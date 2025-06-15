Los Angeles “yanıyor”: Trumpizm, göçmenler ve “woke” avı

Barış Karaağaç - Trent Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi

Geçtiğimiz hafta Los Angeles’ta patlak veren olaylar, yalnızca Amerikan göçmen politikasının değil, aynı zamanda yeni muhafazakâr sağın –nam-ı diğer Trumpizm’in– ruh halini de açıkça ortaya koydu.

Ne olmuştu, hatırlayalım…

ABD’nin federal göçmenlik polisi ICE (Immigration and Customs Enforcement), Los Angeles’ta çok sayıda noktaya baskınlar düzenlemeye başladı. Hedef, ülkede belgesiz yaşayan göçmenlerdi. Ancak bu baskınlar yalnızca birkaç yüz kişiyi gözaltına almakla kalmadı; birçok mahallede protestolara, sokak çatışmalarına ve ardından Başkan Trump’ın ısrarıyla 2.000 Ulusal Muhafız ve 700 Deniz Piyadesi’nin Los Angeles sokaklarına inmesine neden oldu. Evet, Deniz Piyadeleri… hani şu Irak’a, Afganistan’a yollananlardan…

1878 tarihli Posse Comitatus Yasası, federal ordu birliklerinin –örneğin Deniz Piyadeleri’nin– ülke içi kolluk faaliyetlerinde kullanılmasını, Kongre onayı ya da olağanüstü bir durum olmadan yasaklıyor. Ama Trump bu detayı es geçti; birlikleri sahaya sürdü. Müdahale etmelerine gerek yoktu zaten… orada olmaları bile yeterince gözdağıydı.

Bu hamleye, California Valisi ve Trump’ın uzun süredir siyasi belalısı olan Gavin Newsom sert tepki gösterdi. Büyük ihtimalle 2028’de Demokratların başkan adaylığı yarışına girecek olan Newsom’un deyimiyle bu bir “tiyatro” idi. Üstelik kötü bir tiyatro.

Daha önce Portland ve Seattle’da da benzer manzaralar izlemiştik. Ancak bu kez mesele yalnızca protestolar değil…

Trump, protestocuları doğrudan insanlıktan çıkararak “hayvanlar” ve “yabancı düşman” olarak tanımladı. Bu söylemle onları yalnızca kriminalize etmekle kalmadı; aynı zamanda siyasal ve toplumsal meşruiyetlerini de ortadan kaldırmaya çalıştı… ve hâlâ çalışıyor. Bu dil, baskıyı meşrulaştırmaya olduğu kadar, nefreti körüklemeye de hizmet ediyor.

Ama unutmayalım: Tüm bu sertlik gösterisinin ardında ideolojik bir kurgu var.

Trumpizmin yükselişi, Cumhuriyetçi Parti içindeki geleneksel muhafazakârlarla teknoloji zenginlerini, taşradaki beyaz işçileri ve kültürel muhafazakârları aynı potada eriten tuhaf bir koalisyon yarattı. Bu koalisyonun bir ortak paydaya ihtiyacı vardı; o da “woke karşıtlığı” oldu.

Peki, “woke” nedir?

Türkçeye tam çevirmesi zor bir kelime. Ama kabaca, ırkçılık, cinsiyetçilik, LGBTQ+ hakları, sömürgecilik karşıtlığı gibi konularda toplumsal farkındalık sahibi olmak anlamına geliyor. Yani “woke olmak”, sosyal adalet meselelerine duyarlı olmak demek, kısacası. Ancak Trump ve yandaşları için bu, bir tür modern cadı avının bahanesi. Ne zaman biri “ırkçılıktan” bahsetse, “LGBTİ+ hakları” dese, Trumpçılar “woke terörü!” diye feryat ediyor. Onlara göre woke olmak, zayıflık; “erkekliğin”, “milliyetin”, “güvenliğin” düşmanı.

İşte göç meselesi de bu anti-woke kampanyanın tam ortasında yer alıyor. Göçmenlik, Trump için yalnızca bir güvenlik ve ekonomi meselesi değil; aynı zamanda kimlik, aidiyet, hatta kültürel “temizlik” meselesi. ABD'de yaşayan yaklaşık 14 milyon belgesiz göçmenin üçte ikisi on yıldan uzun süredir orada. Çocukları Amerikan vatandaşı, işleri var, vergi ödüyorlar. Ama Trump için hepsi “tehdit”.

