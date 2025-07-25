LVBEL C5’İ KURTARMAK: Rüşvet konuşmaları

Gebze Adliyesi’nde ‘Lvbel C5’ adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur’un tahliyesi için rüşvet istendiği iddia edilmişti. Uyuşturucu maddeyi özendirmekle suçlanan ‘Lvbel C5’in tutukluluğuna itirazı inceleyecek Asliye Ceza Hâkimi O.Y., Süleyman Burak Bodur’un aracılarına Avukat E.A.’nın telefon numarasını vermişti. Avukat E.A., bu kişilerden hâkim ve savcılara dağıtacağını söyleyerek yüz binlerce dolar istedi. Ardından rüşveti 50 bin dolar peşin 50 bin dolar tahliyeden sonra olmak üzere 100 bin dolara düşürdü. Hâkim O.Y. ise Gebze Başsavcı Vekili M.A.S.’nin talebi üzerine avukatın telefon numarasını verdiğini ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti.

HÂKİM AÇIĞA ALINDI

Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) başlattığı incelemede 17 Temmuz 2025 günü Hâkim O.Y. açığa alındı. Polisin gizlice kayıt altına aldığı Avukat E.A.’nın konuşmalarında adı geçen başsavcı vekilleri hakkında ise HSK incelemesi açılmadı.

Avukat E.A.’nın kaydedilen konuşmalarının dökümüne ulaştık. Lvbel C5’in yapımcısı S.A, arkadaşı İ.A. ve eski İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yakını olduğu iddia edilen aracı R.Ö., kendilerinden rüşvet istenmesinden sonra Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Adalet Bakanlığı’nın talimatıyla Kocaeli Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılar, Lvbel C5’in yakınlarına, 50 bin dolar rüşveti vereceklerini söyleyerek Avukat E.A. ile buluşmalarını söyledi. Seri numaraları alınmış dolarlarla İstanbul Sancaktepe’deki Karahan Kasap Mangal isimli lokantaya gittiler. Üzerlerine kamera ve dinleme cihazları yerleştirilmişti, yanlarındaki sivil poliste de kamera vardı. Lokantadaki diğer masalarda da polisler oturuyordu.

AVUKATIN SÖZLERİ DOĞRU MU?

Avukat E.A.’nın siyah poşet içindeki 50 bin doları aldığı anlar ve tüm konuşmaları kaydedildi. Öncelikle şunun altını çizmeliyiz. Avukat E.A.’nın kaydedilen bu konuşmalarında gerçeği söyleyip söylemediğini bilmiyoruz. HSK incelemesinin bunu ortaya çıkarması gerekiyor.

‘SAVCIYI DA AYARLADIK’

Teknik Araçlarla İzleme Tutanağı’na göre; 8 Mayıs 2025’te lokantada kayıt altına alınan konuşmaların dökümünde şu bölümler yer aldı:

Avukat E.A.: Ruh hastası olduk. Bu arada savcıyı da ayarladık, savcı da tahliye yazacak.

R.Ö. (Bu olayda şikâyetçi olan ve üzerinde dinleme cihazı ve kamera bulunan kişi): Valla Allah razı olsun. Sağ olasın.

Avukat E.A: Yani şu an düşeceği savcıyı da ayarladık. Ama nasip işte.

Avukat E.A. devamında tutukluluğa itiraz dilekçesi verecek olan Lvbel C5’in avukatını aramalarını istiyor ve bu kişi ile telefonda şöyle konuşuyor: “Bir tane savcı abi var, o da beni çok sıkıştırıyor… Ya işte bu sıkıntı ama gerisi tamam zaten. Gerisi ayarlı inşallah sana zahmet. Başına adam dik gerekirse para ver bir şey yap yani, üç yüz beş yüz atalım, ateşle tamam…”

Bu telefon görüşmesinden sonra R.Ö. ile Avukat E.A. konuşuyor.

R.Ö.: Abi şey O. Abi (Hâkim O.Y.’yi kastediyor.)

Avukat E.A.: Hâkim O.Y.’yi de savcıyı da ayarladık. Siz çok yaymayın.

R.Ö.: Yok abi ya yayılır mı biz çocuğu alalım bir daha Gebze’ye uğramayız ya.

Avukat E.A: M.A. savcı (Başsavcı Vekili M.A.S.’yi kastediyor) beni başsavcı var ya kazığa oturtur beni. Yani Hâkim O.Y. ile aram iyi o da…

R.Ö.: Tamam sıkıntı yok. O. Abi bugün halleder mi?

