Lezzet ve dostluk Fethiye’de buluşacak

BirGün EGE

Fethiye, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi, Kültür ve Dostluk Festivali ile 30-31 Mayıs 2025 tarihlerinde yine renkli ve lezzet dolu anlara ev sahipliği yapacak. Beşkaza Meydanı’nda gerçekleşecek olan festival, gastronomi tutkunlarını ve kültür meraklılarını bir araya getirecek.

Festivalin ilk günü olan bugün birbirinden ünlü şefler Fethiye’de hünerlerini sergileyecek. Katılımcılar arasında; Maria Ekmekçioğlu, İlhan Onay, Stravros Koustenis, Kezas Dimitris, Mehmet Can, Onur Arslan, Sezgin Söğüt gibi Türkiye ve Yunanistan mutfağının önde gelen isimleri yer alacak.

Şeflerin canlı performansları, gastronomiye ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir deneyim sunacak. Aksam saat 21.00’de, Yunanistan’ın sevilen sanatçıları Christina Gkolia ve Paraskevas Gkagkastathis, Beşkaza Meydanı’nda unutulmaz bir konser verecek. Festivalin dostluk ve kültür temasını müzikle taçlandıracak olan bu etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Festivalde mini defile, sirtaki ve folklor dans grupları da sahne alacak. Ayrıca Belediye sanatçıları da mini konserler verecek. Söyleşi ve yarışmalarla dolu etkinlikler Beşkaza Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.