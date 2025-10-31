‘Leziz Akhisar Festivali’ coşkuyla gerçekleştirildi

BirGün EGE

Akhisar Belediyesi’nin ilk kez düzenlediği Leziz Akhisar Festivali, iki gün boyunca Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerle coşkuyla gerçekleştirildi. Festivalde “Zeytin Denince Akhisar”, “Akhisar’da Kahvaltı Kültürü”, “Akhisar Köftesi”, “Tahin Helvası” ve “Katmer” gibi Akhisar mutfağının simgesi haline gelen tatların öne çıkarıldığı panel ve söyleşiler düzenlendi.

Ustadan Çırak’a etkinliklerinde ise kentin coğrafi işaretli lezzetlerinin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı. Ziyaretçiler festival süresince Akhisar’a özgü zeytin, zeytinyağı, lokma, tahin helvası, mübadil yemekleri, pideli paça, keşkek ve sakatat ürünlerinin tadına bakma fırsatı buldu.

Ayrıca “Akhisar Lezzet Pasaportu” adlı tadım oyunu, canlı pişirim şovları büyük ilgi gördü. Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu festival, Akhisar’ın kültürünü ve değerlerini geleceğe taşıyan bir köprü niteliğinde.”