PARANIN VERİLDİĞİ AN

Seri numaraları alınmış 50 bin doların teslim edileceği an geliyor. Avukatın parayı aldığı anın görüntüleri de tutanakta yer alıyor.

R.Ö.: Anladım. Ben sana şunu bi vereyim şöyle. (Siyah poşeti kastederek)

Avukat E.A.: Ben arabaya atayım. (O da siyah poşeti kastediyor.)

R.Ö.: Otur abi bırak kalsın.

Avukat E.A.: Arabaya atayım ya.

R.Ö.: Ya bırak kalsın ya salla. Yemeğimizi yiyelim. Keyfimize bakalım.

Gizli kameralarla 50 bin doların teslim edildiği anlar da kaydediliyor.

‘BAŞSAVCI VEKİLİ AKRABAM’

Görüşmenin devamında Avukat E.A. İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili S.I. ve diğer bazı yargı mensuplarının akrabası olduğunu anlatıyor. Başsavcı Vekili S.I. gerçekten Avukat E.A.’nın akrabası.

R.Ö.: Anladım o da hep akrabalar yani.

S.A. (Lvbel C5’in yapımcısı): Sen başkan mıydın abi MHP’de.

Avukat E.A.: İlçe başkan yardımcısıydım ben. (Avukat E.A. MHP Tuzla İlçe Başkan Yardımcısıydı.)

R.Ö.: Ya bir de çocuk iki kere… (Lvbel C5’i kastediyor…)

Avukat E.A.: En az altı ay. M.A. Başsavcı (Gebze Başsavcı Vekili M.A.S.’yi kastediyor) girmezse işin içine altı aydan önce çıkamaz.

R.Ö.: Abi peki bu işi Başsavcı M.A. Abi (Başsavcı M.A.S.’yi kastediyor) mi halledecek hani şey mi O. Hâkim (Hâkim O.Y.’yi kastediyor…)

Avukat E.A.: Hepsi…

Avukat E.A. görüşmenin devamında R.Ö. ve yanındakiler buluşmaya geç geldiği için Hâkim O.Y.’nin kızdığını söylüyor. Ve konuşma şöyle devam ediyor:

R.Ö.: Abi, O. Abi (Hâkim O.Y.) gelmedi diye… Tribe girmez değil mi zaten.

Avukat E.A.: Yok yok sen merak etme o ben de. O. Abi, Y., Başsavcı Bey, bizim orada elimiz güçlü. Yani ben Gebze, Bölge Adliye Mahkemesi, ondan sonra Çağlayan, Bakırköy… Mesela Küçükçekmece, Büyükçekmece yok. Ben de orada bağlantı bulamam.

R.Ö.: Anladım.

Avukat E.A.: Ama buralarda hakikaten çok güzel abilerim var yani.

Avukat E.A. konuşmanın devamında Lvbel C5’in tahliyesine savcının da itiraz etmeyeceğini, bunu da ayarlayacaklarını iddia ediyor.

Avukat E.A: Savcı şey yapacak ki itiraz gelmesin. Kesin karar vereceğiz… Bir daha tutuklanmasın.

S.A.: Bir daha tutuklama şeyi var abi he..

Avukat E.A.: Yok.

S.A.: Ama şu an olmayacak anladım.

Avukat E.A.: Tabii o işi kaldırdık o iş bitti.

S.A.: Tamam sağ ol abi. Allah razı olsun. Bu dosyayla ilgili bir daha yargılanmaz he abi?

Avukat E.A.: Yargılanır.

R.Ö.: Ama dışarıda.

S.A.: Ceza alır mı abi?

Avukat E.A.: Ceza… Ona bakarız.

S.A.: Valla mı abi?

Avukat E.A.: Düştüğü yere göre. Tamam mı? Sonra orada söylerim.

Bu sırada R.Ö., Hâkim O.Y.’nin tayini konusunu açıyor. Bazı ifadelerde Hâkim O.Y.’nin Fahrettin Altun’un üvey kardeşi zannettiği R.Ö.’den tayin için devreye girmesini istediği iddia ediliyor.

R.Ö.: Hâkim O.Y. oraya gitse (Kartal’ı kastediyor) orada da bir dosyamız ola tak müdahale eder. Güçlü yani. Sonuçta şeyi yapıyor yani.

Avukat E.A.: Başka adamlar da var. Siz bize sorun. Biz bakarız.

Lvbel C5’in yapımcısı S.A. bu sırada konuyu diğer adliyelere getiriyor.

