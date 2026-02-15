Lezzetin kayıp genleri: Nerede o eski domatesler?

Dilara Devranoğlu - Uzman Moleküler Biyolog- Diyetisyen - @dilaradevranoglu

Sizce de meyve sebzeler eskiden daha lezzetli değil miydi? Hepimize öyle gelmiyor mu? Aslında yanılmıyoruz, hafızamız eski tatları arıyor. Bu sorumuzun cevabını artık son teknolojik analizlerle bulmamız mümkün. Lezzet analizlerini genomik + metabolomik + duyusal analizlerle test edebiliyoruz.

Lezzeti oluşturan şey aslında yiyeceğin şeker oranı değil içerdiği uçucu aroma bileşikleridir (VOCs) ve bu bileşikleri üreten/ayarlayan genler son 60 yılda tarımda yaşanan verim, raf ömrü, taşımaya dayanıklılık, homojen görünüm gibi seçilim baskısı dolayısıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yeniden şekillendirilmiştir.

LEZZETİ KOKU GENLERİ YÖNETİR

Şeker veya asit tat, aroma ve dokunun birleşimi hissettiğimiz lezzeti oluşturur. Bir meyve veya sebzedeki lezzet yoğunluğunu artıran his, içerisindeki aroma moleküllerinin miktarıdır. Bazı aroma molekülleri; sebzedeki şeker miktarı değişmeden tatlılık ve lezzet yoğunluğu algısını yükseltebilir. Yani modern bir domatesin içindeki şeker miktarı fena olmayabilir ama aroma profili zayıfsa beynimiz o domatesi tatsız olarak etiketleyebilir.

MODERN TEK TİP DOMATESLER

Domateste doğal olarak yüzlerce uçucu aroma bileşikleri olmasına rağmen, bizim beğendiğimiz az miktarda ama etkisi yüksek bileşiklerin kokusu çok küçük konsantrasyonlarda bile lezzet algımızı etkiler. Science dergisinde yayınlanan bir çalışmada, günümüz market domateslerinin neden eskisi kadar lezzetli olmadığı bilimsel olarak ortaya çıktı. Araştırmacılar, modern tohum, ata tohum ve yabani domates tohumu olmak üzere yaklaşık 400 tohum çeşidini kimyasal ve genetik açıdan incelemiş ve bu sonuçları tüketici tadım panelleriyle birleştirerek modern ticari domateslerin lezzet açısından önemli kayıplar yaşadığını göstermişler. Tadım testinde hangi kimyasalların lezzet algısında en kritik rolü oynadığını tespit edip bu maddelerin eski domates tohumu çeşitlerde daha yüksek düzeyde bulunduğunu saptamışlar. Araştırmacılar ayrıca, zaman içinde kaybolmuş ya da etkisi azalmış genlerin izini aramak için tüm genom dizilemesi yaparak, bu aroma bileşenlerini kontrol eden genetik bölgeleri tanımlamışlar. Bu bulgular bize modern ticari domateslere kaybolan lezzetin yeniden kazandırılabileceğini gösteriyor. Kısacası, yakın gelecekte hem dayanıklı hem de gerçekten lezzetli domatesler yetiştirmek genetik olarak geri getirilebilir ve bilimsel olarak mümkün görünüyor. Domatesin aromasını oluşturan diğer kritik nokta ise olgunlaşma süreci. Domates olgunlaşırken sadece rengi değişmez ve yumuşamaz; aynı zamanda koku ve aroma bileşikleri de üretilir. Bu süreci yöneten temel genlerden biri RIN (ripening inhibitor) dir. RIN geni, olgunlaşma programını açıp kapatan bir kumanda gibi çalışır. Normalde olgunlaşma sırasında etilen hormonunun artmasıyla renk dönüşümü, yumuşama ve aroma oluşurken RIN geninde mutasyon olduğunda bu program tam olarak devreye girmez. Sonuçta daha sert, nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun fakat aroması eksik bir domates üretilmiş olur. Yani dayanıklı fakat lezzetsiz bir domates yemiş oluruz.

PEKİ BUNLAR GDO MU?

Lezzet genlerinin kaybı o meyvenin GDO olduğu anlamına gelmez; çoğu durumda bu durum laboratuvar müdahalesinden değil, onlarca yıl süren geleneksel ıslah ve seleksiyon süreçlerinden kaynaklanır. 1950’lerden itibaren tarımda verim, raf ömrü, taşımaya dayanıklılık ve standart görünüm öncelikli hedefler hâline geldiği için, aroma doğrudan seçilim kriteri olmadığında lezzeti artıran bazı gen varyantları (aleller) zamanla popülasyonda azalmış veya kaybolmuş olabilir. Ek olarak, ayrıca bir özellik seçilirken genetik olarak ona yakın konumdaki başka genler de birlikte elenebilir (bağlanma etkisi), ya da olgunlaşmayı yavaşlatan çeşitler tercih edildiğinde aroma moleküllerinin üretimi de dolaylı olarak zayıflayabilir; çünkü aroma genellikle olgunlaşma programının parçasıdır. GDO ise genetik materyalin laboratuvar ortamında doğrudan değiştirilmesini ifade eder; modern domates ve çileklerde gözlenen aroma azalması büyük ölçüde klasik ıslahın yan etkisidir, genetik mühendisliği uygulamasının sonucu değildir.

AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN

1950’lerden sonra tarımsal başarı ölçütleri belirgin biçimde değişmesi; ürünün aroması yerine veriminin, raf ömrünün, taşımaya dayanıklılığının ve standart boyutunun öncelik kazanmasını sağladı ve bu tercihler lezzet yönünden zayıf ürünler elde etmemize sebep oldu. Aroma bileşikleri meyve olgunlaşırken artar fakat dayanıklı olsun diye baskılanan metabolik yolaklar meyvenin tatsız algılanmasına sebep olur. Çilekte durum daha karmaşıktır. Kültür çileği, poliploid (çoklu kromozom takımı) yapısına sahiptir ve aroma genetiği çok sayıda gen kopyası ve alel kombinasyonu içerir. Lezzet hedef olarak seçilmezse onu belirleyen genler korunmaz; modern ıslah büyük başarılar sağlamış olsa da aroma açısından zaman zaman kayıpları da getirmiştir. Ancak bu geri dönülmez bir kader değildir: genomik ve metabolomik araçlarla aroma yeniden ölçülebilir, hedeflenebilir ve ıslah programlarına bilinçli biçimde eklenebilir.