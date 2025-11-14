Lokantadan her gün 1700 öğrenci yararlanıyor

BirGün EGE

Ayvalık Belediyesi’nin Öğrenci Kent Lokantaları’ndan her gün 1700 öğrenci yararlanıyor. 2025- 2026 eğitim ve öğretim yılında, eğitimin başlamasıyla birlikte kapılarını öğrencilere açan Boğaziçi Otel’in altındaki ve Adliye arkasındaki iki şubede hizmet veren lokantalarda yine üç çeşit yemek ve yanında meyvesiyle birlikte öğrenciler 30 liralık bedel ödüyor. Lokantada; çıtır tavuk, mantı, İnegöl köfte, tavuk sote, sucuk, pirinç pilavı, tavuklu pilav gibi menülerin yanı sıra, öğrencilere mutlaka meyve de ikram ediliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, aile bütçelerine önemli katkı sağlayan öğrenci kent lokantalarına gösterilen ilgiden büyük memnunluk duyduğunu belirtti.

Geçen yıl boyunca toplam 86 bin 624 tabldot yemek servisi yapılan Öğrenci Kent Lokantalarında, bu dönemde de üç çeşit yemek ve yanında meyveyi öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Ergin, “Öğrencilerin bütçelerini zorlamadan sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklere ulaşabilmeleri için çalışıyoruz. Sağlıklı, doyurucu ve lezzetli yemeklerle öğrencilerimizin enerjisini artıracak bir ortam hazırladık. Lokantalarımız Ayvalık Belediyesi’nin tam sorumluluğunda, öğrencilerimiz düşünülerek titizlikle hazırlandı” diye konuştu.