S.A.: Normalde Çağlayan’da olsa bu dosyalar hiçbiri tutuklanmazdı. Valla abi.

R.Ö.: Valla. Burası orası oldu. Adliye neydi abi?

Avukat E.A.: Gebze.

Yapımcı S.A.: Gebze Adliyesi oldu.

Avukat E.A.: Allahtan oraya denk geldi.

Yapımcı S.A.: Valla ya. Oralarda suç işlenir.

Avukat E.A.: Orada var ya. 200 bin, 400 bin, 500 bin dolar.

Yapımcı S.A.: Bu garibanın çocuğu ne yapıyor ya.

R.Ö.: İçeride.

Avukat E.A.: Çok insan zaten böyle şeylere girmiyor. Anlatabildim mi? Biz yüz tane iş konuşsak bir tanesi oluyor. Yani o yüzden olur dedim ben sana. Herkes soruyor ama neden?

10 BİN DOLAR EKSTRA

Bu sırada Avukat E.A. 50 bin doları hâkim ve savcılara dağıttığını ve kendisine sadece 5 bin dolar kaldığını anlatıyor. R.Ö. ona ayrıca para vereceklerini anlatıyor.

R.Ö.: Ben çocuklara söyledim ya 10 bin dolar daha vereceğiz sana. Sıkıntı yok. Orada 50 bin dolarımız var. 10 bin dolar hazırlıyor Gebze’de. Çocuk çıkınca biz sana ekstrasını da vereceğiz. Yeter ki çocuk çıksın…

‘İKİSİYLE DE KANKAYIM’

Bu sırada tutukluluğa itiraz dilekçesinin Hâkim O.Y.’nin önüne gelmesi için sık sık telefon konuşmaları yapıyorlar. Dosyanın hâkimin önüne gelmemesi nedeniyle geriliyorlar. Üzerinde kamera ve ses kayıt cihazı olan R.Ö., Avukat E.A.’yı konuşturmaya çalışıyor.

R.Ö.: Abi senin kankin M.A.S. Başsavcı mı yoksa?

Avukat E.A.: O ikisiyle de kankayım.

R.Ö.: Şey mi? Ney onun? K. değil mi? (Diğer başsavcı vekilini kastediyor.)

Avukat E.A.: O ikisiyle de kankayım.

R.Ö.: Abi onlar da iş çözebiliyor mu?

Avukat E.A.: Sen bana gel, ben çözerim.

R.Ö.: Bilmediğim için soruyorum. Normalde o nöbetçileri falan denk getiriyorsunuz herhalde.

Avukat E.A.: Evet. Bu arada her iki taraftan anlaşmak çok zor. Yani dediğim gibi yüzde bir olur yani.

R.Ö. yargıdaki rüşvetle ilgili daha genel bilgi almak için konuşuyor.

R.Ö.: Abi mesela sen şimdi avukatsın. Hâkim savcıya ‘Bunların hepsi de yapıyordur’ diyebiliyor musun?

Avukat E.A.: Bazılarını öyle yapıyorsun. Bazılarına yukarıdan baskı geliyor.

‘O HÂKİM SÜLEYMANCI’

Konuşmalarda yargıdaki tarikat örgütlenmesi de gündeme geliyor. Avukat E.A., Lvbel C5’i tutuklayan hâkim hakkında ise şöyle konuşuyor:

Avukat E.A.: Bu arada en tutuklayacak hâkime denk gelmişsiniz.

R.Ö.: Sulh değil mi?

Avukat E.A.: Hâkim Süleymancı.

Rüşvet masasında Lvbel C5’in yurtdışı yasağının olmaması için de uzun uzun konuşuluyor. Yurtdışında çok konseri olmasından bahsediliyor. Avukat E.A. onu çözmek için de uğraşacaklarını söylüyor.

‘PAKETLEDİK, BİZİM YÖNTEMLE ÇIKTI’

Bu sırada Yapımcı S.A. soruyor: “Bir adamı tutuklayabiliyor musun abi?”

Avukat E.A.: Hep değil ama arada oluyor.

S.A.: Anladım abi.

Avukat E.A.: 1-2 tane senede oluyor.

S.A.: Mesela hani böyle bir sorun var.

Avukat E.A.: Geçen yaptık. Çok ses getirdi. Belki biliyorsunuzdur.

R.Ö.: Neyi?

Avukat E.A.: Bir kadın var. Antreposu var şeyde. Gebze’de. Antreposu malları koyduğu. Orada millet malını koyuyor. Abi bu kadın çalıyor. 4-5 tane böyle dosyası var. Sonra da diyor ki… “Hırsız girdi. Ben ne yapayım ki” diyor.

