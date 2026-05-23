Machiavelli: Prens’ten Modern Prens’e

Önder KULAK - Kurtul GÜLENÇ

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak, Machiavelli, siyasal teori ve çağdaş Marksizm üzerine Ateş Uslu ile konuştu.

Machiavelli, siyasal iktidarın korunmasını nasıl ele alır? Bu yaklaşım, modern siyaset teorisinde “devlet aklı" kavramının ortaya çıkışı ile nasıl ilişkilendirilebilir?

Terimi yaygınlaştıran düşünürlerden Giovanni Botero’ya göre devlet aklı, “devleti kurmak, elde tutmak ve büyütmek için gerekli olan yöntemlerin bilgisi” anlamına geliyor. Machiavelli’nin eserlerinde bu terime rastlamasak da bu terimin çağrıştırdığı fikirleri bulabiliyoruz. Prens’in daha ikinci bölümünde, kitapta prensliklerin “nasıl yönetilmeleri ve elde tutulmaları gerektiğini” tartışacağını haber veriyor.

Bunları bir büyük “ama” ile tamamlamamız gerekiyor. Çünkü dikkatli bir okumayla, Machiavelli’yi bir iktidar teknisyenine indirgememizi engelleyen pek çok unsur karşımıza çıkıyor. Ve anlıyoruz ki devlet kerameti kendinden menkul bir yapı değil, tekinsizliklerle, beklenmedik gelişmelerle dolu bir dünyada geçici bile olsa bir düzen, birlikte yaşama imkânı ve sınıflar arası bir denge sağladığı için gerekli ve korunmaya değer bir yapı.

Machiavelli’nin siyaset anlayışı klasik hümanizmden kopuş olarak değerlendirilebilir mi? Althusser’in böyle bir yorumu vardı.

Althusser titiz bir Machiavelli yorumcusuydu ve Machiavelli’nin de parçası olduğu hümanizmi iyi bir şekilde haritalamıştı: Hümanistlerin çoğu, Aristoteles’in ve Hıristiyan düşünürlerin etik temelli, norm odaklı politika teorisi geliştirme çabasını sürdürüyorlardı. Machiavelli ise siyaset ve savaş konularında felsefi veya teolojik eserlere değil, ısrarla Roma tarihçilerine atıf yapıyor, ahlak teorisi veya siyasete dair büyük tanımlar yerine Romalıların uzun tarihleri boyunca yaşadıkları somut siyasal ve askeri olaylardan örneklerle eserlerini örüyordu.

Yine Althusser’in “karşılaşma materyalizmi” kavramsallaştırması bağlamında Prens nasıl yorumlanabilir?

Epikuros ve Lucretius gibi filozofların eserlerinden hareketle Althusser, “karşılaşma materyalizmi” adını verdiği bir gelenek tarif ediyor. Bu gelenekte dünya nedensellik ağlarından, zorunluluk bağlarından değil, birbiriyle zorunsuz (olumsal) ve rastlantısal bir şekilde karşılaşan unsurlardan oluşuyor. Machiavelli’nin gençliğinde Lucretius’u derinlemesine okuduğunu biliyoruz. Prens ve Söylevler gibi pek çok eserinde bu karşılaşma materyalizminin etkisini hissedebiliyoruz: Onun dünyası, her an beklenmedik gelişmelerin ortaya çıkabildiği bir dünya. Ve insanlar bu beklenmedik gelişmeler karşısında şartlara uygun tepkiler geliştirip o şartlara müdahale edebiliyorlar. Meşhur fortuna ve virtù kavramlarını bu çerçevede düşünebiliriz.

Prens’te bu kavramlar arasındaki ilişki nasıl kurulmaktadır?