Önlerine günde 3.000 kişiyi sınır dışı etme kotası konan ICE ajanları, göçmenlerin bir araya geldikleri yerlere beklenmedik baskınlar yapmaya başladı: işyerleri, mahalleler, hastaneler, hatta kiliseler bile hedef alınıyor. Hukuki süreci tamamlanmış olanlar değil; “nerede göçmen varsa” anlayışıyla hareket ediliyor. Hedef, göçmenler olduğu kadar korku yaratmak. Çünkü korku, Trumpizm’in en iyi propaganda ve sindirme aracı.

Los Angeles’ta yaşananlar da bu yüzden önemli. Çünkü insanlar yalnızca ICE baskınlarına değil, bu otoriter zihniyete karşı sokağa çıktı. Trump ise tepkiyi bastırmak için orduyu devreye soktu… valinin onayı olmadan. Bu, 1965’ten beri ilk kez oluyor. O zamanlar, Başkan Lyndon Johnson, Alabama’da hak arayan siyahların yürüyüşünü korumak için orduyu görevlendirmişti. Bugün ise Trump, göçmenlerin yanındaki halkı “bastırmak” için aynısını yapıyor. Tarih bazen trajediyle başlar, sonra komedi olurmuş ya… tam da o hesap.

Ve tabii ki bu da Trump’ın doğum gününe denk geliyor.

79 yaşına basacak olan başkan, kendine hediye olarak dev bir askerî geçit töreni planladı. Tepkilerse çoktan başladı: Ordu Amerikan halkına karşı sokakta, tören ise daha gerçekleşmeden bir “baskı şovuna” dönüşmüş durumda.

Trump ne dedi dersiniz? Elbette tehdit dozunu yükseltti: “Protesto etmek isteyenler çok sert bir güçle karşılaşacak.”

Hani anayasa, ifade özgürlüğü, vesaire? Trump için detay bunlar… Aslolan, ekranlarda güçlü görünmek. Yeter ki Twitter’da (ya da artık X’te) “Büyük Liderimiz” trend olsun.

Bu tabloyu ciddiye almak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca bir şehirdeki baskın ya da bir başkanın gövde gösterisi değil.

Trump’ın Los Angeles sokaklarında, mahkeme salonlarında, üniversite koridorlarında yaptıkları aslında daha büyük bir şeyi hedef alıyor: II. Dünya Savaşı sonrası şekillenen liberal demokratik devlet biçiminin kendisini.

Son 60 yılda, özellikle siyahlar, kadınlar, göçmenler ve diğer azınlıklar açısından fiilen erişilebilir hale gelen ifade özgürlüğü, gösteri hakkı ve temel yurttaşlık hakları… Trump bunların neredeyse tamamına ya doğrudan saldırdı ya da onların kurumsal ve bürokratik dayanaklarını başkanlık kararnameleriyle teker teker tırpanladı.

Ortada pişmekte olan bir şey var: Otoriter bir rejim ya da devlet biçimi. Belki henüz tam anlamıyla pişmedi ama fırına çoktan sürüldü. Sonucun ne olacağını ise yalnızca mahkemeler değil, toplumsal mücadele belirleyecek.

Ve işin acı tarafı şu: Bu otoriter dönüşüme karşı çıkabilecek en büyük siyasi aktör olan Demokrat Parti ne yazık ki ne program düzeyinde ne de siyasal cesaret açısından bu mücadeleye liderlik edecek gibi görünüyor. Çoğu zaman ya sessiz kalıyorlar ya geç kalıyorlar ya da protesto hareketinin enerjisini parlamenter bir rutine sıkıştırmaya çalışıyorlar.

Trumpizm yükseliyor çünkü yalnızca sağın değil, merkezin ve liberal solun da boş bıraktığı alanları dolduruyor. Eğer bu gidişata bir “dur” denecekse, bu ancak sokakla siyasal programı buluşturan, cesur ve yaratıcı bir mücadeleyle mümkün olabilir gibi gözüküyor.

Aksi halde, Trump geçit törenlerini sadece doğum gününde değil, Amerikan demokrasisinin cenazesinde de düzenleyebilir.