Liseliler gelecekleri için direnişte

Y. Emre Ceren

Milli Eğitim Bakanlığının Proje Okul kapsamında yaptığı değişiklik ile birçok lisede öğretmenleri talepleri dışında yeniden görevlendirme ile okullarından ayırdı.

Birçoklarının iktidarın liselerde kadrolaşma hamlesi olarak gördüğü bu değişiklik ise lise öğrencilerini harekete geçirdi.

“Büyüklerimizden böyle gördük” şiarıyla liseli gençler, aynı üniversitedeki büyükleri gibi okullarını eylem alanına dönüştürdü, öğretmenlerine sahip çıkmak için direnişe geçti. Velilerin, mezunların hatta direnişteki üniversite öğrencilerinin de destek olduğu yeni bir mücadele başladı.

Yaşanan süreci eylemdeki lise öğrencileri ile konuştuk ve Veli-Der İzmir Başkanı Necati Kalafat ile eğitimci Ayşe Alan ile ise sürece dair yazdı.

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DİRENEN LİSELİLER ANLATTI: İKTİDAR KADROLARINI DEĞİL HOCALARIMIZI İSTİYORUZ

Liselerde başlayan bu eylemler odağına iktidarın liselere yönelik saldırılarına ve gerici eğitim anlayışına karşı bilimsel, parasız, eşit, nitelikli eğitim taleplerini merkeze almalı. Burada biz liseli öğrencelere büyük bir görev düşüyor, sıra arkadaşlarımıza bu talepleri anlatmak bizim en acil görevimiz. Çünkü bu taleplerden vazgeçersek ve AKP’nin politikalarına karşı bir şeyler üretmezsek eğitim hakkımız da öğretmenlerimizin sendikal hakları da iktidarın insafına kalacak.

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İZMİR VELİ-DER BAŞKANI NECATİ KALAFAT YAZDI: GELECEK UMUDUMUZ ÇOCUKLARIMIZIN CESARETİ

Yaşadığımız her alanda kendi geleceğimiz için sözümüzü söylemenin ne kadar önemli olduğunu, sözümüzü söylerken yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı kararlı ve net bir duruşun her sorunu aşacağını bizlere öğreten gençlerimize teşekkür etmek ve onların önlerindeki zorlu yolda kendi mücadele biçimlerini bulup zamanın devrimci ruhunu oluşturmalarına izin vermek de en büyük görev olarak önümüzde durmaktadır.

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EĞİTİMCİ AYŞE ALAN YAZDI: LİSELİLER MÜFREDATI SOKAKTA YAZIYOR

İktidarın eğitim politikaları ve müfredatın hedeflediği “vatandaş” tahayyülünün öğrencilerde bir karşılığı yok. Kendini tek bir kimlikle tanımlamayı reddeden bu kuşağa, iktidarın sınırlarını kendine uygun bir kimlik inşa etme motivasyonuyla çizdiği bu okul sistemi dar geliyor. İçine doğdukları internet çağının yerlileri ve asıl sahipleri olan bu kuşak için, geçmişin de gerisinde kalan vasatlıkta bir müfredatın ne bugün ne de uzun vadede karşılığı yok. Eğitimin de üniversitenin de ihtiyaçlarını karşılayamayacağının farkında olan bu gençler müfredatlarını kendileri yaratıyor.