Machiavelli, Prens’te ve tüm eserlerinde sıkça kullandığı bu kavram ikiliğinin mucidi değil; Eski Roma’da da bunlara rastlıyoruz. İtalyanca virtù, Latince virtus sözcüğünü ahlaki erdem olarak, fortuna’yı ise “talih” ya da “baht” olarak çevirmek mümkün. Ancak Cicero ve Seneca gibi Romalı filozoflar felsefe tarihi boyunca sürekli karşımıza çıkan bir konuyu, kader-özgür irade ilişkisi konusunu işlerken bu sözcüklere başvuruyorlar. Fortuna yani bizim dışımızdaki, müdahale edemediğimiz şartların bize olumlu veya olumsuz etkileri, virtus ise kararlılık, müdahale gücü, olaylara ve kişilere yön verme yetisi gibi anlamlar taşıyor. Her durumda, insanın ne yaparsa yapsın kör talihin, kara bahtın önünde duramayacağı görüşü yaygın. Ama Roma’da baskın olan Stoacılıkta fortuna, iyiye doğru ilerleyen bir kaderin aşağı yukarı öngörülebilir cilvesi olarak anlaşılıyor.

Machiavelli’nin farkı, insanların şartlara müdahale kapasitesinin önceki düşünürlerin tahmin ettiğinden çok daha büyük olduğunu öne sürmesinden kaynaklanıyor. Belki bir de fortuna’ya, Stoacılardan farklı olarak, tekinsizlik, zorunsuzluk anlamları yüklemesinden.

Machiavelli’nin siyasal özne anlayışı fortuna ve virtù üzerinden nasıl okunabilir?

Onun hedefi, “bekle ve gör” tavsiyesi verenlerin, insanın şartlara (kara bahtına veya kör talihine) müdahale kapasitesini küçümsemeyenleri yani fortuna’nın önemini abartanları eleştirmek. Machiavelli'ye göre siyasal özne her beklenmedik duruma göre karar veren, her dış etmene uygun bir müdahale (virtù) geliştirmeye çabalayan bir özne. Yeri geldiğinde yepyeni bir devlet kuran bir prens, yeri geldiğinde köhne bir devleti felaketlerden kurtarmaya çabalayarak uygun taktikler geliştiren bir cumhuriyet bürokratı onun siyasal öznesi.

Çağdaş Marksist düşüncede Machiavelli’nin “kurucu siyaset” anlayışı, hegemonya, sınıf mücadelesi ve siyasal örgütlenme tartışmalarına nasıl dahil edilmektedir?

Fortuna-virtù ikiliğinin arka planında yer alan özne-nesne ilişkisi konusu, işçi sınıfı örgütlerinin politikada giderek daha belirleyici hale geldiği 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında sol hareketin gündeminin merkezine oturuyor. İkinci Enternasyonal döneminde Marksistler arasındaki tartışmalara bakalım: İşçi sınıfı veya onun öncü örgütü, bir devrim sürecinin öznesi olarak tarif ediliyor; bu öznenin şartlara ne zaman, nasıl, hangi derecede müdahale edilebileceği tartışılıyor. “Bekle ve gör”cüler, ahir zaman fortuna’cıları sahnede: Şartlar olgunlaştıkça devrime doğru yönelişin az çok kendiliğinden gerçekleşeceğini savunuyorlar. Beklemeciliğin hiçbir toplumu kendiliğinden devrime yöneltmeyeceğini düşünenlerse devrimci öznelliği ön plana çıkarıyorlar. Elbette ilk akla gelen, Ne Yapmalı’sıyla Lenin.

Özellikle Gramsci’nin “Modern Prens” kavramı bu bağlamda nasıl değerlendirilebilir?

Gramsci’ye göre Machiavelli, siyasal öznenin kolektif bir irade olduğuna dair bir sezgiye sahip, yer yer eserlerinde prens ve halk arasında doğrudan ilişki de kuruyor, ancak döneminin şartları gereği ulus ya da halk düzeyinde bir siyasal özneyi tam anlamıyla tasavvur etmesi mümkün değil. 20. yüzyıldaysa artık bunun imkânına sahibiz ve modern zamanlardaki yeni Prens, ancak yeni tip bir devlet kurmayı amaçlayan belirli türden bir parti olabilir. Gramsci elbette faşizmin hapishanelerinde aldığı notlarda açıkça belirtemiyordu ama açıkça anlaşılabileceği gibi onun yeni Prens’i, komünist partiydi.