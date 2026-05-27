League Two play-off finalinde: Notts County, Juventus’u izler gibi

2025-26 sezonunu 5. sırada tamamladı Notts County, ‘LeagueTwo’ play-off finali vesilesiyle İngiltere futbolunun en eski profesyonel kulübünü hatırlayalım.

İngiltere futbol liglerinin kurulmasından 24 sene önce, 1862’de Nottingham şehrinde, “Gentlemans Club” adıyla kurulmuş; ilk senelerinde maçlarını Nottingham kalesinin surları içinde oynamışlar. Futbolun ilk zamanlarında kullanılan oyun kurallarını da onların icat ettiği yazılır. Günümüze kadar 14 sezonda terfi sevinci, 17 kez düşmeacısı yaşarken ülke futbolunun beş liginde mücadele etmişler. Siyah-beyaz renkleri Juventus’a ilham olmuş,kurulduğu ilk yıllarda, pembe-siyah renklere sahip olan İtalyan kulübü, yıkandıkça solan pembe renklerini değiştirme kararı almış. 1903’te kadrosunda yer alan İngiliz futbolcu John Savage yıkandığı zaman renklerini kaybetmeyen formaları İngiltere’den sipariş ettirmiş. Savage, Nottingham’da yaşayan bir arkadaşından forma konusunda yardım istemiş. Notts County taraftarı olan arkadaşı da Turin’e siyah-beyaz formaları yollamış. İnanılması güç ama Avrupa devlerinden Juventus’un renkleri, günümüzde İngiliz futbolunun alt liglerinde yer alan Notts County’den gelir.

Kulüp 1894’de tarihinin en büyük başarısına imza atmış, Federasyon Kupası’nı müzesine götürmüş. 1960'larda mali krizler, sonrasında alt kümelerde lige tutunma savaşlarından çok sonra, 1981 Mayıs’ında on senede dört küme atlamayı başarıp, 55 seneden sonra 1. Lig’e dönmüş. Ancak uzun sürmemiş saadetleri, 1984-85 sezonun sonunda 2. Lig’e, bir sezon sonra da 3. Lig’e düşmüşler. 2000’li yılların başında, maddi sorunlarla boğuştukları zamanlarda kapanma noktasına gelmişler. Ancak şehrin zenginleri ve taraftarların yardımları ile ayakta kalmayı başarmışlar. 2010-15 arasında League One’da mücadele eden kulüp 2015’te League Two’ya düştü. 2025-26 sezonunda 25 kişilik kadronun değeri 203 bin Euro, yaş ortalaması 26.4, 16 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, dört futbolcusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor.

Finalde rakip Salford City, Greater Manchester bölgesinin 130 bin nüfuslu şehrinin takımı. 1940’da kurulmuşlar, 2014’te eski Manchester United oyuncuları Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville ve Paul Scholes kulübün çoğunluk hissesini satın aldı. 2025-26 sezonunda 5.108 kapasiteli ‘Moor Lane Stadı’nda 3.045 taraftar ortalaması yakaladılar. Finale dönersek, Salford City, Notts County karşısında oynadığı son beş maçı kazandı, haliyle finalin favorisi. Kırmızı beyazlı takım tarihindeki ilk EFL play-off finalinde mücadele ediyor ve İngiliz futbolunun üçüncü kademesine ilk kez ulaşmayı hedefliyor.

