Macron’un önündeki 3 senaryo

Ali ARAYICI / Paris

Fransa'da son günlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına göre, merkez sağ partiler tarafından oluşturulan Başbakan François Bayrou hükümetine olan güven giderek azalmaya başladı. Bayrou, 25 Ağustos'taki basın toplantısında, 8 Eylül'de Ulusal Meclis'te güven oylaması yapılacağını açıklayarak bir sürpriz yaptı. Başbakan, bu kararın, sürdürülemez borç seviyesi nedeniyle zor durumda olan kamu hesaplarını düzeltmenin aciliyeti nedeniyle alındığını belirtti.

Bu durum, 8 Eylül'deki oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'nın kendisine sunduğu üç seçenekten birini seçmesi gerektiği anlamına geliyor. Macron, yeni bir başbakan atamak, Ulusal Meclis’i yeniden feshetmek veya istifa etmek arasında seçim yapacak. İstifa etmesi, 2022'deki yeniden seçilmesinden bu yana parlamentoda çoğunluğu elde edemediğini kabul etmek anlamına gelecek.

PARTİLERİN TUTUMLARI

Bayrou'nun açıklamasının ardından siyasi partiler gecikmeden tepki göstermeye başladı. Marine Le Pen'in ırkçı ve faşist partisi Ulusal Birleşme (RN) ve Jean-Luc Mélenchon'un partisi Boyun Eğmeyenler Fransa (LFI), Bayrou hükümetine güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı. Komünist Parti (PCF), Ekolojistler/Yeşiller (EELV) ve Halk Meydanı (PP) da aynı yönde açıklamalar yaptı.

Kısa süre sonra, Sosyalist Parti (PS) lideri Olivier Faure da Bayrou'yu kurtarmak için partisinin güvenoyu vermeyeceğini açıkladı. Şubat ayı başında, sosyalist milletvekillerinin çoğunluğunun çekimser kalması, Bayrou'nun emeklilik reformunu geri çekeceğine dair belirsiz vaatler karşılığında 2025 bütçesinin kabul edilmesini sağladı. Bu vaatler yerine getirilmediğinden dolayı iyi bir ders alan PS, net olarak hükümet başkanına güvenoyu vermeyeceğini açıkça belirtti.

Başbakan, 25 Ağustos'tan bu yana “gelecek nesilleri aşırı borçlanmadan kurtarmak için gerekli fedakârlıkları” savunuyor. Kendi yandaşlarını “kaos”, “vicdan” ve “sorumluluk” arasında seçim yapmaya çağırıyor. İlgili bakanların büyük açıklamaları ve hitabet yetenekleri kimseyi etkilemiyor gibi görünüyor. Bayrou popüler değil ve hazırladığı 2026 bütçesini kabul etmek için, parlamento çoğunluğunu bulmanın imkânsız olduğunu bildiğinden istifasını gündeme getiriyor.

BAŞBAKAN ATANMASI

Fransa, 8 Eylül'den sonra muhtemelen hükümetsiz kalacak. Tüm gözler Élysée Sarayı’da alınacak karara çevrilmiş durumda. Macron'un 9 Haziran 2024'te açıkladığı fesih kararından bu yana, rejim siyasi istikrarsızlık dönemine girdi. Gabriel Attal ve kısa ömürlü Michel Barnier hükümetlerinin ardından, merkez sağ partileri “ortak temel” adı altında bir araya getiren azınlık Bayrou hükümeti de uzun süre görevde kalmayacaktır.

Daha önceki dönemde de olduğu gibi Macron, “ortak temelden” üçüncü bir merkez sağdan bir kişiyi başbakan atayabilir. Bu başbakan, Macron tarafından belirlenen politikaları sürdürmek ve yasaların kabul edilmesi için gerekli çoğunluğu sağlamakla görevlendirilebilir.

Bilindiği gibi, Aralık 2024'te Élysée Sarayı’nda Macron ile gergin bir toplantının ardından, son anda başbakanlık görevini Bayrou üslenmişti. Aslında eski Savunma Bakanı ve Cumhuriyetçiler (LR) partisinin sadık bir destekçisi olan Sébastien Lecornu'yu atamak istiyordu. Macron, bu atamada Lecornu’dan yana desteğini koyabilir.

LR'den gelen eski Savunma Bakanı, çoğunluk olmadan imkânsızı denemeye çalışan üçüncü bir sağ başbakan olabilir mi? Tabii ki, Cumhurbaşkanı bu sefer yüksek bir bürokrat tarafından yönetilen ve siyasi partiler tarafından kabul edilen teknokratik bir hükümeti tercih etmezse. Ya da yeni bir parlamento çoğunluğu bulmakla görevli merkez soldan bir kişiyi atayacak mı? Aralık 2024'te, eski sosyalist başbakan Bernard Cazeneuve'nin adı tekrar gündeme geldi.

MECLİSİN FESHEDİLMESİ

Anayasa'da öngörülen bir yıllık süre dolduğu için Macron, Ulusal Meclis’i yeniden feshedebilir. Bu bağlamda, 20 ila 40 gün içinde yeni parlamento seçimleri düzenlenebilir. Muhalefet partileri arasında, aşırı sağcı, ırkçı ve faşist bir parti olan RN uzun süredir bu seçeneği savunuyor. RN, bu kez seçimleri kazanacağına kesin inanıyor.

Bilindiği gibi, RN, 30 Haziran 2024'teki seçimlerin ilk turunda %33 oy oranıyla birinci parti olmuştu. Sol ve merkez partileri bir araya getiren “Cumhuriyetçi Cephe’nin” mutlak çoğunluğu elde etmesini engellemişti.

Ouest-France gazetesinin yazı işleri müdürü Stéphane Vernay, “Gelecek ay parlamento seçimleri yapılırsa, RN milletvekili sayısını ikiye katlayacak, çünkü Cumhuriyetçi Cephe engeli kalmayacak. Partinin mutlak çoğunluğu elde edebileceğini sanmıyorum. Bu durumda, Ulusal Meclis uzlaşmaz üç büyük (sağ, aşırı sağ ve sol) blok arasında bölünmüş kalacaktır” diyor.

CUMHURBAŞKANI İSTİFASI

Sorun, 2024'teki fesihten bu yana, tekrar tekrar çıkmaza giren Macron'un istifa etmeye karar verip vermeyeceği. LFI Mélenchon, Macron’un istifasını talep ediyor. 26 Ağustos'ta, Mélenchon “kaos Macron'dur” dedi ve önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı’na karşı başarısızlığa mahkum bir güvensizlik önergesi sunulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron, ne olursa olsun 2027'de görev süresi sona erene kadar görevde kalacağını sürekli olarak yineliyor. Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından 1000 kişi üzerinde yapılan ve 27 Ağustos'ta LCI televizyon kanalında yayınlanan bir ankette, katılımcıların %63'ü Ulusal Meclis'in feshedilmesini ve yeni parlamento seçimleri yapılmasını istiyor. Ancak, katılımcıların %51'i Macron'un böyle bir karar alacağına inanmıyor.