Yapımcı S.A.: Paketledin ha abi onu.

Avukat E.A.: Paketledik, çıktı o da. Ama başka türlü çıktı. O da bizim yöntemle çıktı.

Yapımcı S.A.: Millet kurnaz abi ya…

‘RÜŞVETİ PAYLAŞAN ÇOK VAR’

Avukat E.A. konuyu kendi alacağı ekstra 10 bin dolara getiriyor. Aynı gün Lvbel C5’in tahliye olacağını konuştuktan sonra devam ediyor.

Avukat E.A.: İnşallah valla. Ben de hak edişimi almak istiyorum. Söz verdiniz getirmediniz.

R.Ö.: Abi ayıp ediyorsun.

Avukat E.A.: Çok kırıldım.

Yapımcı S.A.: 50 bin dolar getirdik.

Avukat E.A.: Valla 5 lira bende.

Yapımcı S.A.: 45 bin doları…

R.Ö.: O. Abi (Hâkim O.Y.) mi alacak abi?

Avukat E.A.: Hayır çok var.

Yapımcı S.A.: Paylaşım var ha abi. 5 bin dolar kalıyor sana.

Avukat E.A.: Normal ya normal. Taş attım kolum mu yoruldu. Ben zaten başka şeyden kazanıyorum.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA YOK

Lokantadaki bu görüşmede Avukat E.A.’nın Hâkim O.Y. ile görüntülü konuşma yaptığı ve bunun kaydedildiği iddia edilmişti. Bu iddianın doğru olmadığı anlaşılıyor. Görüntülü konuşma tespiti yok. Avukat E.A. telefonunu kulağına götürerek Hâkim O.Y. ile konuştuğunu söylüyor.

Avukat E.A. telefon kulağındayken şöyle konuşuyor: “Bi de reis sana ne diyeceğim. Ya şey yazsana ‘Suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali falan yazsana. Bir de sana son bir şey söyleyeceğim. Abi yurtdışına çıkış yasağı koyacak mıyız? Abi bugün koysak yarın kaldırsak olmaz mı öyle bir şey? Tamam o zaman. Bugün tahliye et… Bir dinle… Bir dinle… Bugün koy onu yarın ben sana bir dilekçe daha verdirteyim. Ona da bak bir şey getirecekler hemen. Çünkü bunun yurtdışı konserleri filan varmış. He tamam. Konuşmam lazım arkadaşlarla tamam abi. Sen o dediğim şeyi yaz da çocuk ileride rahat etsin ya… Yanımda değiller, yanımda değiller… Şerefsizler biliyorum abi (Gülüyor).”

Bu konuşmadan sonra yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için görüşme başlıyor.

R.Ö.: Yurtdışına çıkış yasağını da kaldıracak…

Avukat E.A.: Onu ileride abi onu halledebilirsek inşallah.

R.Ö.: Ne kadar verelim onun için.

Avukat E.A.: Onu bir arkadaşlarla konuşsun. Bu iş tek başına yapılmıyor abi. Onun bir farkına var. Yani bu iş tek başına yani 45’i tek başına almayacak yani. Orada 15 gibi bir şey kalır buna. Ama ekip var orada yani herkes şey yapar.

R.Ö.: Anladım.

Avukat E.A: Tek yaparsan patlar ama.

HELAL KESİM HASSASİYETİ

Tüm bu rüşvet pazarlıklarının arasında dini hassasiyet vurguları dikkat çekiyor. Bir ara lokantadaki yemekler hakkında konuşuyorlar. Masada yargı mensuplarına dağıtılacağı iddia edilen rüşvet parası dururken rüşvet konuşmalarından hemen sonra şunları söylüyorlar:

R.Ö.: Buranın etleri helal mi bu arada?

Avukat E.A.: Helal kesim. Ben öyle yere oturur muyum?

R.Ö.: Eyvallah abi. Çünkü gidiyorsun dışarıda helal değil.

‘BORSA GÜNAH, OYNAMAM’

Bununla da kalmıyor. Rüşvet aldığı iddia edilen Avukat E.A. dini hassasiyetlerini sık sık dile getiriyor. Sohbetin bir yerinde konu borsaya geliyor.

R.Ö.: Borsa da düştü abi.

Avukat E.A.: Ben borsa oynamıyorum. Günah olarak düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem, yanlış anlama.

‘RAPÇİ KURAN OKUYOR MU?’

