Liseliler için şiir, öykü ve deneme yarışması

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği Uluslararası Edebiyat Festivali, bu yıl 9’uncu kez edebiyatseverlerle buluşuyor. ‘Edebiyat Yolculuktur’ temasıyla düzenlenen festival 8-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ulusal düzeyde, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflara devam eden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmada, her kategoride birincilik ödülü 20 bin lira, ikincilik ödülü 15 bin lira, üçüncülük ödülü 10 bin lira olacak. Yarışmada mansiyon alan üçer yarışmacıya da 5 biner lira para ödülünün yanı sıra plaket ve kitap seti hediye edilecek. Yarışmada dereceye girenler, düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Şiir kategorisinde seçici kurul asil üyeleri Veysel Çolak, Asuman Susam ve Duygu Kankaytsın’dan, Öykü kategorisinde Mehmet Atilla, Gizem Pınar Karaboğa ve Barış İnce’den, Deneme kategorisinde ise Y. Bekir Yurdakul, Gülce Başer ve Tuğrul Keskin’den oluşuyor.

Seçici kurulun yedek üyeleri Haydar Ergülen, Erkut Tokman ve Cenk Gündoğdu, raportörler ise Duygu Özsüphandağ Yayman ve Mehmet Emin Karagöz olacak.