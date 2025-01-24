LÖSEV Çiftliği’nden Buca’ya uzanan iyilik

BirGün EGE

Buca Belediyesi, iyi tarım uygulamaları ile doğal ve ilaçsız mandalina üreterek gelirini kanser hastası çocukların sağlık ve eğitimi için harcayan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile bir iyilik hareketinde buluştu. Belediye, LÖSEV’in Seferihisar’daki çiftliğinde doğal yöntemlerle ürettiği satsuma mandalinalarından alarak Kent Lokantası’nda yurttaşlara sundu.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman "Bu birliktelikle sağlıklı doğal ürünleri Kent Lokanta’mızda Bucalılara sunarken hasta çocuklarımızın tedavi ve eğitimine katkıda bulunduk. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmayı sürdüreceğiz. Bu iş birliği değerli. Bu çalışmayı Kent Lokantalarımızda devam ettireceğiz" dedi.