Siyah beyaz formalı Notts County 3-4-2-1 dizilişinde; kalede Belshaw, savunmada Ness, McDonald, Bedeau, orta sahada Tsaroulla, Norburn, Robertson, Jones, ileri uçta Iorpenda, Luker, önlerinde gol umutları Jatta. Kırmızı beyaz Salford City 4-4-2 dizilişinde; kalede Young, savunmada Mnoga, Oluwo, Cooper, Garbutt, orta sahada Graydon, Butcher, Austerfield, Longelo, ileri uçta Cesay, Udoh. 36 dereceyi bulan sıcaklıkta maça ofansif başlıyor Salford, 3. dakikada sağdan kullandıkları duran topta Garbutt’un ortasında pozisyon üretemiyorlar. İlk bölümde iki takım da kenar ortalarından pozisyon bulma çabasında ancak kalabalık savunmayı geçemiyorlar. Notts County’nin sol kanadında 28 yaşındaki JodiJones çabukluğu, adam geçme becerisiyle takımın göze batanı, Dagenham & Redbridge alt yapısında yetişmiş. İlk 15 dakikada topa yüzde 70 oranında sahip Notts County rakip kaleyi dört kez yoklarken isabet kaydedemiyor. Golcüleri Jatta 33 maçta 15 gol, 3 asistle gol krallığı sıralamasında 7. sırada. 21’de Notts County orta sahasında Tsaroulla rakibe sert müdahalesi sonucu sarı kartı göre oyuncu. Üç dakika sonra Garbutt ile kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Salford City, ilk 30 dakikada iki takımın isabetli vuruşu bulunmuyor. İki takımın kavurucu sıcakta pozisyon üretmeye çalıştığı dakikalarda öne geçen Notts County oluyor, 33’te Jones’un rakip savunma arkasına enfes pasında sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruyor Jatta, pozisyon hazıranış ve bitiriş olarak futbol okullarında ders diye gösterilir. Geriye düştükte sonra topa daha çok sahip Salford City, ancak 3. bölgede etkisizler. 44’ta Salford City savunmasında Mnoga sarı kartı gören oyuncu, pozisyon kırmızıya yakın. Akabinde fark ikiye çıkıyor, 45’te Jones arka direğe kesiyor, McDonald’ın asistinde rakip savunma üzerinden yükselen Ness kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, Notts County’nin topa yüzde 64 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı devre 2-0 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Butcher’ın yerine Woodburn sahada. Farkı azaltma adına devreye ofansif başlıyor Salford, 46’da Casey kaleci Belshaw ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol vuruşunu yapamıyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Devrenin ilk bölümünde 3. bölgede kalabalık Salford City ancak final paslarında etkisizler. 56’da Woodburn'ün sert ortası Bedeau'nun koluna çarparak yön değiştiriyor, Graydon müsait pozisyonda topu kaleci Belshaw’a nişanlıyor. 57’de Notts County'nin golcüsü Lucas Ness sarı kartı gören oyuncu. 60’da Salford’da Cooper ve Longelo yerlerini Borinive Harris’e bırakıyor. İkilinin Sampdoria ve Metalist Kharkiv'den sonra bizim coğrafyada top koşturduğunu hatıralatalım. 35 yaşındaki Fabio Borini 2021-23 arasında Fatih Karagümrük’te forma giydi. 32 yaşındaki Kadeem Harris 2022-24 arasındaSamsunspor, Bandırmaspor ve Şanlıurfaspor’da görev yapmıştı. Maça dönersek, 68’de Notts County’de Luker yerini Grant’a bırakıyor. Oyuna girdikten ik dakika sonra fark üçe çıkıyor, sağdan hareketlenen Grant’ın ortası Jatta’nın arkasına düşüyor, ancak geriden gelen Jones kaleci Young’un yanından topu ağlara bırakıyor. Golden sonra tribünlerde David Beckham ve Gary Neville'in görüntüsü yansıyor ekranlara, onlar adına finalin hikayesi kötü yazılıyor. 78’de Notts County’de Norburn yerini Palmer’a bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 30.851 taraftarın şahitliğinde sekiz dakika uzatılan maçı 3-0 kazanan Notts County, League One’a terfi ediyor. Ada futbolunun en yaşlı takımı 11 sene aradan sonra bıraktığı yere döndü, onları izlemek tıpkı Juventus’u izlemek gibi. Gelecek sezon bölgenin üç köklü takımı Leicester City, Mansfield ve Notts County aynı ligde mücadele edecekler, taraftarlar sert derbilere şahit olacaktır sanırım.