Avukat E.A. rapçi Lvbel C5’in Kuranı Kerim okuyup okumayacağını da soruyor.

R.Ö.: Abi şu çocuk bir çıksa ha…

Avukat E.A.: Cumartesi getirin çocuğu.

Lvbel C5’in arkadaşı İ.A.: Getiririz abi ya. Vallaha getiririz.

Avukat E.A.: Okuyor mu güzel Kur’an okuyor mu?

İ.A.: Yok abi o… (Gülüşmeler.)

Avukat E.A.’nın polis tarafından kaydedilen bu konuşmalarının ne kadarının doğru ne kadarının yalan olduğunu bilmiyoruz. Nitekim daha sonra verdiği ifadeler de ismini verdiği yargı mensuplarını aslında tanımadığını, ‘iş bitirici’ bir görüntü vermek ve görüştüğü kişilerin şirketlerinin avukatlığını almak için bunları anlattığını savundu. Ancak bu savunmayla kendisi de rüşvet suçlamasından kurtarmayı planlamış ve yargı mensuplarını korumuş olabilir. Sözlerinin doğruluğunu HSK’nin araştırması gerekiyor. Ama sadece Hâkim O.Y. açığa alındı ve adı geçen diğer yargı mensuplarının tanık olarak ifadesi alındı. Bu olayın örtüleceği kaygısını yaratıyor.

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BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Hâkim O.Y., HSK müfettişine verdiği ifadede; “Lvbel C5’in yakınlarına Avukat E.A’nın numarasını vermemi Gebze Başsavcı Vekili M.A.S. istedi” dedi. Kendisinin rüşvet talep etmediğini, rüşvet istediğine dair bir ifadenin de olmadığını anlattı. Avukat E.A. ile Başsavcı Vekili M.A.S.’nin samimi olduğunu öne sürdü. Avukat E.A. da hem dinlemeye takılan konuşmalar da hem de ifadesinde Başsavcı Vekili M.A.S.’yi tanıdığını anlattı.

Başsavcı Vekili M.A.S.’nin yakın çevresinden öğrendiğime göre; Lvbel C5’in yakınlarını Hâkim O.Y.’nin yayına gönderdiğini kabul ediyor. Bunu zaten aracı R.Ö. de anlatıyor. Ancak Başsavcı Vekili M.A.S., kendisine çok ısrar edilince Hâkim O.Y.’den görüşmesini rica ettiğini, kesinlikle Avukat E.A.’nın telefon numarasını vermesini istemediğini savunuyor. Hatta Avukat E.A.’nın rüşvet talebinden sonra R.Ö.’nün kendisini aradığını ve hemen şikâyetçi olmalarını istediğini anlatıyor. 7 Mayıs’ta tutanak düzenlediğini ifade eden Başsavcı Vekili M.A.S., Gebze Başsavcısı’nı bilgilendirdiğini söylüyor. Ancak soruşturma, Gebze Başsavcılığı tarafından değil Kocaeli Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Bu büyük bir soru işareti doğuruyor.

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HATIR YOK, SİYASET VE RÜŞVET VAR

Rüşvet masasındaki buluşma öncesinde R.Ö.’nün Avukat E.A ile yaptığı telefon görüşmeleri de kaydedildi ve dosyada çözümü yer aldı. Burada Avukat E.A. hukuk sisteminde hatırın kalmadığını, işlerin rüşvetle çözüldüğünü anlatıyor. Kaydedilen telefon görüşmesinde Avukat E.A.’nın sözlerinin bir bölümü şöyle:

Avukat E.A.: Ya kardeşim hukuk sisteminde hatır yok. (Anlaşılamamış bölüm olarak kaydedilen birkaç cümleden sonra) Bir de Lider Devlet Bahçeli’nin hatırı. İki insanın hatırı var.

R.Ö.: Anladım. Tamam.

Avukat E.A.: Yemin ediyorum. Başka hatır yok… Gruplar var. Hakyoldur. MHP’dir. Bilmem AK Partidir. Onlara gideceğim. Onların adamı olması lazım. Bu da kimsenin adamı değil.

R.Ö.: Değil abi. Çocuk normal mahallenin şarkıcısı gibi düşün.

Avukat E.A.: Yok yok şeyi diyorum. Hâkimi diyorum.

R.Ö.: Anladım.

Avukat E.A.: Kimsenin adamı değil. M.A.S Savcı şeye yakındır. AK Parti’ye yakındır. K., MHP’ye yakındır. Anladın değil mi?