Liselilere ulaşım desteği müracaatları başladı

BirGÜN EGE

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise düzeyindeki okullarda eğitim gören dar gelirli öğrencilere vereceği ulaşım yardımı müracaatları başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ulaşım desteğine müracaatlar 31 Ağustos’a kadar www.denizli.bel.tr adresinden yapılacak. Müracaatların ardından başvurusu onaylanan öğrencilerin otobüs kartlarına aylık 44 adet ücretsiz biniş tanımlanacak. Otobüs kartlarına yüklemeler Eylül 2025’te başlayacak, Haziran 2026’da okul sona erdiğinde bitecek.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli açısından devrim niteliğinde kararlardan birine daha imza attıklarını belirterek, ulaşım ücretini ödeyemeyen çocukların okullarına gitmek için kilometrelerce yol yürüdüğünü söyledi. Bir gün kendisini yolda öğrencilerin çevirdiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ‘Biz karda, kışta, yağmurda, çamurda okulumuza yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz. Bizim elimizden tutar mısınız?’ dediklerini söyledi.

Başkan Çavuşoğlu, “Sosyal belediyecilik asli görevimizdir dedik ve ulaşım desteğini hayata geçirme sözü verdik. Öğrencilerimize, şehrimize hayırlı olsun. Çocuklarımızın soğukta, karda, kışta ve her şartta yanındayız” dedi.