kurucu üyelerinden, 1987-88 sezonunda tarihlerinde ilk kez 2. Lig’e yükseldiler. 2024-25 sezonunun otomatik yükselme potasının bir puan altında bitiren takım 11.300 kapasiteli The Bank’s Stadı’nda 6.102 taraftar ortalaması yakaladı. Bu final, Walsall’ın EFL play-off finalinde oynadığı üçüncü maç; daha önce Bristol City'ye karşı Mayıs 1988’de (4-0) ve Reading'e karşı Mayıs 2001’de (3-2) oynadığı iki maçı da kazanmıştı. Takımın parlayanı Taylor Allen, ligdeki 10 golünün altısını ceza sahası dışından attı, yalnızca Notts County’den David McGoldrick (7), 2024-25'te Ada futbolunun ilk dört liginde ceza sahası dışından daha fazla gol kaydetti. 31 kişilik kadronun toplam değeri 5,1 milyon Euro, yaş ortalaması 25,2...

Wimbledon 3-5-2 dizilişinde: Kalede Goodman, savunmada Harbottle, Lewis, Johnson, orta sahada Tilley, Smith, Reeves, Hippolyte, Neufville, ileri uçta Browne, Stevens. Walsall 3-4-2-1 dizilişinde: Kalede Simkin, savunmada Okagbue, Williams, Allen, orta sahada Asiimwe, Chang, Stirk, Liam, ileri uçta Jellis, Hall, önlerinde golcüleri Matt. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor Wimbledon, iki takım da uzunlardan kurulu üçlü savunmayla hava toplarında pozisyon vermeme düşüncesinde. 4. dakikada soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor kırmızı formalı Walsall, iki takım da topa sahip olduğu anlarda uzun toplarla rakip kaleye yönleniyor. İki takımın da rakip kaleyi bulamadığı ilk 15 dakikada topa yüzde 59 oranında sahip Wimbledon, 3. bölgeye çıktıkları anlarda sağda Tiley ile rakip savunmayı zorluyor. Topu yere indirip ayağa oynamak yerine alt liglerin değişilmez sistemi “Route One”a dayalı oyun sisteminde fiziksel gücü yüksek oyuncularla gol arıyor iki takım, 22’de Wimbledon atağında rakip savunmadan kaptıkları topta Smith uzaklardan yokluyor rakip kaleyi. Hava topu mücadelesi halinde geçen ilk 30 dakikada Pep Guardiola’nın İngiliz futbolu üzerindeki etkisinin kalıcı olmadığını gösteriyor muhtemel, Wimbledon topa rakip ceza sahasında sadece beş kez buluşurken Walsall dörtte kalıyor. 31’de gole yaklaşıyor Wimbledon, önünde boş alan bulduğu anda ceza sahası dışından yerden vuruşla rakip kaleyi yokluyor Browne, Walsall kalesinde Simkin uzanarak topu kornere çeliyor. Pozisyonda Walsall savunmasının merkezinde Williams sakatlanırken yerini McEntee’ye bırakıyor. Wimbledon topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sadece bir kez bulduğu üç dakika uzatılan devrenin uzatma dakikalarında öne geçiyor. Sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu sert vuruşla sağ köşeden ağlara gönderen Hippolyte, sarı lacivert tribünler yıkılıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye baskılı başlıyor Walsall, 49’da soldan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. Akabinde beraberliğe yaklaşıyorlar, 50’de Asiimwe’nin sağdan ortaladığı topta kaleci Goodman’dan önce topa müdahale ediyor Matt, topu çizgiden çeviren Harbottle, maçın muhtemel kırılma anı. Gri bir Londra gününde, yağmurun hızını artırdığı dakikalarda Wimbledon savunmasında Harbottle’ın sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 26 numara. 61’de Walsall’da iki değişiklik: Forvette Jellis ve Matt yerlerini Amantchi ve takımın yaratıcı oyuncusu Adomah’a bırakıyor. Değişiklikler hareketlendiriyor takımı ancak final paslarında aceleci ve telaşlılar. 69’da Wimbledon savunmasında Harbottle’ın yerine Ogundere sahada. 71’de ikinci gole yaklaşıyorlar, rakip savunma arkasına sarkan Neufville’in vuruşunda gole izin vermiyor Simkin, maçın muhtemel kırılma anlarından. 75’te Walsall’da Chang ve Asiimwe yerlerini Lakin ve Barrett’a bırakıyor. 77’de Wimbledon’da son 11 maçta gol bulamayan Stevens’ın yerine Kelly sahada. Son maçlardaki gol kısırlığına rağmen sezonu 21 gole kapattığını hatırlatalım. Son bölümde tempo ve heyecan yükseliyor, 85’te Walsall’un soldan kullandığı duran topta Okagbue müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece iki kez buluyor kırmızı beyazlılar. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 50.947 taraftarın şahitliğinde 1-0 kazanan Wimbedon üç sezon aradan sonra bıraktığı yere, League One’a dönüyor. Bu sezon ligdeki en iyi savunmaya sahip takım üst üste dört 1-0’lık galibiyetle sezonu tamamladı, yeni sezonda zorlu League One’da bahtları açık olsun.